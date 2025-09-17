উকা হৈ ৰ'ল থিয়েটাৰ বীণাপাণিৰ প্ৰথম নিশাৰ মঞ্চ
নাট মঞ্চস্থ হোৱাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিক ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ আয়োজক সমিতিৰ ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰি দুঃখিত থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত সংঘটিত হয় পূৰ্বতে নোহোৱা এটা ঘটনা । অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ দলসমূহৰ অন্যতম পছন্দৰ স্থান কলিয়াবৰত এটি ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদলে প্ৰথম নিশাৰ নাট মঞ্চস্থ কৰিব নোৱাৰিলে ।
প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবেই হওক বা আন কিবা কাৰণতেই হওক, মঞ্চ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে নাট মঞ্চস্থ কৰিব নোৱৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । তিনিটি নিশাৰ নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱা থিয়েটাৰ বীণাপাণিয়ে কলিয়াবৰত প্ৰথম নিশাৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সমৰ্থ নোহোৱাত প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা নাট উপভোগ নকৰাকৈয়ে বিদায় ল'লে নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শকে ।
কলিয়াবৰৰ আজাদ ক্লাবৰ সহযোগত তিনিটি নিশাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোল গান্ধী খেলপথাৰত নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা থিয়েটাৰ বীণাপাণিয়ে যোৱানিশা নাট মঞ্চস্থ কৰিব নোৱৰাত বিষাদ মনে ঘৰলৈ উভতি যাব লগা হয় দৰ্শকসকল । নাট মঞ্চস্থ কৰাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰেক্ষাগৃহৰ যাৱতীয় কাম-কাজ থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱৰাত দৰ্শকৰ সন্মুখত নাট মঞ্চস্থ কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল ।
অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্য জগতৰ ভিতৰৰ অন্যতম পেচাদাৰী নাট্যদল থিয়েটাৰ বীণাপাণিৰ এনে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাৰ্যত ক্ষোভিত হৈ পৰিল দৰ্শকসকলৰ লগতে আয়োজক সমিতি আজাদ ক্লাব । জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিপুল ৰাভা, ধ্ৰুৱ কাশ্যপ, ৰাজীৱ দাস, অভিনেত্ৰী পূজা তালুকদাৰ, অনুজা বৰা, মৌচুমী সিং শৰ্মাকে ধৰি অন্যান্য শিল্পী আৰু কলা-কুশলীসকল নাট্যাভিনয় কৰিবলৈ সেউজ কক্ষত আহি উপস্থিত হয় যদিও মঞ্চৰ যাৱতীয় কাম-কাজৰ লগতে শব্দ আৰু পোহৰৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ নুঠাত নাট মঞ্চস্থ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল তেওঁলোক ।
ইতিমধ্যে অভিনেতা বিপুল ৰাভাই ক্ষমা বিচাৰিছে কলিয়াবৰৰ নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শকসকলক । নাট উপভোগ কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰা দৰ্শকৰ উপৰিও প্ৰেক্ষাগৃহৰ সন্মুখৰ অস্থায়ী টিকট ঘৰৰ পৰা টিকট সংগ্ৰহ কৰা দৰ্শকসকলে প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰি নাট উপভোগ নকৰাকৈ নিৰাশ হৈ উভতি যাব লগা ঘটনা সংঘটিত হ'ল ।
তদুপৰি মঞ্চ উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই পেচাদাৰী নাট্যদলৰ দায়িত্বহীন কৰ্মকাণ্ডক সমালোচনা কৰে । প্ৰতিনিশা নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৫৫ হাজাৰ টকাকৈ ৩ নিশাৰ বাবে মুঠ ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ টকাত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল আয়োজক সমিতিৰ সৈতে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ । যাৰ বাবে আয়োজক সমিতিয়ে আগতীয়া টিকট বিক্ৰী কৰি বিপদত পৰি ক্ষোভ উজাৰিলে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ।
প্ৰতিকূল বতৰৰ লগতে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা দুখনকৈ বাহনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে মঞ্চ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্ধাৰিত সময়ত সাজু কৰি তুলিব পৰা নগ'ল বুলি থিয়েটাৰ বীণাপাণিৰ প্ৰযোজক প্ৰণৱ বৰ্মনে কয় যদিও আয়োজক সমিতি তথা আজাদ ক্লাবে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বহীন কাণ্ডৰ বাবে প্ৰথম নিশাৰ নাট মঞ্চস্থ কৰা নহ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তৎস্বত্বেও দুয়োপক্ষই বুজাবুজিৰ জৰিয়তে কিছু পলমকৈ হ'লেও নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগিছিল বুলি কলিয়াবৰৰ ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
