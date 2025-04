ETV Bharat / entertainment

ছানী দেওলৰ অভিনয়েৰে আহিবনে 'গদৰ ৩' ? - GADAR 3 SUNNY DEOL

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দৰাবাদ : বক্স অফিচত ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ছানী দেওল অভিনীত ছবি গদৰ - এক প্ৰেম কথা আৰু গদৰ ২ এ । এতিয়া ছানী দেওলৰ অনুৰাগীসকলে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে গদৰ ৩ ছবিখনৰ বাবে । ২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা গদৰ ২ ছবিখনে বক্স অফিচত ৬০০ কোটিৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু গদৰ ২ ছানীৰ কেৰিয়াৰৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । গদৰ ২ৰ সফলতাৰ পিছত গদৰ ৩ সম্পৰ্কে আলোচনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া ছবি নিৰ্মাতাসকলেও এই সন্দৰ্ভত এটা আপডেট দিছে । ছানী দেওলৰ দক্ষিণৰ প্ৰথম ছবি জাতৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে ছবি নিৰ্মাতাসকলে গদৰ ৩ৰ আপডেট দি অনুৰাগীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছে ।

গদৰ ৩ নিৰ্মাণ হ’বনে ?

গদৰ ৩ৰ নিৰ্মাতাসকলে আজি এখন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই পোষ্টাৰত ছানী দেওলে হাতুৰী হাতত লৈ থকা দেখা গৈছে । ছানী দেওলৰ শক্তিশালী অৱতাৰ পোষ্টাৰখনত দেখা গৈছে । গদৰ আৰু গদৰ ২ ত তেওঁক একে ষ্টাইলত দেখা গৈছিল । এতিয়া গদৰ ৩ৰ পৰা নিৰ্মাতাই ছানী দেওলৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰি লিখিছে, "আমাৰ হাতত গদৰ ৩ৰ সৈতে জড়িত কিছু ৰোমাঞ্চকৰ খবৰ আছে ।" ইয়াৰ কেপশ্যনত লিখা আছে, "Sorry not sorry ।"