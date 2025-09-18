ETV Bharat / entertainment

অসমৰ গুৰুজী এইবাৰ যাব ওলাইছে সূদূৰ পেৰিছলৈ, আপোনালোকে বাৰু খবৰ পাইছেনে !

দৰ্শকৰ মনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰা পাৰ্থ প্ৰতীম হাজৰিকাই আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি 'গুডবাই গুৰুজী'ত দেখা দিব এক নতুন ৰূপত ।

নতুন অসমীয়া ছবি "গুডবাই গুৰুজী" (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : 'মিডনাইট ছং' আৰু 'মিনি'ৰ পাছত পৰিচালক অৰুণজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাৰে শীঘ্ৰে আহি আছে আন এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ অসমীয়া ছবি, নাম 'গুডবাই গুৰুজী'। ছবিখনত 'ভাইমন দা'ত জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পাৰ্থ প্ৰতীম হাজৰিকাক দেখিবলৈ পোৱা যাব অন্য এটা নতুন ৰূপত।

ইফালে মুক্তিৰ পূৰ্বে অসমীয়া ছবিজগতলৈ 'গুডবাই গুৰুজী'য়ে কঢ়িয়াই আনিছে এক সু-খবৰ । অক্টোবৰ মাহত পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'Gange Sur Seine' ফেষ্টিভেলত প্ৰিমিয়াৰ হ'ব ছবিখনৰ ।

এক অন্য ৰূপত পাৰ্থ প্ৰতীম হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালভাৱে নৱেম্বৰ মাহত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া Teen Indie Film Awards লৈ আৰম্ভণিৰ ছবি হিচাপে নিমন্ত্রিত হৈছে 'গুডবাই গুৰুজী'। আনহাতে চলিত বর্ষত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তি পোৱাৰ সম্ভৱনা আছে ছবিখন ।

ছবিখন সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল পৰিচালকৰ-

'গুডবাই গুৰুজী'ৰ কাহিনীৰ আধাৰ কি ?

এই ছবিখনত এগৰাকী শিক্ষকে গ্ৰামাঞ্চলৰ পটভূমিত শিক্ষাৰ সংস্কাৰ সাধন কেনেদৰে কৰে তাক উপস্থাপন কৰা হৈছে । ছবিখনৰ আধাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, “এখন গাঁও য’ত শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত মানুহ আগ্ৰহী নহয় । এনে এখন গাঁৱলৈ এগৰাকী শিক্ষক যায়, যাক সকলোৱে গুৰুজী বুলি জোকায় । সেই গাঁওখনলৈ শিক্ষকগৰাকী গৈ শিক্ষাৰ দিশটোক পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ যিখিনি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় তাকে কাহিনীটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে । লগতে ছবিখনত এটা ভূত এটা আছে, যিয়ে কিছু লোকক লটি-ঘটি কৰে । এনে এক কাহিনীৰ আধাৰতে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।”

শ্বুটিঙৰ দৃশ্য (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কেতিয়া কৰা হৈছিল ?

'Goodbye Guruji'ৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক অৰুণজিৎ বৰাই জনাই, “২০১৫ চনত মোৰ ওচৰলৈ মোৰ এগৰাকী বন্ধু লেখক সঞ্জীৱ তিৱাৰী আহিছিল । কথাৰ প্ৰসংগত তেওঁ মোক বিহাৰৰ এখন গাঁৱত ভূত ওলাইছে বুলি ক’লে ৷ ভূতৰ ভয়ত গাঁওখনৰ শিশুসকলে পঢ়িবলৈ লৈছে বুলি এটা খবৰ তেওঁ বাতৰি কাকত এখনত পঢ়িবলৈ পাইছিল বুলি জনালে । কাহিনীটো শুনি মোৰ ভাল লাগিল আৰু তেতিয়া তেওঁক সেই কাহিনীটো আৰু অকণমান সুন্দৰকৈ সজাবলৈ ক’লো । তেনেদৰে সেই খবৰটোৰ পৰা প্ৰেৰণালৈ কাহিনীটো আগবঢ়োৱা হ'ল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাহিনীটো অনুপম খেৰ আৰু ওম পুৰীকো শুনোৱা হ'ল । তেওঁলোকে খুব ভাল পালে । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মই ছবিখন হিন্দীৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ । সেয়ে কাহিনীটোতে মই অকণমান অসমীয়া ৰস দিলোঁ, তাত এখন ভাওনা আছে । ভাওনাৰ জৰিয়তে কিছুমান দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।”

ছবিখনৰ এটি দৃশ্যত আইমী বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগম চিনেক্ৰাফ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ সহযোগত প্ৰযোজনা কৰা হৈছে ছবিখন । প্ৰিথুল কুমাৰৰ প্ৰযোজনা আৰু বিবেক আগৰৱালাৰ সহ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মিত ছবিখনৰ কাহিনী সঞ্জীৱ তিৱাৰীৰ । ইয়াত চিত্ৰনাট্য অৰুণজিৎ বৰাৰ লগতে মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ।

পৰিচালক অৰুণজিৎ বৰাৰ নতুন ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

যোৰহাটত কৰা হৈছে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ । দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে আশুতোষ কাশ্যপে, লগতে সম্পাদনা ৰণ্টু চেতিয়াৰ । ছবিখনত সংগীত দিছে তৰালি শৰ্মাই । আনহাতে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ক্ৰমে পাৰ্থ প্ৰতীম হাজৰিকা, আইমী বৰুৱা, ৰূপজ্যোতি মহন্ত, ৰূপকুমাৰ বৰা, অনয়ুন কাশ্যপ আৰু নৱ মহন্ত আদিকে ধৰি কৰি ন-পুৰণি বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে । ছবিখনৰ শব্দ সংমিশ্ৰণ আৰু RR মিক্সিঙৰ দায়িত্বত আছে দেৱজিৎ গায়ন ।

লগতে পঢ়ক : কনচাৰ্ট চাবলৈ আৰু শ্বিলঙলৈ যাব নালাগে ! প’ষ্ট মেল'ন আহি আছে গুৱাহাটীলৈ

