মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত... নিশাবোৰ মায়াময় হৈ নুঠে আৰু বহুতৰ কাৰণে !

জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই - কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও শুনিব নিবিচৰা এষাৰ কথা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বাতিল কৰিলে নিজৰ সকলো সভা-সমিতি ৷

Zubeen garg passes away
জুবিন গাৰ্গ (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: বছৰ আহে বছৰ যায়- আহোতে লৈ আহে বহুত কিবা কিবি, যাওতেও লৈ যায় বহুত কিবাকিবি ৷ পিছে এয়া কি ? 2025 বৰ্ষটোৱে দেখোন সমগ্ৰ অসমখনৰে বুকু শুদা কৰি লৈ গ’ল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক ৷ মৃত্যুৱে হাত বাউল দি মাতিলে কোনেও ৰখাব নোৱাৰে সঁচা, কিন্তু মৃত্যুক ইমান সহজে মানি ল’ব পাৰি জানো ? কোনে কেনেকৈ পাৰে ? জুবিনবিহীন অসম কল্পনাৰো অগোচৰ ৷ কিন্তু নিয়তিৰ আগত এই সকলোবোৰ মিছা ৷ 2025 বৰ্ষৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সকলোকে কন্দুৱাই প্ৰেমৰ ভাষা বিয়পাই থকা মানুহজন গ’লগৈ ৷

জুবিন, যাৰ নাম শুনিলেই সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি পৰে, যাৰ পৰশত নাজানো কতটা জীৱনে প্ৰাণ পাই উঠে, যাৰ যাদুকৰী কণ্ঠই নাজানো কিমানৰ হৃদয় জুৰাই, সেই জুবিনবিহীন অসমৰ আকাশ কল্পনাতীত ৷ পিছে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে ? খেল-ধেমালি ভালপোৱা শিল্পীসুলভ মনৰ জুবিন পানীৰ লগত খেলি খেলিয়েই গ’লগৈ কোনোবা অজান দেশলৈ ৷

ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ গৈছিল আজি ৷ সাগৰৰ মাজত আজি দিনৰ প্ৰায় ১-১০ বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁ ৷ অচেতন হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী ৷ লগে লগে গুৰুতৰ অৱস্থাত ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিনক ৷ পিছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসকৰ দল ৷ ছিংগাপুৰৰ সময় অনুসৰি ৫বাজি ১৪ মিনিট (ভাৰতীয় সময় মতে প্ৰায় ২.১০ বজাত) মৃত্যু ঘটে তেওঁৰ ।

শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়- "এইমাত্ৰ ফোনত মোক পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ফোনযোগে কথাটো জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই ৷ তেখেত এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ৷ খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা... দুখদায়ক ঘটনা ৷ আজি আমি বিজেপি দলে গধূলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰোঁ ৷ মই এতিয়া খালী গোমাত গৈ মানুহখিনিক নমস্কাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতি যাম ৷ তেখেতৰ সৎকাৰ বা কি ধৰণে তেখেতক আমি আনো গোটেই কথাবিলাক আমি গুৱাহাটীত গৈ আলোচনা কৰিম ৷ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ... কি ক’ম.. দুখৰ...ক‘বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই ৷ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা... জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি... জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ৷"

