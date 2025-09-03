গুৱাহাটী : অহা ৮ ছেপ্টেম্বত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হ’ব সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ। অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ।
জন্ম শতবৰ্ষৰ পূৰ্বে অহা ৭ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মুক্তি লাভ কৰিব কিংবদন্তি গায়ক, সংগীত সূৰ্য, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনবোধ, সৃষ্টিশীলতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰ "ভূপেনদা আনকাট”।
তথ্যচিত্ৰখনৰ পৰিকল্পনা, প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা অভিনেত্ৰী ববিতা শৰ্মাৰ । তথ্যচিত্ৰখনত সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ অতীতৰ স্মৃতি সুঁৱৰি তেওঁৰ শৈশৱৰ বৈচিত্র্যৰে ভৰা দিনবোৰৰ কথা, কৈশোৰ কালত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দৰে শিল্পীসত্বাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ কথা, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নিউয়ৰ্কলৈ যাত্রা, আমেৰিকাত পত্নী প্রিয়ম্বদা পেটেলৰ সৈতে সংযোগ আৰু বিবাহৰ আভাস আদি দেখুওৱা হৈছে ।
কবিতাৰ বহী হাতত লৈ ভূপেন দাই ৰচনা কৰা সমসাময়িক সমাজৰ ছবি ফুটি উঠা কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তি, যিবোৰৰ কিছুমান কবিতা এতিয়াও বোধকৰো প্রকাশ হোৱা নাই, সেই সকলোবোৰ দর্শকে দেখিবলৈ পাব ।
তথ্যচিত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পৰিচালক তথা অভিনেত্ৰী ববিতা শৰ্মাই কয়, “১৯৮৯ চনত আমি ভূপেন দাৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলো । দূৰদৰ্শনৰ গীতিমালিকা বুলি এটা অনুষ্ঠান চলি আছিল সেই সময়ত ৷ সেই অনুষ্ঠানটোৰ ৫০ নম্বৰ খণ্ডটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি তালৈ গৈছিলো । সেই সময়ত অসম মেডিকেল ডক্টৰছ এলুমনাই ইউ কে গ্রুপে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল । সেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তা নিপেন বৰকটকীয়ে আমাক সেই অনুষ্ঠানো আমাৰ ধাৰাবাহিকখনত দেখুৱাবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সেই সময়ত আমি তালৈ গৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ সাক্ষাৎকাৰ ল’লো ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেখেতক খুব অন্তৰংগভাৱে লগ পোৱাৰ লগতে ঘৰুৱাভাৱে তেওঁৰ লগত কিছুমান শ্বুটিং কৰিছিলো । সেই অনুষ্ঠানত তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বহু কথা কোৱাৰ লগতে কবিতা কিছুমান আবৃত্তি কৰিছিল । মোৰ স্বামীয়ে সকলোবোৰ ৰেকৰ্ড কৰি গৈছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ৰ সেই ক্লীপবোৰ আমি হেৰাই যোৱা বুলি ভাবিছিলো যদিও যোৱা বর্ষত আমি সেয়া বিচাৰি পালো । তাৰ পাছতে আমি ভূপেন দা আনকাট বুলি তথ্যচিত্ৰখন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ।”
সমান্তৰালকৈ তেওঁ কয়, “ভূপেন দা আনকাট- এই এঘণ্টীয়া তথ্যচিত্ৰখনত তেখেতৰ বহুতো ব্যক্তিগত মুহূৰ্ত আছে, সেইসমূহ দর্শকে চাবলৈ পাৰিব । ভূপেন দাই অতি অকপটভাৱে কৈ যোৱা নিজস্ব বক্তব্যই হৈছে আমি দর্শকলৈ আগবঢ়াব খোজা তথ্যচিত্র ভূপেনদা আনকাট । ভূপেনদাই নিজে ব্যক্ত কৰা কথাবোৰ আমাৰ বাবে অমূল্য সম্পদ । সেয়েহে দর্শকলৈ বুলি আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ ।”
উল্লেখ্য যে, এই তথ্যচিত্ৰখনিৰ জৰিয়তে ভূপেনদাৰ তীব্র অনুভূতিপ্ৰৱণ মনটো, জীৱনৰ হতাশা, তৎস্বত্বেও মনৰ দৃঢ়তাৰ লগতে তেওঁৰ শিশুসুলভ ব্যক্তিত্ব আৰু সৰলতা প্রকাশিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।
২৬ বছৰৰ আগতে হাই-৮ কেমেৰাৰে এই তথ্যচিত্ৰখনিৰ শ্বটবোৰ লোৱা হৈছিল । কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা চিন্ময় শর্মাৰ । সম্পাদনা আৰু ক্ৰিয়েটিভ পৰিচালনা কৰিছে ৰবীন্দ্ৰ বৰগায়নে । কেমেৰা চিন্ময় শৰ্মাৰ ।
বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত মুক্তি দিয়া হয় তথ্যচিত্ৰখনৰ দুটা টিজাৰ । উক্ত অনুষ্ঠানত ববিতা শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে লেখিকা জিমনি চৌধুৰী আৰু ক্ৰিয়েটিভ পৰিচালক ৰবীন্দ্ৰ বৰগায়নে । অহা ৭ তাৰিখে অনুৰাধা ছবিগৃহত তথ্যচিত্ৰখনিৰ প্ৰীমিয়াৰ শ্ব’ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । লগতে ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এসপ্তাহলৈ অনুৰাধা ছবিগৃহত তথ্য চিত্ৰখনিৰ এটা নৈশ শ্ব' ৰখা হৈছে ।
