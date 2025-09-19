মই আচলতে বিহুগীতসমূহ লিখোহে, গোটেইবোৰ দেখোন তেওঁৱেই গাইছিল
জাতিটোৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল-চকুলো টুকি ক'লে শিল্পী বিপিন চাউদাঙে ৷
September 19, 2025
ডিব্ৰুগড় : কোনোদিনেই অসমৰ ৰাইজে কল্পনা নকৰা এটা খবৰে ৰাজ্যখন জোকাৰি পেলালে । জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু আমাৰ মাজত নাই ৷ খবৰটোৱে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক কন্দুৱাইছে । ছিংগাপুৰত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’বলগীয়া হয় ।
নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ অসমৰ পৰা গৈছিল জুবিন গাৰ্গ । ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ আজি ছিংগাপুৰৰ সাগৰত কৰিবলৈ গৈছিল স্কুবা ডাইভিং ৷ তাৰ মাজতে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ ৷ অচেতন অৱস্থাত ছিংগাপুৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰৰ পাছতে জাতিটোৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল বুলি চকুলো টুকে শিল্পী বিপিন চাউদাঙে । চাউদাঙে কয়, "ক'বলৈ একো ভাষা নাই । জাতিটোৰ এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল । জাতিৰ এনেকুৱা ক্ষতি কেতিয়াও হোৱা নাছিল । এনেকুৱা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আগতে ওলোৱা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে যে ওলাব তাৰ আশা কৰিব নোৱাৰি । অসমীয়া জাতিৰ এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল যিটো কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰি । মই যিমান বিহু গান লিখিলো সকলো তেওঁ গাইছিল । তেওঁ গান গোৱা বাবেহে ৰাইজে মোক গীতিকাৰ হিচাপে চিনি পালে । জাতিৰ এই ক্ষতি কেতিয়াও পূৰণ নহয় ।”
আনহাতে, মৰাণত নীল আকাশ, মীৰ দ্বীপ, মাধৱ ৰঞ্জনকে ধৰি শিল্পীসকলে কেৱল চকুলো টুকিছে । সংগীত ক্ষেত্ৰৰ বটবৃক্ষক হেৰুৱাই তেওঁলোক বাকৰুদ্ধ ।
