আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ বাঁহীবাদক দীপক শর্মাই; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা ৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান

সুৰৰ মূৰ্চনাৰে আনক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা যোগোৱা শিল্পীগৰাকী এতিয়া নিজেই জীৱন নিৰ্বাহৰ চৰম সংকটত ভুগিছে । কাৰণ পুনৰ যকৃতৰ সংৰোপন কৰিব লাগিব দীপক শৰ্মাৰ ।

flutist Dipak Sarma
প্ৰসিদ্ধ বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা (flutist Dipak Sarma's FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰসিদ্ধ বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা । পুনৰ যকৃতৰ সংৰোপন কৰিব লাগিব দীপক শৰ্মাৰ । ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে শিল্পীজনৰ । এতিয়া চৰম আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে দীপক শৰ্মাই ।

চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন অৰ্থৰ সংগ্ৰহ হ'লেই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ যাব দীপক শৰ্মা । তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাই কিছুদিন পূৰ্বে লিখিছিল - ''যদি পাৰে মোৰ খবৰ এটা লওক, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহদয় । আপুনি আমাৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা ।''

ইয়াৰ পিছতেই শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰি লিখিছে, "আমাৰ অসমৰ এগৰাকী প্রথিতযশা, অতি মৰমৰ শিল্পী, বাঁহীবাদক দীপক শর্মা বর্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বাতৰি সিদিনা লাভ কৰিছিলো । তেখেত আমাৰ বাবে এক সম্পদ । তেখেতৰ চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ যৎকিঞ্চিত আর্থিক সাহায্য আমি আগবঢ়াইছো । নেদেখাজনৰ ওচৰত আমাৰ মাথোঁ প্ৰাৰ্থনা-- অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক মৰমৰ শিল্পীগৰাকী । আপোনালোকেও তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে এভাগি প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াবচোন ।"

আনহাতে বৰেণ্য বাঁহীবাদক, দীপক শৰ্মাক এটা ব্যক্তিগত চেটেলাইট চেনেল এটাই সংগীতসূৰ্য জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে সূচনা কৰা দুই লাখ টকা অৰ্থমূল্যৰ বঁটা প্ৰদান কৰে ৷ ধনৰ উপৰিও এই বঁটাৰ সৈতে আছে এখন প্ৰশস্তিপত্ৰ, এটি ফলক আৰু অংগবস্ত্ৰ ৷

উল্লেখ‍্য যে, গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৫ অক্টোবোৰলৈ চিকিৎসাধী হৈ আছিল প্ৰসিদ্ধ বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা । অলপ সুস্থ হোৱাত নেমকেয়াৰৰ পৰা ৫ অক্টোবোত ৰিলিজ দিয়ে যদিও ৭ অক্টোবৰত অসুস্থ হৈ পৰাত দীপক শৰ্মাক পুনৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শৰ্মা । এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পত্নী জিনা শৰ্মাই কয়, "তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে । বৰ্তমান অলপ সুস্থ হৈছে । তেওঁৰ পুনৰ যকৃতৰ সংৰোপনৰ বাবে প্ৰায় এক কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন । চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৫ লাখ টকা প্ৰদান কৰিছে ।''

flutist Dipak Sarma
প্ৰসিদ্ধ বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা (flutist Dipak Sarma's FB page)

জিনা শৰ্মাই কয়, ''আনহাতে বহু অনুৰাগীয়েও নিজৰ সমৰ্থ অনুসৰি সহায় কৰিছে যদিও প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ যোগাৰ হোৱা নাই । অৰ্থৰ যোগাৰ হ'লেই যকৃতৰ সংৰোপনৰ বাবে চেন্নাইলৈ লৈ যাম । কিয়নো এই চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল । এতিয়া আমি ডনাৰো বিচাৰি আছো, যাতে পুনৰ যকৃতৰ সংৰোপন কৰিব পাৰো । কোনো সদাশয় লোকে আমাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব বিচাৰিলে
GPay Number : 6003595848, JEENA SARMA (WIFE) পঠিয়াব পাৰিব ।''

লগতে পঢ়ক : বাঁহীত সুৰ তুলিব নোৱৰা হ'ল ! জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ লাগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী দীপক শৰ্মাক

FLUTE DIPAK SHARMADIPAK SARMA FOR MEDICAL TREATMENTCM FINANCIAL SUPPORT TO DIPAK SARMAইটিভি ভাৰত অসমFLUTIST DIPAK SHARMA HOSPITALIZED

