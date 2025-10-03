জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন, চি আই ডিত অভিনয় এগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্রী

জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন, চি আই ডিত অভিনয় এগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্রী
একতা কাপুৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ আছিল ৰিনাইৰাৰ ? কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল মডেলিঙৰ পৰা অভিনয় যাত্ৰা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী: জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন, চি আই ডিত অভিনয় কৰা এগৰাকী অভিনেত্ৰী ৰিনাইৰা (Rinayra) ৷ বহুকেইখন ৱেব ছিৰিজটো অভিনয় কৰিছে তেওঁ । ইয়াৰোপৰি মডেলিং ক্ষেত্ৰতখনৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছে ৰিনাইৰা ।
Femina Miss India ত কেইবাবাৰো অসম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইটা Beauty pageant তো অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কিছু কথা ।
কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ?
এই সন্দৰ্ভত ৰিনাইৰাই কয়, “অভিনয় কৰিম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । অৱশ্যে মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মন আছিল । মুম্বাইলৈ মই আচলতে পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, মুম্বাইত থাকোতে মডেলিং ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো । তাৰ পাছত লাহেকৈ অভিনয় জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো ।”
“অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ আঁৰত এটা কাহিনী আছে । মই মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাত আছিলোঁ, মোৰ লগত মোৰ মা আছিল সেই সময়ত । মায়ে এদিন ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খানৰ পিতৃক লগ পালে । তেওঁৰ লগত কথা বতৰা হোৱাত মায়ে তেওঁক মোৰ কথা ক’লে । তেনেদৰে তেওঁৰ লগত চিনাকি হ’ল, তেওঁৱেই মোক অভিনয় কৰিবলৈ উৎসাহ দিলে । তেনেদৰে মই অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো ।”
অভিনেতা ছলমান খানৰ পিতৃৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিল ৰিনাইৰাই ।
তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথম কামটোৰ সন্দৰ্ভত কয়, “প্ৰথম মই বিজ্ঞাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । বৰ্তমানসময়লৈ প্ৰায় 30 টা বেণ্ডৰ বাবে মই কাম কৰিছো ।”
“আনহাতে ধাৰাবাহিকৰ ক্ষেত্ৰত মই একতা কাপুৰৰ প্ৰযোজিত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাগিন 06 ত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলো । তেজস্বী প্রকাশৰ সৈতে সেই ধাৰাবাহিকখনত মই চোটি নাগিনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলো । ইয়াৰ পাছত মই CID টো অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰো । লগতে OTT প্লেটফৰ্মৰ কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত মই অভিনয় কৰিছো । তেনেদৰে অভিনয় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছো”, লগতে তেওঁ সংযোগ কৰে ৷
একতা কাপুৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “প্ৰথম সপোনৰ দৰেই আছিল । মই সেই সময়ত অডিশ্যনসমূহ দি আছিলো । এদিন হঠাৎ মোক নিশা 3 মান বজাত ফোন কৰি নিৰ্বাচন কৰিলে বুলি জনায় । নিশা এনেদৰে ফোন অহাত মই অকণমান আচৰিত হৈছিলো ৷ মই যিহেতু সেই সময়খিনিত বহুত অডিশ্যন দিছিলো সেয়ে কোনোবাই মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে বুলি ভাবিছিলো । তাৰ পাছত পৰিচালককে ধৰি কেইবাজনেও মোক ফোন কৰিলে আৰু মোক শ্বুটিঙলৈ মাতিলে । তেনেদৰেই মই ধাৰাবাহিকখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলো । একতা কাপুৰক মই দুই-এবাৰমানহে লগ পাইছিলো । বহুত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী । নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীসকলক সদায় তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে । তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা অতি সুন্দৰ ।”
উল্লেখ্য যে, আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি যৌৱনে আমনি কৰে ২ ত অভিনয় কৰিছে ৰিনাইৰাই । ছবিখনত এক নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেত্ৰীগৰাকীক ।
