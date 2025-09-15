ETV Bharat / entertainment

কোন শক্তিশালী ? খাকী নে খাদী ? উত্তৰ লৈ আহি আছে অতনু ভূঞা

২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহলৈ আহিব 'খাকী' ৷ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত তেজপুৰত সম্পূৰ্ণ হ’ল ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ ।

Atanu bhuyan directorial new political assamese film khaki to be released on 27th february
২০২৬ বৰ্ষৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিঘৰলৈ আহিব “খাকী” (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: সম্পূৰ্ণ হ’ল অতনু ভূঞা পৰিচালিত “খাকী” ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ । বিগত ১ আগষ্টৰ পৰা সোণাপুৰত দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল ছবিখনৰ ৷ ৪১ দিন ধৰি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ১৩ ছেপ্টেম্বৰত তেজপুৰত সম্পূৰ্ণ হয় ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম । সোণাপুৰ, ক্ষেত্ৰী, গুৱাহাটী, তেজপুৰৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ আন কেইবাটাও স্থানত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

এখন ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ ছবি “খাকী”ৰ পৰিচালনা জ্যেষ্ঠ অতনু ভূঞাৰ । ১০০০ৰো অধিক চৰিত্ৰৰ সমাহাৰ ঘটা “খাকী” হৈছে অতনু ভূঞাৰ প্ৰথমখন পৰিচালিত ছবি । ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্যও অতনু ভূঞাৰ ।

Khaki
২০২৬ বৰ্ষৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিঘৰলৈ আহিব 'খাকী' (Photo : ETV Bharat Assam)

এগৰাকী সাংবাদিক হোৱাৰ উপৰিও অতনু ভূঞাৰ নাটকৰ সৈতে আছে এক নিবিড় সম্পৰ্ক । ‘উন্মাদৰ দেশ’, ‘ৰেলগাড়ী চলিছে’, ‘বেতাল কথা’, ‘হঠাৎ এনিশা’ আদি বহু জনপ্ৰিয় নাটকৰ নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক অতনু ভূঞাই ইতিমধ্যে ‘মুখা’ নামৰ ব্যতিক্ৰমী ধাৰাবাহিকৰ কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্যও ৰচনা কৰিছিল ।

Khaki
অসমতে শ্বুটি হয় 'খাকী' ছবিখনৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখন সন্দৰ্ভত নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ছবিখনৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক জ্বলন্ত ছবি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । সংবাদ জগতৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহি এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিচাপে এইবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰা অতনু ভূঞাৰ এই ছবিখন মূলতঃ হৈছে এখন ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ ছবি ।

Khaki
ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ ছবি 'খাকী'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ মুহূৰ্ত (Photo : ETV Bharat Assam)

খাকী নে খাদী ? প্ৰকৃততে কাৰ ক্ষমতা বেছি ? খাদীয়ে খাকীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নে খাকীয়ে খাদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ? এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পাব দৰ্শকে “খাকী” ছবিখনৰ জৰিয়তে ৷ অৰুণ নাথ আৰু ডাঃ জাহনাৰা বেগমে দুটা বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । লগতে অভিনয় কৰিছে পদ্মৰাগ গোস্বামী, পৱন গায়ন, শ্ৰেয়া বৰঠাকুৰ, ঈশান হাজৰিকা, গীতাৰ্থ শৰ্মা, দ্বীপজ্যোতি ডেকা, হেমন্ত দেৱনাথ, পৰমেশ্বৰ বৰ্মণ, মণ্টু বৰা, মালামাল বয়জ খ্যাত নৱ নাথ, জয়ন্ত ডেকা, অনুপম হাজৰিকা, অৱয়ব ভূঞা, শিৱাণু বৰা, অতুল লহকৰ, কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য, ভবেশ বৰুৱা, অসীম শৰ্মা, পুলক কুমাৰ ডেকা, অশ্বিনী বৰা আদিয়ে ।

Khaki
১০০০ৰো অধিক চৰিত্ৰৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই ছবিখনত (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, “খাকী”ত এটা বিশেষ চৰিত্ৰত পৰিচালক অতনু ভূঞাকো দেখিবলৈ পোৱা যাব । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰীয়ে । ছবিখনৰ ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ হিচাপে আছে অমৃত প্ৰীতম । এই ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা আৰু আৱহ সংগীত বলীউডৰ ডেনিয়েল বি জৰ্জৰ । ‘আন্ধা ধুন’, ‘ৱাৰ’, ‘থ্ৰী-ইডিয়টছ’, ‘ৰাম সেতু’ আদিৰ দৰে বহু ছুপাৰহিট ছবিত সংগীতৰ কাম কৰি যথেষ্ট খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে ডেনিয়েল বি জৰ্জে ।

Khaki
ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ ছবি 'খাকী'ৰ শ্বুটিং শেষ (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে “খাকী”ৰ সহযোগী পৰিচালক হিচাপে আছে জয়ন্ত কুমাৰ ডেকা, বিবেক বৰুৱা, পৰী ভূঞা আৰু উৎপল শৰ্মা । ছবিখনৰ সম্পাদনা কৰিব ৰূপাংকৰ দাসে । ছবিখনৰ কলা নিৰ্দেশনা ভাস্কৰজ্যোতি কলিতাৰ । “খাকী”ৰ প্ৰযোজনা নিয়ন্ত্ৰণ অনন্ত বৰাৰ । ছবিখনৰ প্ৰচাৰ পৰিকল্পনা শিৱাণু বৰাৰ ।

Khaki
অতনু ভূঞা পৰিচালিত 'খাকী' আগন্তুক বছৰত ছবিগৃহলৈ (Photo : ETV Bharat Assam)

“খাকী”ৰ গীতকেইটিত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, জয় বৰুৱা আৰু অনুজা ভূঞাই । এটি বিশেষ গীত ছবিখনৰ বাবে চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে আইটেম ছং হিচাপে । ২০২৬ বৰ্ষৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিঘৰলৈ আহিব “খাকী” ।

