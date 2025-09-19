মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত... নিশাবোৰ মায়াময় হৈ নুঠে আৰু বহুতৰ কাৰণে !

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত... নিশাবোৰ মায়াময় হৈ নুঠে আৰু বহুতৰ কাৰণে !
জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই - কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও শুনিব নিবিচৰা এষাৰ কথা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বাতিল কৰিলে নিজৰ সকলো সভা-সমিতি ৷
হায়দৰাবাদ: বছৰ আহে বছৰ যায়- আহোতে লৈ আহে বহুত কিবা কিবি, যাওতেও লৈ যায় বহুত কিবাকিবি ৷ পিছে এয়া কি ? 2025 বৰ্ষটোৱে দেখোন সমগ্ৰ অসমখনৰে বুকু শুদা কৰি লৈ গ’ল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক ৷ মৃত্যুৱে হাত বাউল দি মাতিলে কোনেও ৰখাব নোৱাৰে সঁচা, কিন্তু মৃত্যুক ইমান সহজে মানি ল’ব পাৰি জানো ? কোনে কেনেকৈ পাৰে ? জুবিনবিহীন অসম কল্পনাৰো অগোচৰ ৷ কিন্তু নিয়তিৰ আগত এই সকলোবোৰ মিছা ৷ 2025 বৰ্ষৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সকলোকে কন্দুৱাই প্ৰেমৰ ভাষা বিয়পাই থকা মানুহজন গ’লগৈ ৷
জুবিন, যাৰ নাম শুনিলেই সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি পৰে, যাৰ পৰশত নাজানো কতটা জীৱনে প্ৰাণ পাই উঠে, যাৰ যাদুকৰী কণ্ঠই নাজানো কিমানৰ হৃদয় জুৰাই, সেই জুবিনবিহীন অসমৰ আকাশ কল্পনাতীত ৷ পিছে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে ? খেল-ধেমালি ভালপোৱা শিল্পীসুলভ মনৰ জুবিন পানীৰ লগত খেলি খেলিয়েই গ’লগৈ কোনোবা অজান দেশলৈ ৷
ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ গৈছিল আজি ৷ সাগৰৰ মাজত আজি দিনৰ প্ৰায় ১-১০ বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁ ৷ অচেতন হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী ৷ লগে লগে গুৰুতৰ অৱস্থাত ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিনক ৷ পিছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসকৰ দল ৷ ছিংগাপুৰৰ সময় অনুসৰি ৫বাজি ১৪ মিনিট (ভাৰতীয় সময় মতে প্ৰায় ২.১০ বজাত) মৃত্যু ঘটে তেওঁৰ ।
শব্দ আজি নিজেই নিজত আবদ্ধ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025
Today Assam lost one of its favourite sons. I am in a loss of words to describe what Zubeen meant for Assam. He has gone too early, this was not an age to go.
Zubeen's voice had an unmatched ability to energise people and his music spoke directly to…
শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়- "এইমাত্ৰ ফোনত মোক পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ফোনযোগে কথাটো জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই ৷ তেখেত এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ৷ খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা... দুখদায়ক ঘটনা ৷ আজি আমি বিজেপি দলে গধূলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰোঁ ৷ মই এতিয়া খালী গোমাত গৈ মানুহখিনিক নমস্কাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতি যাম ৷ তেখেতৰ সৎকাৰ বা কি ধৰণে তেখেতক আমি আনো গোটেই কথাবিলাক আমি গুৱাহাটীত গৈ আলোচনা কৰিম ৷ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ... কি ক’ম.. দুখৰ...ক‘বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই ৷ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা... জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি... জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ৷"