Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' - ASIMAT JAR HERAL SEEMA

পাঠকৰ মাজত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' উপন্যাসে পাব নতুন ৰূপ ।

Asimat Jar Heral Seema
বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী: 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'- এই নামটো অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে চিনাকি । হয়তো এই উপন্যাসখন নপঢ়া মানুহৰ সংখ্যাও নোলাব ! প্ৰিয় উপন্যাসৰ কথা সুধিলে ১০০ জনৰ ভিতৰত ৯০ জন পাঠকেই 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' নামটোৱে ক'ব । অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসখনে হৈছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' ।

প্ৰয়াত ভূৱন মোহন বৰুৱাই কাঞ্চন বৰুৱা ছদ্মনামেৰে ৰচনা কৰা এইখন উপন্যাস আজিও জনপ্ৰিয় পাঠকৰ মাজত । যিসকল পাঠকে এই উপন্যাসখন পঢ়িছে তেওঁলোকৰ মনত উপন্যাসখনৰ চন্দন, চম্পা আৰু গৌৰী- এই চৰিত্ৰকেইটা আজিও শিপাই আছে । উপন্যাসখনত আছে কল্পনা আৰু বাস্তৱৰ সংমিশ্ৰণ ।

প্ৰেম কি আৰু কেনেদৰে হয় তাক বুজিবলৈ এইখন উপন্যাস যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় । উপন্যাসখনৰ অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ । এইবাৰ বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' । চন্দন, চম্পা আৰু গৌৰী- এই চৰিত্ৰইটা এতিয়া শীঘ্ৰে ৰূপালী পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব দর্শকে ।

Asimat Jar Heral Seema
বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' (ETV Bharat)

সাংবাদিক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল এ শৰ্মাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে চিত্ৰনাট্যৰ কাম । সকলো সুকলমে থাকিলে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' ছবিখন শীঘ্ৰে উপভোগ কৰিবলৈ পাব দর্শকে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত শৰ্মাই ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

বোলছবিৰ ৰূপত আহিব 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'

ছবিখনৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল এ শৰ্মাই কয়, "অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে হয়তো সবাতোকৈ আপোন সাহিত্য সৃষ্টিয়েই হৈছে কাঞ্চন বৰুৱাৰ কালজয়ী সৃষ্টি 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'। উপন্যাসখন প্ৰকাশৰ ৮০ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ পাঠকে তাৰ ৰসাস্বাদন কৰিয়েই আছে । প্ৰতিটো গ্ৰন্থমেলাতেই সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা গ্ৰন্থৰ অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । সেই অমৰ কাহিনীটোক প্ৰতিজন পাঠকেই হয়তো মনৰ চকুৰে এখন সুন্দৰ চিনেমাৰ দৰেই চায় আৰু উপভোগ কৰে । কল্পনাৰ সাগৰত ডুবি যায় । এইবাৰ পাঠকৰ সেই কল্পনাকেই যেন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সাহস কৰি ওলাই আহিছোঁ । উপন্যাসখনক চিনেমাৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে এখন প্ৰচুৰ ব্যয়বহুল চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হ'বলগীয়া 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'ৰ চিত্ৰনাট্যৰ কাম ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে । প্ৰযোজক তথা পৰিচালকৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও চিনেমাখন নিৰ্মাণৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰাথমিকতাখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । অচিৰেই এই সম্পৰ্কে অধিক তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে এই ঘোষণাৰ পিছত ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তীব্ৰ কৌতুহল ।

লগতে পঢ়ক :এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ পৰিচালনাৰে আহি আছে ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰেৰে ভৰপূৰ 'খাকী' - NEW ASSAMESE FILM KHAKI

গুৱাহাটী: 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'- এই নামটো অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে চিনাকি । হয়তো এই উপন্যাসখন নপঢ়া মানুহৰ সংখ্যাও নোলাব ! প্ৰিয় উপন্যাসৰ কথা সুধিলে ১০০ জনৰ ভিতৰত ৯০ জন পাঠকেই 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' নামটোৱে ক'ব । অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসখনে হৈছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' ।

প্ৰয়াত ভূৱন মোহন বৰুৱাই কাঞ্চন বৰুৱা ছদ্মনামেৰে ৰচনা কৰা এইখন উপন্যাস আজিও জনপ্ৰিয় পাঠকৰ মাজত । যিসকল পাঠকে এই উপন্যাসখন পঢ়িছে তেওঁলোকৰ মনত উপন্যাসখনৰ চন্দন, চম্পা আৰু গৌৰী- এই চৰিত্ৰকেইটা আজিও শিপাই আছে । উপন্যাসখনত আছে কল্পনা আৰু বাস্তৱৰ সংমিশ্ৰণ ।

প্ৰেম কি আৰু কেনেদৰে হয় তাক বুজিবলৈ এইখন উপন্যাস যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় । উপন্যাসখনৰ অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ । এইবাৰ বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' । চন্দন, চম্পা আৰু গৌৰী- এই চৰিত্ৰইটা এতিয়া শীঘ্ৰে ৰূপালী পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব দর্শকে ।

Asimat Jar Heral Seema
বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' (ETV Bharat)

সাংবাদিক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল এ শৰ্মাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে চিত্ৰনাট্যৰ কাম । সকলো সুকলমে থাকিলে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' ছবিখন শীঘ্ৰে উপভোগ কৰিবলৈ পাব দর্শকে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত শৰ্মাই ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

বোলছবিৰ ৰূপত আহিব 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'

ছবিখনৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল এ শৰ্মাই কয়, "অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে হয়তো সবাতোকৈ আপোন সাহিত্য সৃষ্টিয়েই হৈছে কাঞ্চন বৰুৱাৰ কালজয়ী সৃষ্টি 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'। উপন্যাসখন প্ৰকাশৰ ৮০ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ পাঠকে তাৰ ৰসাস্বাদন কৰিয়েই আছে । প্ৰতিটো গ্ৰন্থমেলাতেই সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা গ্ৰন্থৰ অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । সেই অমৰ কাহিনীটোক প্ৰতিজন পাঠকেই হয়তো মনৰ চকুৰে এখন সুন্দৰ চিনেমাৰ দৰেই চায় আৰু উপভোগ কৰে । কল্পনাৰ সাগৰত ডুবি যায় । এইবাৰ পাঠকৰ সেই কল্পনাকেই যেন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সাহস কৰি ওলাই আহিছোঁ । উপন্যাসখনক চিনেমাৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে এখন প্ৰচুৰ ব্যয়বহুল চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হ'বলগীয়া 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'ৰ চিত্ৰনাট্যৰ কাম ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে । প্ৰযোজক তথা পৰিচালকৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও চিনেমাখন নিৰ্মাণৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰাথমিকতাখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । অচিৰেই এই সম্পৰ্কে অধিক তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে এই ঘোষণাৰ পিছত ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তীব্ৰ কৌতুহল ।

লগতে পঢ়ক :এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ পৰিচালনাৰে আহি আছে ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰেৰে ভৰপূৰ 'খাকী' - NEW ASSAMESE FILM KHAKI

For All Latest Updates

TAGGED:

UPCOMING ASSAMESE FILMইটিভি ভাৰত অসমঅসীমত যাৰ হেৰাল সীমাASSAMESE NOVELASIMAT JAR HERAL SEEMA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.