জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি CID কাৰ্যালয়ত শিল্পী সমাজ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি CID কাৰ্যালয়ত শিল্পী সমাজ
জুবিনৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি মাৰবান্ধি থিয় দিছে শিল্পী সমাজ । CID কাৰ্যালয়ত যতীন বৰা, ৰবি শৰ্মাকে ধৰি কেইবাজনৰো বক্তব্য লিপিবদ্ধ ।
Published : September 26, 2025 at 7:13 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত আৰু ন্যায় বিচাৰি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত শিল্পী সমাজ । চি আই ডিৰ ওচৰত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল । যতীন বৰা, ৰবি শৰ্মা, ডাঃ হিতেশ বৰুৱা, শশাংক সমীৰকে ধৰি বহু অভিনয় শিল্পী আৰু কণ্ঠশিল্পীয়ে দাখিল কৰে এজেহাৰ । লগতে প্ৰদান কৰে নিজৰ বক্তব্য ।
চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত এজাহাৰ দাখিল আৰু বক্তব্য প্ৰদানৰ পিছত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, "কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা হ'ল ? আমাৰ দৃষ্টিত জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে । দুদিন মেডিচিন নোখোৱা মানুহজনক সাগৰৰ মাজলৈ লৈ গৈ লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ সাগৰৰ মাজত এৰি দিয়াটো অপৰাধ । জুবিন গাৰ্গক পানী আৰু জুইৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছিল । সেই কথা সিদ্ধাৰ্থই জনাৰ পিছতো জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিলে । তাৰ উচিত তদন্ত লাগে ।"
আনহাতে, শ্যামকানু মহন্তৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত ৰবি শৰ্মাই কয়, "ছিংগাপুৰলৈ মাতি নিয়া শ্যামকানু মহন্তৰো দায়িত্ব আছিল অনুষ্ঠানটোৰ মূল আকৰ্ষণ জুবিন গাৰ্গ ক'ত কেনেকৈ আছে খবৰ ৰখাৰ । তেওঁ গা এৰাই চলিলে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো অনুষ্ঠানটোৰ নাম সলাই অনুষ্ঠিত কৰি শ্যামকানুৱে অসমীয়া স্বাভিমানক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই গালত প্ৰচণ্ড চৰ শোধালে । তেওঁ জাতিদ্ৰোহী ।"
ৰবি শৰ্মাই লগতে কয়, "কাৰ ভুল আৰু গাফিলতিৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱালোঁ সেই কথা জানিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গ নহ'লে কোন লাভৱান হ'ব সেইখিনি তদন্ত হ'ব লাগিব ।"
ইফালে এজাহাৰ দাখিল কৰি যতীন বৰাই কয়, "আমাক ন্যায় লাগে । অসমৰ ৰাইজক ন্যায় লাগে । চি আই ডিৰ তদন্তত ভাল ফলাফল পাম বুলি আশাবাদী । সিদ্ধাৰ্থই যিখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল তাত অৱহেলা কৰিছে । জুই, পানীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে । দুদিন ধৰি মেডিচিন লোৱা নাছিল ।"
নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কথা উল্লেখ কৰি যতীন বৰাই কয়, "নৰ্থ-ইষ্ট ভেষ্টিভেললৈ গ'লে জুবিনৰ কিবা নহয় কিবা এটা ঘটনা হয় । নৰ্থ-ইষ্ট ভেষ্টিভেল পাতি কি লাভ হৈছে, কিমান পৰ্যটক আহিল ? একো নহ'ল । জুবিনৰ শটোহে ৰাইজৰ মাজত আগুৱাই দিলোঁ । ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ আগতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত কথা পাতিছিলোঁ জুবিনৰ লগত । যথেষ্ট ভাগৰুৱা আছিল । মই জুবিনক বাধা দিছিলোঁ যাবলৈ, 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ কাম আছে বুলি । তেতিয়া তেওঁ কৈছিল ২১ ছেপ্টেম্বৰত ঘূৰি আহি কামখিনি কৰিম ।"
যতীন বৰাই লগতে কয় যে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সুকীয়া সুকীয়াকৈ ভাষ্য গ্রহণ কৰা হৈছে শিল্পী সমাজৰ ।