বিশাল কনভয়ৰ মাজেৰে পুষ্পসজ্জিত বাহনত যোৰহাট পালেহি জুবিনৰ চিতাভস্ম

বিশাল কনভয়ৰ মাজেৰে পুষ্পসজ্জিত বাহনত যোৰহাট পালেহি জুবিনৰ চিতাভস্ম
যোৰহাট জিলাৰ কোষাগাৰৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে শিল্পীগৰাকী চিতাভস্ম, কান্দিছে জুবিনৰ অনুৰাগী-বন্ধুৱে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 7:26 PM IST
যোৰহাট : অসমবাসীৰ নয়নমণি, সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকাহত অসমবাসী । জুবিনৰ জন্মস্থান যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা বিশাল কনভয়ৰ জৰিয়তে এখন ৰঙা ৰঙৰ পুষ্পসজ্জিত বাহনত মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম যোৰহাটলৈ অনা হ’ল ৷ এই চিতাভস্ম গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আনে ধৃতিমালা ডেকাই ।
ধৰ্মীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ধৃতিমালা ডেকা আৰু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চিতাভস্ম কঢ়িয়াই নি নৱনিৰ্মিত যোৰহাট জিলাৰ কোষাগাৰ কাৰ্যালয়ত ৰাখে । গুৰুজনাৰ ঘোষা পাঠেৰে চিতাভস্মক আদৰণি জনাই উপস্থিত সকলো লোকে, গালে জুবিনৰ চিৰযুগমীয়া গীত ।
জুবিনৰ চিতাভস্ম আহি পোৱাৰ পিছতেই উপস্থিত সকলোৰে চকুত দেখা গ’ল চকুলো, চকুপানী টুকি টুকি সকলোৱে বিচাৰিলে ন্যায় । বুধবাৰে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত পুৱা ৭ বজাত শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভষ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ।
জুবিনৰ চিতাভস্ম হাতত লৈ শোকত ভাগি পৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । কান্দি কান্দি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয় যে চিতাভস্ম আজি যোৰহাট জিলা কোষাগাৰ কাৰ্যালয়ত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হ'ব, ইয়াৰ পৰাই পোনে পোনে আদ্যশ্ৰাদ্ধস্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু ৰাইজৰ বাবে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ'ব ।
চিতাভস্মক আদৰণি জনাই এগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে কয়, “আমাৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত হৈছো, তেওঁক আমি ঘোষা পাঠেৰে আদৰণি জনাইছো । আমাৰ সংগীতসাগৰক হেৰুৱাই শোকত শোকাকুল সমগ্ৰ দেশবাসী, তেওঁ পুনৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰক আৰু নৱপ্ৰজন্মক আশীষ প্ৰদান কৰক ।
জুবিন গাৰ্গৰ চিতাভস্ম ৰখা স্থানত বহি জুবিনৰ সহপাঠী আৰু অনুৰাগীসকল উচুপি উঠে ।
