মুকলি আকাশৰ তলত ভূপেন দাৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন দুই সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

ভূপেন দাৰ জন্মদিন উদযাপন ৷ মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজপথৰ কাষত দুই সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গালে ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত ।
নগাঁও : ভাৰতৰত্ন, বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এশ বছৰীয়া জন্মদিনটি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে । সুধাকণ্ঠৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ হয় সোমবাৰে । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানত উদযাপন কৰা হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ ।
নগাঁৱৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানত ব্যতিক্ৰমীভাৱে উদযাপন কৰা হয় ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ । বিশেষকৈ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশাল মনৰ কথা সুঁৱৰি শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজপথৰ কাষত সকলোৱে উদযাপন কৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন । শিক্ষানুষ্ঠানখন হৈছে নগাঁৱৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁও খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুল ।
ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে সুধাকণ্ঠৰ জীৱনৰ কিছু কথা আলোকপাত কৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ অধ্যক্ষ ড৹ সদানন্দ পায়েঙে ।
ভূপেন দাই বিচৰাৰ দৰেই বাহিৰৰ পৰিৱেশত ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত পৰিৱেশনেৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল বুলি উল্লেখ কৰে নগাঁও খ্ৰীষ্টজ্যোতি স্কুলৰ শিক্ষক দিগন্ত ৰাজাই । বিদ্যালয়খনৰ দুই সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ ৰাজপথৰ কাষত ।
আনহাতে, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাই প্ৰায়েই চর্চা লাভ কৰা বিদ্যালয়খনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হৰেশ্বৰ বৰদলৈয়েও জন্মদিনটোত এটি গীতেৰে সোঁৱৰণ কৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক । অসমৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যত পালন কৰা হ'ব বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ।
