কেনভাছত কেটেপা মাৰি জুবিনৰ ছবি আঁকিলে অনুৰাগীয়ে - Zubeen Garg Portrait by Dipu Bora

কেনভাছত কেটেপা মাৰি জুবিনৰ ছবি আঁকিলে অনুৰাগীয়ে - Zubeen Garg Portrait by Dipu Bora

By ETV Bharat Assamese Team

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিজৰ হাত বান্ধি ৰচীৰে ওপৰৰ পৰা ওলমি ভৰিৰে আঁকিছিল জুবিন গাৰ্গৰ এখন বৃহৎ প্ৰতিচ্ছবি । ইয়াৰ উপৰিও 2017 চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুবিশাল কেনভাছ এখন খেলপথাৰত অংকন কৰি সাতটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ৷ ইয়াৰ পাছতে দীপু বৰাক লণ্ডনৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইউনিভাৰ্ছিটীয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল । বৰ্তমান যোৰহাট দেৱী চৰণ বৰুৱা মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত দীপু বৰাক এটা অনুষ্ঠানে Best Artist of the year 2024 প্ৰদান কৰিব ।

কেটেপা মাৰি জুবিন গাৰ্গৰ ছবি অংকন কৰা দীপু বৰাই কয়, “সৰুৰে পৰা মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ চিকাৰ ছবিৰ অভিনয় চাই ভাল লাগিল । ছবিখনত জুবিন গাৰ্গে কেটেপা মাৰি শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিছিল । সেই কেটেপা যে সৃষ্টিৰ কাৰক হ'ব পাৰে এইদৰে ছবিখন আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলো ।” অন্ধ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ এখন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিলে চিত্ৰশিল্পী দীপু বৰাই ৷

