ETV Bharat / entertainment

জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন, চি আই ডিত অভিনয় এগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্রী

একতা কাপুৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ আছিল ৰিনাইৰাৰ ? কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল মডেলিঙৰ পৰা অভিনয় যাত্ৰা ?

rinayara
ৰিনাইৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন, চি আই ডিত অভিনয় কৰা এগৰাকী অভিনেত্ৰী ৰিনাইৰা (Rinayra) ৷ বহুকেইখন ৱেব ছিৰিজটো অভিনয় কৰিছে তেওঁ । ইয়াৰোপৰি মডেলিং ক্ষেত্ৰতখনৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছে ৰিনাইৰা ।

Femina Miss India ত কেইবাবাৰো অসম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইটা Beauty pageant তো অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কিছু কথা ।

চি আই ডিত অভিনয় এগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্রী (ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ?

এই সন্দৰ্ভত ৰিনাইৰাই কয়, “অভিনয় কৰিম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । অৱশ্যে মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মন আছিল । মুম্বাইলৈ মই আচলতে পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, মুম্বাইত থাকোতে মডেলিং ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো । তাৰ পাছত লাহেকৈ অভিনয় জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো ।”

“অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ আঁৰত এটা কাহিনী আছে । মই মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাত আছিলোঁ, মোৰ লগত মোৰ মা আছিল সেই সময়ত । মায়ে এদিন ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খানৰ পিতৃক লগ পালে । তেওঁৰ লগত কথা বতৰা হোৱাত মায়ে তেওঁক মোৰ কথা ক’লে । তেনেদৰে তেওঁৰ লগত চিনাকি হ’ল, তেওঁৱেই মোক অভিনয় কৰিবলৈ উৎসাহ দিলে । তেনেদৰে মই অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো ।”

অভিনেতা ছলমান খানৰ পিতৃৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিল ৰিনাইৰাই ।

তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথম কামটোৰ সন্দৰ্ভত কয়, “প্ৰথম মই বিজ্ঞাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । বৰ্তমানসময়লৈ প্ৰায় 30 টা বেণ্ডৰ বাবে মই কাম কৰিছো ।”

“আনহাতে ধাৰাবাহিকৰ ক্ষেত্ৰত মই একতা কাপুৰৰ প্ৰযোজিত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন 06 ত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলো । তেজস্বী প্রকাশৰ সৈতে সেই ধাৰাবাহিকখনত মই চোটি নাগিনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলো । ইয়াৰ পাছত মই CID টো অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰো । লগতে OTT প্লেটফৰ্মৰ কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত মই অভিনয় কৰিছো । তেনেদৰে অভিনয় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছো”, লগতে তেওঁ সংযোগ কৰে ৷

একতা কাপুৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “প্ৰথম সপোনৰ দৰেই আছিল । মই সেই সময়ত অডিশ্যনসমূহ দি আছিলো । এদিন হঠাৎ মোক নিশা 3 মান বজাত ফোন কৰি নিৰ্বাচন কৰিলে বুলি জনায় । নিশা এনেদৰে ফোন অহাত মই অকণমান আচৰিত হৈছিলো ৷ মই যিহেতু সেই সময়খিনিত বহুত অডিশ্যন দিছিলো সেয়ে কোনোবাই মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে বুলি ভাবিছিলো । তাৰ পাছত পৰিচালককে ধৰি কেইবাজনেও মোক ফোন কৰিলে আৰু মোক শ্বুটিঙলৈ মাতিলে । তেনেদৰেই মই ধাৰাবাহিকখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো । একতা কাপুৰক মই দুই-এবাৰমানহে লগ পাইছিলো । বহুত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী । নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীসকলক সদায় তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে । তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা অতি সুন্দৰ ।”

উল্লেখ্য যে, আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি যৌৱনে আমনি কৰে ২ ত অভিনয় কৰিছে ৰিনাইৰাই । ছবিখনত এক নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেত্ৰীগৰাকীক ।

লগতে পঢ়ক : "যৌৱনে আমনি কৰে 2" মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনা

Last Updated : October 3, 2025 at 8:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM MODEL RINAYARAASSAM MODEL RINAYARA ASSAMESE FILMযৌৱনে আমনি কৰে ২শিক্ষা দায় ৰিনাইৰাASSAM MODEL RINAYARA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.