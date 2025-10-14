জুবিন গাৰ্গক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিছে ভগৱানৰ স্থান

জুবিন গাৰ্গক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিছে ভগৱানৰ স্থান
কাষতেই পাইছিল জুবিন গাৰ্গক । একেলগে চাইছিল কাঞ্চনজংঘা । জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গক দিলে ভগৱানৰ স্থান । গালে মায়াবিনী ।
নগাঁও: জুবিন গাৰ্গ তেওঁলোকৰ বাবে ভগৱান সদৃশ । ভগৱানৰ যিদৰে কোনো আকাৰ নাথাকে, ভগৱানক যিদৰে চাব নোৱাৰি, একেদৰেই জুবিন গাৰ্গকো তেওঁলোকে কাষত পায়ো চাব পৰা নাছিল । সেয়ে জুবিন গাৰ্গকো তেওঁলোকে দিছে ভগৱানৰ স্থান ।
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা কিছু সময়ৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰা কেইগৰাকীমান বিশেষ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভগৱানৰ শাৰীত স্থান দিছে সকলোৰে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম । নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ অনুভৱ ।
বৰ্তমান দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আকাশ, কামেশ্বৰ, জেছমিনাসহ বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে উপভোগ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম ছবি কাঞ্চনজংঘা ।
২০১৯ চনৰ কথা । সেই সময়ত মুক্তি লাভ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ছবি কাঞ্চনজংঘা বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । সেই সুবিধাও কৰি দিছিল জুবিন গাৰ্গে । কেৱল ছবিখন বিনামূলীয়াকৈ চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াই নহয়, টীম কাঞ্চনজংঘাক লগত লৈ এইসকল বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে ছবিখন উপভোগ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে নিজেও ।
এইখন অন্ধ বিদ্যালয়ত নিজে উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে একেলগে গান গাইছিল । শিল্পীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ পাই তেওঁলোকে নিজকে ধন্য মানে । জুবিন গাৰ্গ ভগৱানৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰে ই টিভি ভাৰতৰ আগত ।
বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ কামেশ্বৰে কয়, “জুবিন গাৰ্গ আমাৰ বাবে ভগৱান আছিল, সেয়ে আমি চাব পৰা নাই । জুবিন দাই আমাক বিনামূলীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিয়া কাঞ্চনজংঘা ছবিখন আমি শ্ৰৱণ শক্তিৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিছিলোঁ ।”
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কামেশ্বৰে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া যাতে ৰাজনৈতিক মেৰপেচত সোমাই কোনো অপৰাধী যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ।”
বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী ছাত্ৰই তবলা বজোৱাৰ সপোন দেখাৰ বিষয়ে অৱগত হৈ জুবিন গাৰ্গে তেওঁক ভালকৈ তবলা শিকিবলৈ কৈছিল । সেই স্মৃতিয়ে আজি ছাত্ৰগৰাকীক আমনি কৰে বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ ।
একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সুঁৱৰি ২৩ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে ন্যায় দিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
