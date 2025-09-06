মিছিছিপিৰ পাৰতে কপাহৰে খেতিতে নীগ্ৰো ‘জনে’ বিনালে... কিয় সুধাকণ্ঠই লিখিছিল এই গীতটো

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কেৱল গীতেই নহয়, বহু শব্দৰো সৃষ্টি কৰিছিল ৷ নিজৰ শিপাডাল কেনেদৰে সদায় খামুচি ধৰি ৰাখিছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই ? এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 6:08 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 6:14 PM IST
গুৱাহাটী : ৮ ছেপ্টেম্বৰ, সোমবাৰে বিশ্ব বৰণ্য শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন সাজু হৈছে উলহ-মালহেৰে সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ ।
জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ প্ৰাকক্ষণত ১৯৮৪ চনৰ পৰা অন্তিম দিনটোলৈ তেওঁৰ লগত সহযোগী হিচাপে থকা তথা তেওঁৰ গীটাৰ বাদক কমল কটকীৰ কাষ চাপিছিল ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মা ৷ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটোত পাঠকে নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰিব জাতিটোৰ বুকুৰ শিল্পীগৰাকীৰ বিষয়ে বহু অজানা কথা ।
কেনে ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ?
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে একেলগে থকা তেখেতৰ অন্যতম সহযোগী কমল কটকীয়ে সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয়, “ভূপেন দা কেৱল এজন গায়কেই নাছিল । তেওঁ একেধাৰে এগৰাকী সংগীতজ্ঞ, সংগীত পৰিচালক, চিত্ৰ পৰিচালক, চিত্ৰনাট্যকাৰ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কণ্ঠশিল্পী, সাংবাদিক, বাতৰি পঢ়োঁতা, ৰাজনীতিবিদো আছিল ৷ গীতৰ জৰিয়তে সমাজ-সংস্কাৰক হিচাপে তেখেতে অসম আৰু পৃথিৱীৰ সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেয়ে ১৯৪৯ চনত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৱেষণা কৰিবলৈ যাওঁতে, গৱেষণা শেষ হোৱাৰ পাছত পোৱা বহু ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰি তেওঁ উভতি অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
তেতিয়াই তেওঁ কৈছিল, “ফাৰ্ষ্টক্লাছ দেশৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ নাগৰিক হৈ মই নাথাকো । চৰকাৰে মোক বৃত্তি দিছিল পঢ়ি গৈ দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ । মই দেশৰ সেৱা কৰিব লাগিব, সেইবাবে মই উভতি যাব বিচাৰিছোঁ ।”
আনহাতে উভতি আহিবৰ সময়ত অসমলৈ আহি কেনেদৰে জীৱন যাপন কৰিব সেই কথাক লৈ অকণমান চিন্তাও হৈছিল । সেইবাবে মনটো অশান্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত জাহাজত উঠি তেওঁ এটা গীত ৰচনা কৰিছিল, যিটো তেওঁ কোৱা অনুসৰি তেওঁৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গীত আছিল । সেই গীতটো হ'ল-
সাগৰ সংগমত কতনা সাঁতুৰিলোঁ
তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত
তথাপি মনৰ মোৰ প্রশান্ত সাগৰৰ
উর্মিমালা অশান্ত
সাগৰ সংগমত...
তেওঁৰ এই গীতটি ইমানেই প্রিয় আছিল যে, তেওঁ কৈছিল মোৰ অন্তিম ক্ষণত যদি এই গীতটো কোনোবাই বজাই থাকে মোৰ আত্মাই শান্তি পাব ।
সুধাকণ্ঠগৰাকীয়ে কেৱল গীতেই নহয় বহু শব্দৰো সৃষ্টি কৰিছিল
শব্দৰ ওপৰত বিশেষ দখল আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ । তেওঁ বহু শব্দৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অভিধানত নথকা বহু শব্দও তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল । বিশেষকৈ সংস্কৃত ভাষাৰ ওপৰত বিশেষ দখল আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ । ভাৰতৰ বহু ভাষাৰ সৃষ্টি মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাৰ পৰাই হৈছে । শব্দৰ সৃষ্টিৰ সন্দৰ্ভত কমল কটকীয়ে কয়, “যেতিয়া ভূপেন দাই গীত লিখে বা ৰচনা কৰে, হঠাৎ মনলৈ এটা ভাৱ আহিলে সেই ভাৱটো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা গীতৰ সেই চিন্তাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ শব্দ বিচাৰি নাপালে, সংস্কৃত হওক বা অসমীয়া শব্দ দুটা লগলগাই এটা শব্দ সৃষ্টি কৰি পেলাইছিল । তেখেতৰ এটা গীত আছিল ৷ ১৯৫৪ চনত সেই গীতটো ৰচনা কৰিছিল, গীতটো হ'ল-
স্নেহে আমাৰ শত শ্ৰাৱনৰ
ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱন আনে
যৌৱন-বাসনাৰ ৰিক্তোপকূল
পূৰ্ণ কৰে উন্মত্ত বানে...।
এই গীতটোত অসমীয়াত ৰিক্ত আৰু উপকূল, এই দুটা শব্দ লগলগাই এটা নতুন শব্দ ভূপেন দাই সৃষ্টি কৰি লৈছিল । লগতে মাজে মাজে সংস্কৃত শব্দৰো প্ৰয়োগ কৰিছিল । এয়া মাত্ৰ এক উদাহৰণ আৰু এইটোৱে ভূপেন দাৰ গীতি সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য ।"
নিজৰ শিপাডাল সদায় খামুচি ধৰি আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই
এই সন্দৰ্ভত কটকীয়ে কয়, “ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ চিন্তাটো সদায় অসমৰ বাবে আছিল । তেখেতক যদি এডাল বৃক্ষ বুলি ভাবো, তেন্তে শিপাডাল অসমীয়া, গা-গছ সৰ্বভাৰতীয় আৰু ঠাল-ঠেঙুলিবোৰ বিশ্বজনীন । ১৯৫২ চনত ভূপেন দাই আফ্ৰিকাৰ কায়ৰোট নীল নদীৰ পাৰত বহি তাৰ কপাহ খেতিয়কৰ বেদনাখিনি বুজি পাইছিল । তাতে বহি এটা গীত ৰচনা কৰিছিল তেওঁ । গীতটো আছিল-
অতীতৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছিল
ৰজা-মহাৰজাৰ কথা ।
আজিৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছে
মানুহৰ মুকুতিৰ কথা..
আনহাতে ইয়াৰ দ্বিতীয় দফাত ভূপেন দাই কৈছিল-
মিছৰ দেশৰে
নীল নৈৰ পাৰৰে
ফাল্লাহীনে বিনালে
কৈ কৃষকৰ বুকুৰে বেথা ।
তাৰ পাছত লিখিছিল-
মিছিছিপিৰ পাৰতে কপাহৰে খেতিতে
নীগ্ৰো ‘জনে’ বিনালে
কৈ মানুহৰ বৰণৰ কথা ।
অতীতৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছিল..
তাৰ কপাহ খেতিয়কজনৰ যি সংগ্ৰাম আমাৰ অসমৰজনৰো একেই, সেয়ে গীতটিৰ শেষত কৈছিল-
লুইতৰে পাৰৰে গাঁৱৰে মৰিশালিত
ৰংমনে নিতৌ চিঞৰে
কৈ বোৱঁতী মনৰে কথা ।
অতীতৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছিল…
ভূপেন দাই তাতো অসমৰ খেতিয়কজনক মনত পেলাইছে । নীল নদীৰ পাৰৰ আৰু অসমৰ খেতিয়কজনৰ দুৰ্দশা একেই । সেইবাবে ভূপেন দা এজন বিশ্বজনীন চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আছিল ।"
ভূপেন দাৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা
আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিল ভূপেন হাজৰিকা । তেওঁৰ অনুৰোধতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ । তেওঁ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত এটা অনুষ্ঠানত গীত গাইছিল । অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সেই সময়ৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী ।
এই সন্দৰ্ভত কমল কটকীয়ে কয়, “সেই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰীয়ে ভূপেন দাৰ গীত শুনাৰ পাছত তেখেতৰ গীতত মুগ্ধ হৈ ভূপেন দাক কৈছিল- তুমি মোৰ পৰা কি বিচাৰা ? তেতিয়া ভূপেন দাই কৈছিল- আমাৰ শিল্পীসকলে গীত গাবলৈ কলিকতাৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া হয় । গতিকে আমাক গুৱাহাটীত এটা আকাশবাণী কেন্দ্ৰ লাগে । তেতিয়া ৰাজ্যপালে গুৱাহাটী আৰু তেতিয়াৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত দুটা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি দিলে । ভূপেন দাই তাত এটা চাকৰিও পাইছিল ।”
ভূপেন দাৰ বিষয়ে বহুত নজনা কথাৰ সন্দৰ্ভত কটকীয়ে কয়, “২০০০ চনত ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰৰ অভিযন্তাসহ এদল লোক ভূপেন দাৰ নিজৰাপাৰস্থিত বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল । সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় ঋণৰ বোজাত তেল শোধনাগাৰটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । সেয়ে ভূপেন দাক কিবা এটা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল । সেই সময়ত ময়ো তাতে উপস্থিত আছিলো । তেল শোধনাগাৰৰ অভিযন্তাসহ দলটোক আশ্বাস দি তেওঁ বিদায় দিলে ।"
"তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত ভূপেন দাই মোক কৈছিল- কমল মই গান গাই কেইটকা মানহে পাওঁ, তাৰ পৰা তেওঁলোকক কি সহায় কৰিব পাৰিম । ময়ো তেতিয়া তেওঁৰ কথাত হয়ভৰ দি কৈছিলোঁ- এইটো অসমত নহব, দিল্লী পৰ্যায়ৰ কাম হয় । তাৰ ঠিক এবছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 2001 চনত তেল শোধনাগাৰৰ শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বাসগৃহত । তাত গীত গাবলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছিল ভূপেন দাক । ভূপেন দাৰ গীতত মুগ্ধ লৈ বাজপেয়ীয়ে ভূপেন দাক সুধিছিল- আপোনাক মই কিদৰে সেৱা কৰিব পাৰো ? তেতিয়া ভূপেন দাৰ এবছৰৰ আগৰ কথাটো মনত আছিল আৰু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কৈছিল এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমটো শোধনাগাৰ ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ ঋণত বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰীয়ে ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ যিমানবোৰ ঋণ আছিল সকলোবোৰ মাফ কৰি দিলে । এয়াই আছিল ভূপেন দাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা, যিটো সকলো শিল্পীৰে থাকিব লাগে ।”
মঞ্চৰ পৰাই দৰ্শকৰ লগত সংযোজিত হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছিল
শ্ৰোতাৰ লগত সুন্দৰকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিব জানিছিল ভূপেন হাজৰিকাই । তেখেতে আখৰা কৰা নাছিল । মঞ্চত যদি এটা গীত গাই আছে, সেই সময়তে যদি মঞ্চৰ তলৰ পৰা অন্য এজন দর্শকে বেলেগ এটা গীতৰ বাবে অনুৰোধ কৰে, তেন্তে লগে লগে সেই গীতটো গাইছিল । তেওঁ প্ৰতিজন দর্শকৰ লগত সংযোজিত হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছিল । গীতৰ মাজেৰে প্ৰেমৰ বিষয়েই হওক বা সমাজৰ বিষয়েই হওক, যিকোনো বাৰ্তাই খুব সুন্দৰকৈ বিলাই গৈছিল তেওঁ । সেয়ে তেওঁ গাইছিল -
মোৰ গীতৰ হেজাৰ শ্ৰোতা !
তোমাক নমস্কাৰ !
গীতৰ সভাত তুমিয়েতো প্ৰধান অলংকাৰ ..
অসমৰ লগতে কলিকতাটো বিশেষভাৱে জনপ্রিয় আছিল ভূপেন হাজৰিকা
ৰাজ্যৰ লগতে কলিকতাতো বিশেষভাৱে জনপ্রিয় আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকা । এবাৰ তেওঁ কলিকতাৰ মাছ বজাৰত মাছ কিনিবলৈ গৈছিল । মাছ বেপাৰীসকলে ভূপেন দাক দেখি বজাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো দি সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰিছিল । পইচাও ল’ব বিচৰা নাছিল, ইফালে পইচা নিদিয়াকৈ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা মাছ ল’বলৈ ভূপেন দাই বেয়াও পাইছিল । শেষত তেওঁলোকক এটা গীত শুনাম বুলি কৈছিল আৰু তেওঁ গাইছিল-
আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় |
আয় মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়
হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়
আজ যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়..
আনহাতে কলিকতালৈ নেলচন মেণ্ডেলা আহোঁতে সাংকেতিকভাৱে এটা গীত লিখিবলৈ জ্যোতি বসুৱে ভূপেন দাক দায়িত্ব দিছিল ৷ কলিকতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত কলিকতা য়ুথ (youth) ক্লাবৰ সদস্যসকলক লগত লৈ ভূপেন দাই গাইছিল-
জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা
মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ..
তেনেদৰে কলিকতাত নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে ভূপেন দা 'আমাদেৰ ভূপেন দা' হৈ পৰিছিল ।
'ভূপেন দা'ৰ কিবা আধৰুৱা আশা ৰৈ গৈছিল নেকি ?
ভূপেন দাৰ কিবা আধৰুৱা আশা ৰৈ গৈছিল নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁক একেবাৰে কাষৰ কৰা শেষ মুহূৰ্তলৈকে পোৱা তেওঁৰ সহযোগী কমল কটকীয়ে কয়, “আশাটো সকলো মানুহৰে শেষ নহয়েই । কিন্তু ভূপেন দাৰ এটা চিন্তা আছিল তেখেতৰ গীতসমূহ নতুন প্ৰজন্মই আদৰি ল’বনে নাই বা গীতসমূহ বাছি থাকিবনে নাই ?”
২০১১ চনৰ ২৬ অক্টোবৰৰ গধূলি, সেইদিনা দেৱালী আছিল । ভূপেনদাৰ অৱস্থা তেতিয়া বেয়াৰ ফালে গৈ আছিল । মই আৰু কল্পনা লাজমী ভূপেন দাৰ লগত মুম্বাইৰ ধীৰু ভাই আম্বানী হাস্পতালত ৷ তেনেকুৱাতে ঊষা মংগেশকাৰে ফোন কৰি কৈছিল- লতাজীয়ে ভূপেন দাক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছে ৷ তেতিয়া কল্পনা লাজমীয়ে স্পীকাৰ অন কৰি ভূপেন দাৰ কাণত লগাই দিছিল, কাৰণ ভূপেন দাই তেতিয়া কথা ক’ব নোৱাৰে কিন্তু বুজাৰ শক্তিটো আছিল । তেতিয়া লতা মংগেশকাৰে কৈছিল, “ভূপেন দা, মই লতা, দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । আপুনি আজীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে, জীৱন সংগ্ৰামতো আপুনি জয়ী হ'ব ।”
তাৰ পাছত ক্ষন্তেক মৌনতা, ভূপেন দাৰ চকুৰে দুটোপাল চকুলো নামি আহিছে । শেষত লতাজীয়ে কৈছিল, “ Bhupenda, amongst all the outstanding Indians ...you are the best !" আৰু তাৰ ৯ দিন পাছতে ভূপেন দাই আমাৰ মাজৰ পৰাই চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যায় ।
'ভূপেন দা'ক আমি যিমানখিনি সন্মান দিব লাগিছিল, সিমানখিনি দিছোনে ?
এই সন্দৰ্ভত কটকীয়ে কয়, “সন্মান নাই পোৱা বুলি মই একেষাৰে নাভাবো, সন্মান পাইছে । কিন্তু আমি অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মানুহখিনিয়ে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিখিনি ইংৰাজীত অনুবাদ কৰি যদি নোবেল বঁটাৰ বাবে পঠিয়ালোঁহেঁতেন, তেওঁ নোবেল বঁটা পালেহেঁতেন । কিন্তু আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ । আনহাতে ভাৰত ৰত্নটো পালে যদিও জীৱন কালত পোৱাহ'লে বেছি ভাল লাগিলহেঁতন । কিন্তু চৰকাৰে যিখিনি পাৰে সেইখিনি সন্মান যাচিছে তেখেতক ।”
লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা এজন কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় শিল্পী, যাক আজিও নাজানিলে অসমবাসীয়ে