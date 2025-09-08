সুধাকণ্ঠৰ ৫ টা কালজয়ী গীত ৰচনাৰ আঁৰত আছিল একো-একোটা কাহিনী, শুনো আহক সেই নজনা কথাবোৰ

ETV Bharat / entertainment

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্যতম সহযোগী তথা গীটাৰ বাদক কমল কটকীৰ মুখেৰে শুনক হাজৰিকাৰ ৫ টা কালজয়ী গীতৰ ৰচনাৰ আঁৰৰ কাহিনী-

সুধাকণ্ঠ
September 8, 2025

গুৱাহাটী : আজি সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । আজিৰে পৰা ৰাজ্যিকভাৱে আৰম্ভণি ঘটে সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠান ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ।

আজিৰ এই দিনটোত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশেষ গান কেইটামানৰ কথা আগবঢ়াইছোঁ ৷ হাজৰিকাৰ লগত থকা অন্যতম সহযোগী তথা গীটাৰ বাদক কমল কটকীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ জৰিয়তে জনাই তেওঁৰ ৫ টা কালজয়ী গীতৰ ৰচনাৰ আঁৰৰ কাহিনী

গীটাৰ বাদক কমল কটকীৰ মুখেৰে শুনক হাজৰিকাৰ ৫ টা কালজয়ী গীতৰ ৰচনাৰ আঁৰৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

'সাগৰ সংগমত কতনা সাঁতুৰিলোঁ' কেনেদৰে ৰচনা হৈছিল ?

বিশ্বজনীন চিন্তাৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰিছিল এই গীতটো । ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা গুচি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, সেই সময়ত তেখেতৰ মনত বহুত চিন্তা হৈছিল । সমাজখন, দেশ তথা ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ বহু চিন্তা আছিল তেওঁৰ মনত । মনটো অশান্তিৰে ভৰি পৰিছিল । সেই সময়তে জাহাজত উঠি ভূপেন হাজৰিকাই এটা গীতটো ৰচনা কৰিছিল । তেওঁ কোৱা অনুসৰি তেওঁৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গীত এইটো ।

সাগৰ সংগমত ক’তনা সাঁতুৰিলোঁ

তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত

তথাপি মনৰ মোৰ প্রশান্ত সাগৰৰ

উর্মিমালা অশান্ত

সাগৰ সংগমত…

এই গীতটি তেখেতৰ ইমানেই প্রিয় আছিল যে, তেওঁ কৈছিল, “মোৰ অন্তিম ক্ষণত যদি এই গীতটো কোনোবাই বজাই থাকে মোৰ আত্মাই শান্তি পাব ।” গীতটিত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে বিশ্বজনীন চিন্তা ।

'মানুহে মানুহৰ বাবে' কেতিয়া ৰচনা হৈছিল ?

১৯৬০ চনত ৰচনা কৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ আন এটা কালজয়ী গীত হ'ল-

মানুহে মানুহৰ বাবে

যদিহে অকণো নেভাবে

অকণি সহানুভূতিৰে

ভাবিব কোনেনো কোৱা

সমনীয়া

মানুহে মানুহৰ বাবে.....

ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ সমাজ জীৱন থান-বান হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । অসমীয়া সমাজ আৰু বেংগলী সমাজ অৰ্থাৎ বংগবাসী লোকসকলৰ মাজত ভুল বুজা-বুজিৰ সৃষ্টি হৈছিল । যেতিয়া এই ভুল বুজাবুজিৰ বাবে সংঘাত হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল, তেতিয়া তেখেতে এই গীতটি ৰচনা কৰিছিল । সেই সময়ত সমাজ জীৱনক একগোট কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে সুধাকণ্ঠগৰাকীয়ে ৰচনা কৰা এই গীতটি এদল শিল্পী লগত লৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গাই গাই শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাইছিল তেওঁ ।

আনহাতে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি নাগালেণ্ডলৈ গৈ তেখেতে নগা বিদ্ৰোহীসকলৰ মাজত পৰিৱেশন কৰিছিল ।

অসমৰ জাতীয় জীৱনক লৈ ৰচনা কৰা আন এটা গীত হ'ল 'আমি অসমীয়া, নহওঁ দুখীয়া'

অসমীয়া জাতিটোক ভৱিষ্যতৰ বাবে সকীয়াই দিয়া জাতীয় প্ৰেমৰ অন্যতম প্ৰধান গীত আছিল 'আমি অসমীয়া, নহওঁ দুখীয়া' ৷ সাহিত্য সম্ৰাট ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰক সন্মান জনাই ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, “সাহিত্য সম্রাট বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হম ?” সঁচা, পিছে…

ভূপেন হাজৰিকাৰ উপলদ্ধি- আমি কাম কৰিব লাগিব, মিলি থাকিব লাগিব । সেয়ে তেওঁ ৰচনা কৰিছিল-

আমি অসমীয়া

নহওঁ দুখীয়া

বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহ’ব,

আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে

অসম ৰসাতলে যাব,

আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া

বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহ’ব….

লগতে নিজৰ আইক ভাল পাব লাগিব । সেয়ে তেওঁ কৈছিল-

আনৰে লগতে অসমীয়া অসমতে যদিহে নাবাচে বাৰু ক’তনো বাচিব,

মোৰ আইক ভাল পাওঁ বুলিলে আনৰ আইক জানো ঘিণ কৰাতো বুজাব…এনে এক চিন্তাৰে ১৯৬৮ চনত ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰিছিল এই গীতটো । তাৰ পাছতে ১৯৭৯ চনত অসম আন্দোলন হৈছিল ।

‘বিমূর্ত মোৰ নিশাটি যেন’ গীতটি কাৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছিল ?

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা প্ৰেমৰ গীত হ'ল-

বিমূর্ত মোৰ নিশাটি যেন

মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা চাদৰ

তাৰেই এটি মিঠা ভাজত নিশ্বাসৰে উম

আৰু জীয়া জীয়া আদৰ এখনি নীলা চাদৰ…

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিল মূৰ্ত প্ৰেম । যিগৰাকী ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম হৈছিল, তেওঁৰ লগত কিবা কাৰণত সেইগৰাকী ছোৱালীৰ বিয়া নহ’ল । সেই প্ৰেম, প্ৰেম হৈয়ে ৰৈ গ'ল । তাৰ পাছত হাজৰিকাৰ আমেৰিকাত প্ৰিম্ববদা পেটেলৰ লগত বিয়া হ'ল । কিন্তু বিবাহৰ কিছুবছৰ পাছত তেওঁলোকে বেলেগে বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তাৰ পাছত লাহে লাহে অকলশৰীয়া হৈ পৰিল ভূপেন হাজৰিকা । সেই সময়তে এটা বিমূর্ত প্ৰেমৰ ধাৰা তেখেতৰ জীৱনলৈ আহিল । সেই ফলশ্ৰুতিতে ৭০ দশকৰ আৰম্ভণিতে এই গীতটি ৰচনা কৰা হৈছিল ।

এই গীতটোৰ সম্পর্কত তেওঁ সমালোচিত হওঁতে কৈছিল- “যদি বিমূৰ্ত ছবি থাকিব পাৰে, বিমূৰ্ত কবিতা থাকিব পাৰে তেন্তে বিমূৰ্ত গীত কিয় থাকিব নোৱাৰে ? ভূপেন হাজৰিকাৰ মতে, তেখেতে ৰচনা কৰা বিমূৰ্ত প্ৰেমৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম গীতিসাহিত্য বুলি এই গীতটোকে তেওঁ গণ্য কৰিছিল”, এই ভাষ্য কটকীৰ ৷

ভূপেন হাজৰিকাৰ আন এটা কালজয়ী গীত- 'মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ'

মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহামিলনৰ তীৰ্থ

কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশি

সমন্বয়ৰ অৰ্থ...

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাৰা ৰচিত অন্যতম মহাসমন্বয়ৰ গীত এইটো । অসম আন্দোলনৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল বুজা বুজি হৈ সমাজখন থান বান হৈ নাযায়, সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে এই গীতটি ৰচনা কৰিছিল তেওঁ ।

লগতে পঢ়ক : মিছিছিপিৰ পাৰতে কপাহৰে খেতিতে নীগ্ৰো ‘জনে’ বিনালে... কিয় সুধাকণ্ঠই লিখিছিল এই গীতটো

