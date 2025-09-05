হায়দৰাবাদ : ৩০ আগষ্ট শনিবাৰৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰলৈ পঞ্জাবত অনুষ্ঠিত হয় ১২ সংখ্যক মিছ এণ্ড মিষ্টাৰ ডেফ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতা ৷ উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ওদালগুৰি জিলাৰ শুক্লাইৰ ৰূপা নিৰোলাই অংশগ্ৰহণ কৰি ২০২৫ চনৰ মিছ ডেফ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ধৰ্ম নিৰোলা আৰু লতা নিৰোলাৰ কন্যা ৰূপা নিৰোলাই বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীস্থিত নৰ্থ ইষ্ট কলেজ অফ হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰডত অধ্যয়ন কৰি আছে । এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অসম বধিৰ সন্থাৰ অধীনত কাম কৰে, যিয়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাংস্কৃতিক আৰু দক্ষতাভিত্তিক কাম-কাজ কৰাত সহায় কৰে ।
অসম বধিৰ সন্থাই কয় যে নিৰোলাৰ এই সাফল্যই ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৷ এই সফলতাই তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু শিক্ষকসকলে দিয়া উৎসাহৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰে যে প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মঞ্চ প্ৰদান কৰে।
সংস্থাটোৰ মতে, নিৰোলাৰ সফলতাই প্ৰতিবন্ধী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰত অসমক স্থান দিছে । ইয়াৰ উপৰিও এই কথাও আলোকপাত কৰা হৈছে যে এনে স্বীকৃতিয়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ বাবে সুযোগৰ বাট মুকলি কৰে ।
তেওঁৰ জয় উদযাপন কৰি অসম বধিৰ সন্থাই ৰূপাৰ এই সাফল্যত গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়ে ৷
অসম এছ'চিয়েশ্যন অফ দ্য ডেফ এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ডিগ্ৰী কলেজ ফৰ হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰডে নিৰোলাক তেওঁৰ শৈক্ষিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ যাত্ৰাত অধিক সফলতা কামনা কৰি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
ৰূপাৰ বিজয়ে দৃঢ়তাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ হিচাপে থিয় দিছে, যিয়ে আন বহুতক বাধা ভাঙি নিজৰ সপোন অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।
