এসময়ত নামকাঢ়ি মঞ্চত গীত গাবলৈ মাতিছিল সুধাকণ্ঠই; আজিও সেই স্মৃতি বুকুত লৈ ফুুৰে এজন ভূপেন অনুৰাগীয়ে

এসময়ত নামকাঢ়ি মঞ্চত গীত গাবলৈ মাতিছিল সুধাকণ্ঠই; আজিও সেই স্মৃতি বুকুত লৈ ফুুৰে এজন ভূপেন অনুৰাগীয়ে
ভূপেন হাজৰিকাক ন কৈ আৱিষ্কাৰ কৰক ৷ আমাৰ জাতীয় সমস্যা আছে, তাৰ সমাধান ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত পোৱা যায় - সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনত এজন অনুৰাগীৰ মনৰ অনুভৱ
ধেমাজি : সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । ইয়াৰ মাজতে আমি আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী বিশেষ শিল্পীৰ সৈতে ৷
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত ধেমাজিৰ এগৰাকী অনুৰাগী তথা স্কুলত পঢ়ি থকা দিনৰে পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ জাতীয়তাবাদী গীতৰ প্ৰেমত পৰা লগতে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লোৱা ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা তথা শিল্পী ড৹ শংকৰ পাটোৱাৰীয়ে কৈ গ’ল ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে কটোৱা কিছু বিৰল মুহূৰ্তৰ কথা । তেওঁ কয় কেনেদৰে তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাক মানুহৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰে, কেৱল এটা দিন ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত পৰিৱেশন কৰিলে এটা জাতি সুৰক্ষিত হ’বনে ? কেৱল কালজয়ী গীতবোৰ ৰাতিয়ে-দিনে গাই থাকিলেই বা শুনি থাকিলেই এটা জাতি উদ্ধাৰ হ’বনে ? এই সকলোবোৰ সামৰি তেওঁ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।
শিল্পী শংকৰ পাটোৱাৰী দৃষ্টিত ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
ড৹ পাটোৱাৰীয়ে কয়, “ভূপেন হাজৰিকাক ন ন কৈ আৱিষ্কাৰ কৰক ৷ আমাৰ জাতীয় সমস্যা আছে, তাৰ সমাধান ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত পোৱা যায় ৷” 1988 চনত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা ভূপেন হাজৰিকাই শংকৰ পাটোৱাৰীক নামকাঢ়ি মঞ্চলৈ মাতি গীত গাবলৈ কৈছিল ৷ সেইটোৱে তেওঁৰ মনত ৰেখাপাত কৰিছিল ৷ ভূপেন হাজৰিকাই বিভিন্ন অঞ্চলত স্থানীয় শিল্পীক উৎসাহিত কৰে ৷
“2004 চনত মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত তেওঁক লগ পাইছিলোঁ ৷ তাত মোকো শিল্পী হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল ৷ 2004 বৰ্ষতে ভূপেন দাৰ গীতৰ বিদ্যায়তনিক দিশটো আলোকিত কৰাৰ মনস্থ কৰিলো ৷ সেই ভাবিয়েই তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে ফোনেৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৷ তেওঁ এদিন নিজৰাপাৰালৈ মাতি পঠিয়ালে ৷ তাৰ পিছত কথাখিনি ক’লো ৷ দিহা-পৰামৰ্শ ল’লো ৷ ভূপেন হাজৰিকাক গীতৰ মাজতে সদায় লগ পাই থাকো”, এয়া পাটোৱাৰীৰ ভাষ্য ৷
জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত কাহানিও আপোচ কৰা নাই ভূপেন হাজৰিকাই
এই ক্ষেত্ৰত ড৹ শংকৰ পাটোৱাৰীয়ে কয়, “ভূপেন দা এগৰাকী জাতীয়তাবাদী সত্বা ৷ ১৩ বছৰ বয়সতে আৰম্ভ কৰিছিল জাতীয়তাবাদী গীত ৷ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ গুৰি ধৰোতা শংকৰদেৱ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ পাছতে স্থান হৈছে ভূপেন দাৰ ৷”
উল্লেখ্য যে, 2004 চনত ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰে ড৹ শংকৰ পাটোৱাৰীয়ে ৷ “2004 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিলো ৷ মোৰ গাইড আছিল ড৹ মালিনী গোস্বামী বাইদেউ ৷ সমাপ্তি কৰোতে দহবছৰ লাগিছিল”, এনেদৰে উল্লেখ কৰে পাটোৱাৰীয়ে ৷ তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয়টো আছিল -Nationalism in Assamese lyrical poetry with special Reference to Bhupen Hazarika ৷ গৱেষণাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ কলেজত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ চৰ্চা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে ।
