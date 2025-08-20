গুৱাহাটী: ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হ'ব ‘‘ভুল্লুং-বুথুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱ’’ (BBITF25) ৷ “আঁক _ এ ক্ৰিয়েটিভ লাইন”ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই মহোৎসৱৰ ।
গুৱাহাটীৰ “আঁক_এ ক্ৰিয়েটিভ লাইন’” নামৰ সম্ভ্ৰান্ত নাট্যগোষ্ঠীটোৱে বিগত দুটা বছৰ সফলতাৰে এই নাট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰাৰ পাছত এই বছৰতো তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই নাট মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ।
বিশ্বৰ অন্যতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱ হিচাপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা ‘‘কলম্বো ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল’’ (CITF)ৰ উদ্যোক্তা ইণ্টাৰ এক্ট আৰ্ট (Inter act Art)নামৰ নাট্য সংস্থাটোৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা তথা আদান-প্ৰদানৰে গুৱাহাটীৰ ভুল্লুং বুথুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱ (BBITF) আৰু কলম্বো ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল (CITF) সমান্তৰাল নাট মহোৎসৱ হিচাপে আয়োজন কৰা হৈছে ৷
কলম্বোত এই নাট মহোৎসৱটি ২৫ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব আঁক_এ ক্ৰিয়েটিভ লাইন আৰু ইণ্টাৰ এক্ট আৰ্টৰ সহযোগিতাৰে ৰচনা কৰা নাটক ‘‘প্ৰেমৰ দোলনা’’ (Swings of Love) ৷ ইণ্টাৰ এক্ট আৰ্টৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মহম্মদ চাফিৰৰ পৰিচালনাৰ এই নাটকখনত অভিনয় কৰিব আঁক_এ ক্ৰিয়েটিভ লাইনৰ অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী বৰাই ৷ ৩০ আগষ্ট তাৰিখে এই নাটখনি কলম্বোত প্ৰদৰ্শন হ’ব ৷
ইফালে BBITF’২৫ ফেষ্টিভেলৰ অধ্যক্ষ ড৹ মৃণাল জ্যোতি গোস্বামীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, “এয়া অসমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ৰ এক নতুন মঞ্চ ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি অসমীয়া নাটকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে ভুল্লুং বুথুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱ ৷ কেৱল দেশী-বিদেশী নাট্যদলসমূহৰ নাট পৰিৱেশনতে সীমাৱদ্ধ নাথাকি BBITF’২৫-এ সমান্তৰালভাৱে দিনৰ ভাগত ‘‘থিয়েটাৰ কৰ্মশালা’’, ‘‘আলোচনাচক্ৰ’’ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বিষয়ক সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ প্ৰকৃতি বিষয়ক সংগঠন ‘‘আৰণ্যক’’ৰ সহযোগিতাত পৰিৱেশ সংবেদনশীলতা বিষয়ক কৰ্মশালাৰো আয়োজন কৰিছে ৷”
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ ভুল্লুং বুথুৰ আন্তৰ্জাতিক নাট মহোৎসৱ, ২০২৫-ত ৭খনকৈ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বমুঠ ১১ টাকৈ নাট্য দলে নাট পৰিৱেশন কৰিব ৷ এইবাৰ প্ৰদৰ্শিত হ’ব লগা নাটসমূহ হ’ল – সূৰ্য গুৱাহাটীৰ প্ৰযোজনা ‘‘দ্য গাৰ্ল হু ৰড এ বাইচাইকল (The Girl who rode a Bicycle), ক্ৰৱেচীয়াৰ নাটক ‘‘পালুনকছ ৱাইফ’' (Palunko's Wife), দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নাটক ‘‘আফটাৰ’' (AFTER), ৰোমানিয়াৰ নাটক ‘‘#নট মি (#NotMe), শ্ৰীলংকাৰ নাটক ‘‘ডামি'’’ (DUMMY) ‘‘এ’ জাৰ্ণি অফ ডেচপেয়াৰ’' (A Journey of Despair), ‘‘ইটছ নট মি, চামৱান এল্ছ’’ (It’s not me, someone else), ‘‘আনচিন’' (Unseen), টিউনিচিয়াৰ নাটক ‘'দ্য ইমিগ্ৰেণ্টছ’' (The Immigrants), লেবাননৰ নাটক ‘‘ষ্টেণ্ড আপ ফাডাৰ’’ (Stand up Father) আৰু আঁক-এ ক্ৰিয়েটিভ লাইনৰ নিবেদন ‘‘মেটামৰফছিচ অফ মিট্ৰাচি ঘষ্টা (Metamorphosis of Mitrachi Goshta) ৷
প্ৰত্যেক দিনাই সন্ধিয়া ৬.০০ বজাৰ পৰা নাটক প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ হ’ব ৷ নাট মহোৎসৱৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব কোৰিয়া থিয়েটাৰ এছচিয়েশ্যনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাযোগৰ সভাপতি জিনইয়ং য়ুন ৷
লগতে পঢ়ক : ১০০ বছৰীয়া হ’ল প্রথম অসমীয়া আধুনিক গীতটি; কোনটো গীত আছিল সেয়া ?