ETV Bharat / entertainment

অসম সন্তান অনুৰাগ শইকীয়াৰ সৃষ্টি ‘ইশ্ক হে’ শুনিলেই মন যায় প্ৰেমত পৰিবলৈ - ANURAG SAIKIA ISHQ HAI IIFA 2025

শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বঁটা লাভৰ খবৰটো অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক অভিনন্দন জনাই কয়, "সঁচাকৈয়ে অতি ভাললগা বতৰা যে অসমৰ বহু উজ্জ্বল তাৰকাই বলীউডত এক স্থান লাভ কৰি নিজৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যৰো নাম উজলাইছে ৷ অতি প্ৰতিভাৱান সংগীতজ্ঞ অনুৰাগ শইকীয়াই বলীউডৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীক পিছ পেলাই মিছমেথছড ছীজন-৩ত ‘ইস্ক হে’ শীৰ্ষক গীতটিৰ বাবে শোভা ৰিয়েলিটী আইফা ডিজিটেল এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ৷ এই খবৰে আমাক আহ্লাদিত কৰিছে ৷ ন ন সৃষ্টি আৰু স্বপ্ৰতিভাৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁ আকৌ উজলি উঠক, সেয়াই কামনা কৰিলোঁ ৷ অনুৰাগলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ৷

লগতে তেওঁ লিখে, "I am really happy to see more of Assam’s shining stars making it BIG in Bollywood. Many congratulations to the extremely talented Anurag Saikia, for beating established Veterans and securing the Best Title Track Awards at IIFA for ‘Ishq Hai’ from Mismatched.।"

এই বিজয়ে অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত চিহ্নিত কৰে, যি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ৰাজ্যখনৰ সমৃদ্ধ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰে । অসমৰ বাসিন্দা অনুৰাগ শইকীয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত এটি তাৰকা হৈ ধৰা দিছে আৰু এতিয়া তেওঁৰ এই কৃতিত্বই বলীউডত তেওঁৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ।

অনুৰাগী আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলে এই সাফল্যৰ বাবে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰাকৈ ই কেনেদৰে সহায়ক হ’ব সেয়াও বহুতে উল্লেখ কৰে । শইকীয়াৰ বিজয়ে কেৱল তেওঁৰ কেৰিয়াৰ উন্নত কৰাই নহয়, অসমলৈ অপৰিসীম গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটতো তেওঁৰ স্থান সুদৃঢ় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : কিৰণ ৰাওৰ লাপাতা লেডীজৰ আধিপত্য: কাৰ্তিক আৰিয়ানে পালে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা