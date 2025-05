ETV Bharat / entertainment

'জোনাক নাছিল বনত...' বুলি গাবলৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে গায়ত্ৰী হাজৰিকা - SINGER GAYATRI HAZARIKA PASSES AWAY

কণ্ঠশিল্পী গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ মৃত্যু ( Photo : ETV Bharat Assam )

May 16, 2025

গুৱাহাটী: ‘সৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে’ এই গীতটিৰে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা কণ্ঠশিল্পী গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ । আজি (শুক্ৰবাৰ) দিনৰ ২.১৫ বজাত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে । দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্রান্ত হৈ বিগত ১২ মে’ ৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৪৫ বছৰ । ১৯৮০ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ টি.চি.ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁ সংগীত বিষয়ত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় সংগীতত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে ভাতখাণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্ণৌৰ পৰা এম. মিউজ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ মৃত্যুত শোক (ETV Bharat Assam) ১১ বছৰ বয়সত প্ৰথম মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল গায়ত্ৰী হাজৰিকাই । ১৯৯২ চনত গুৱাহাটী ৰেডিঅ’ চেণ্টাৰ আৰু গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত শিশুশিল্পী হিচাপে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল তেওঁ । গায়ত্ৰী হাজৰিকাই কণ্ঠদান কৰা জনপ্ৰিয় গীতসমূহৰ ভিতৰত হৈছে - আবেলিৰ হেঙুলী আকাশে, ইমান সেমেকা, জোনাক নাছিল বনত, তুমি অহাৰ বাতৰি পালে, তোমালৈ মোৰ মৰম, মন মোৰ উৰি ফুৰে, মাথোঁ এজাক বৰষুণ, যেতিয়া জোনাক নামিছিল, সৰা পাতে পাতে, সোণোৱালী সপোন আদি । ইয়াৰোপৰি গায়ত্ৰী হাজৰিকাই মনোজ বৈশ্যৰ ‘ক্ৰোধ’, যতীন বৰাৰ ‘ৰত্নাকৰ’, জুবিন গাৰ্গৰ 'কাঞ্চনজংঘা'ৰ লগতে ভালেসংখ্যক অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদান কৰিছে । ২০২১ চনত ৰত্নাকৰ ছবিৰ ‘ৰাতি ৰাতি’ শীৰ্ষক গীতটোৰ বাবে তেওঁ ‘প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড’ত মহিলা শাখাত শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল । অসমীয়া ধাৰাবাহিক বৈদেহী, ৰ’দালী, দামিনী, মমতা, পৰিণীতা, আল্পনা আদিৰ শীৰ্ষ গীতত তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ একক কণ্ঠৰ শ্ৰব্য সংকলন দুটাৰ নাম হৈছে ‘মিঠা আৱেশেৰে’(২০১৪) আৰু ‘সুৰৰ আৱেশেৰে’(২০১৭) । শেহতীয়াকৈ ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই পৰিচালনা কৰা ছবি ‘সুন্দৰপুৰ কেঅছ’ ছবিখন প্ৰযোজনা কৰাৰ লগতে ছবিখনৰ গীততো কণ্ঠদান কৰিছিল গায়ত্ৰী হাজৰিকাই ৷ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতত । গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যুত অসম জাতীয় পৰিষদে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । লগতে পঢ়ক : পৱনদীপ ৰাজনৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি, হেণ্ড ব্ৰেচ লৈ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰাই গান গাইছে ‘ইণ্ডিয়ান আইডল ১২’ বিজয়ীয়ে

Last Updated : May 16, 2025 at 5:22 PM IST