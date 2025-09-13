ETV Bharat / entertainment

কামৰূপৰ ডামপুৰৰ পৰা গ্লবেল মঞ্চলৈ... নাজ শ্বেইখৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা

সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ কাঢ়িলে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ৷

entertainment
নাজ শ্বেইখৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা (Photo : Naaz Shaikh Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 2:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ডামপুৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে সপোন দেখিছিল ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ কঢ়াৰ । তেওঁ যিটো অঞ্চলৰ পৰা আহিছে, তাৰ সেই ঠাইত থকা বাধাসমূহৰ পাছতো এই যুৱতীগৰাকীয়ে এইধৰণৰ সপোন দেখাৰ সাহস কৰিছিল ৷

চলিত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৮২ সংখ্যক ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ কঢ়া তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ আৰু সম্ভৱতঃ জিলাখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ নাম তেওঁৰ নাজ শ্বেইখ ৷

নাজ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল এটা ৰক্ষণশীল পৰিয়ালত, য’ত আশা বহুত আছিল কিন্তু সুযোগ সীমিত আছিল । "শিক্ষাৰ অনুমতি আছিল, কিন্তু এটা পৰ্যায়লৈকেহে । ছোৱালীৰ কথা বেছিকৈ শুনা বা তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল," নাজে এইদৰে মনত পেলায় । "কিন্তু মোৰ ভিতৰত সদায় কাহিনী কোৱা এটা কণ্ঠ আছিল । মই মাত্ৰ জনা নাছিলো যে ই চিনেমাৰ সৈতে জড়িত বিষয় আছিল ।"

চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে কোনোধৰণৰ সংযোগ নথকা আৰু অভিনয়ৰ শিক্ষা লৈ নোপোৱা নাজৰ প্ৰথম ‘ছেট’ আছিল তেওঁৰ ঘৰৰ পিছফালৰ চোতাল আৰু তেওঁৰ প্ৰথম কেমেৰা আছিল ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মাৰ্টফোন । তেওঁ নিজে কাহিনী লিখিছিল, পৰিচালনা কৰিছিল আৰু অভিনয় কৰিছিল ৷ প্ৰায়ে এককভাৱে শ্বুটিং কৰিছিল বা সম্বন্ধীয় কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ পতিয়ন নিয়াইছিল ।

প্ৰথম কেইটামান ভিডিঅ’ নীৰৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আপলোড কৰা হৈছিল আৰু লাহে লাহে মানুহে নাজ শ্বেইখক লক্ষ্য কৰিবলৈ ধৰিলে ।

নাজ আছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰখ্যাত নাট্য বিদ্যালয় 'ছিগাল'ৰ ছাত্ৰী ৷ বাহাৰুল ইছলাম আৰু ভাগিৰথীৰ পৰা নাজে শিকিছিল নাটকৰ আদিপাঠ ৷ প্ৰাক্তন ছাত্ৰীগৰাকীৰ এনে সাফল্যত অত্যন্ত সুখী তেওঁৰ নাট্যগুৰুদ্বয় ৷

এই টাৰ্নিং পইণ্ট আহিছিল ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধু তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অনুপৰ্ণা ৰয়ে তেওঁক ছংছ অফ ফৰ্গটেন ট্ৰিজৰ অডিচন দিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । নাজে কয়, “অনুপৰ্ণাই বহু ছোৱালীৰ অডিচন লৈছিল যদিও সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ।”

২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁৰ জীৱনে নাটকীয় ৰূপ লয়, যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰথম ছবি ছংছ অফ ফৰ্গটেন ট্ৰিজৰ প্ৰিমিয়াৰ হয় ৮২ সংখ্যক ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত । ছবিখনৰ পৰিচালক অনুপৰ্ণা ৰয়ে মহোৎসৱৰ অৰিজ’ণ্টি শাখাত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰে । নাজে তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূমিকাত তেওঁৰ পৰিৱৰ্তনশীল অভিনয়েৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিছিল ।

নাজক উৰাজাহাজেৰে ভেনিচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই উৎসৱৰ অতিথি হিচাপে, তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ খৰচ বহন কৰিছিল এটা গ্ল’বেল আৰ্টছ এন জি অ’ই। তেওঁ কয়, “ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যোৱাটো মোৰ প্ৰথম আছিল । মই নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিলো, কিন্তু যেতিয়া মই সেই ৰেড কাৰ্পেটখনত ভৰি দিলোঁ, তেতিয়া মোৰ সৰু যেন অনুভৱ নহ’ল । মোৰ অনুভৱ হৈছিল যে প্ৰতিটো সংগ্ৰাম, প্ৰতিটো ‘না’, প্ৰতিটো চকুলোৰ মূল্য আছিল ।”

তেওঁৰ চৰিত্ৰ থুয়া মুম্বাইৰ এগৰাকী উচ্চাকাংক্ষী অভিনেত্ৰী যিয়ে জীয়াই থকাৰ বাবে যৌনকৰ্মী হিচাপেও কাম কৰে ।

চুমি বাঘেলে কৰা শ্বেতা চৰিত্ৰটোৰ সৈতে তেওঁৰ এক জটিল, ভংগুৰ অথচ শক্তিশালী বন্ধন আছে । ছবিখনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ নাজ, তেওঁৰ সহ-অভিনেত্ৰী আৰু পৰিচালকে দুমাহ একেলগে থাকি নিজৰ ভূমিকাত গভীৰভাৱে ডুব গৈছিল ।

নাজে স্বীকাৰ কৰে, “অতি অন্তৰংগ দৃশ্য আছিল ছবিখনত । প্ৰথমে মই চিন্তিত আছিলো যে মোৰ পৰিয়ালে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে ছবিখন চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সমৰ্থনে মোক আশ্বস্ত কৰিলে ।” যদিও তেওঁৰ পৰিয়ালে ভেনিচৰ তাৎপৰ্য্য সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱা নাই, তথাপিও দাৰিদ্ৰতা আৰু কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে যিদৰে নাজৰ কাষত থিয় দিছে, সেয়াই তেওঁৰ বাবে সকলো ।

নাজে তেওঁ জনাজাত হোৱাৰ কাৰণ অনলাইন প্লেটফৰ্ম আৰু মেণ্টৰশ্বিপ বুলি কয় । "বাহিৰত এনে বহুত অচিনাকি মানুহ আছে যিয়ে কেঁচা প্ৰতিভাত বিশ্বাস কৰে । মই বিনামূলীয়া চিত্ৰনাট্য লিখাৰ পাঠ্যক্ৰম, মহিলাৰ চলচ্চিত্ৰ ফেল'শ্বিপ, আৰু মোক গাইড কৰা ভাৰ্চুৱেল মেণ্টৰ পাইছিলোঁ," তেওঁ কয় ।

নিজে লাভ কৰা সমূহ বিলাই দিবলৈ আজি নাজ বদ্ধপৰিকৰ । তেওঁ “ফ্ৰেমহাৰ” নামৰ এটি পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ কাহিনী ক’বলৈ মোবাইল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া । “চিনেমা কেৱল খ্যাতিৰ কথা নহয় । কণ্ঠৰ কথা । বহুদিন ধৰি ডামপুৰৰ দৰে ঠাইৰ ছোৱালীবোৰ অদৃশ্য হৈ আছে । সেয়া এতিয়া সলনি হৈছে ।”

চলচ্চিত্ৰত ভৰি দিয়াৰ আগতে নাজে ফেশ্বন ডিজাইনৰ কাম কৰিছিল আৰু বেংগালুৰুত মডেলিং কৰিছিল যাতে তেওঁৰ শিক্ষাত সহায় হয় । বেংগালুৰু ফেশ্বন উইককে ধৰি ৫০টাতকৈও অধিক ফেশ্বন শ্ব’ত খোজ কাঢ়িছিল আৰু পেপচিকো, আমাজন, টানেইৰাৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ কলেজৰ মাচুল দিবলৈ উপাৰ্জন কৰিছিল, কিন্তু অভিনয় তেওঁৰ প্ৰকৃত আবেগ হৈ থাকিল ।

নাজে নিজৰ অসমীয়া শিপা ধৰি ৰাখিছে। “যদিও মই কিছুদিনৰ পৰা আঁতৰি আছো, মই অসমক ভাল পাওঁ আৰু কেতিয়াবা অসমীয়া ছবিত কাম কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছো ৷”

ডামপুৰৰ এগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰীৰ কন্যাৰ পৰা ভেনিচৰ এগৰাকী প্ৰশংসিত চেহেৰালৈকে তেওঁৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাই সাহস আৰু বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে । “মই ৰিস্ক লৈছিলো কাৰণ অভিনয় অবিহনে জীৱনটো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো । আজি মই জানিছো যে ইয়াৰ মূল্য আছিল ।”

লগতে পঢ়ক : ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়টো প্ৰজেক্টৰ চিন্তা মনত সোমাইছে ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বিজেতা অনুপৰ্ণা ৰয়ৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

NAAZ SHAIKHVENICE FIM FESTIVAL NAAZ SHAIKHনাজ শ্বেইখNAAZ SHAIKH FILMASSAM NAAZ SHAIKH AT VENICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.