বিগ বিৰ কথা ভাবিয়েই লিখা হৈছিল চিত্ৰনাট্য, পিছে মুখ্য চৰিত্ৰত ওলাইছিল অনিল কাপুৰ

বিগ বিৰ কথা ভাবিয়েই লিখা হৈছিল চিত্ৰনাট্য, পিছে মুখ্য চৰিত্ৰত ওলাইছিল অনিল কাপুৰ
জাভেদ আখতাৰে তেওঁৰ কণ্ঠ শুনি চিত্ৰনাট্য লিখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । কাহিনী শুনি অমিতাভ বচ্চনে ছবিখনত অভিনয় নকৰে বুলি কৈছিল ।
হায়দৰাবাদ : ‘হম জাহান খড়ে হোতে হে লাইন বহী ছে শুৰু হোতি হে...’ ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ শ্বেহেনশ্বাহ তেওঁ । সম্পৰ্কত তেওঁ সকলোৰে বাপ । আজি অমিতাভ বচ্চনৰ ৮৩ সংখ্যক জন্মদিন ।
বিগ বিৰ কেৰিয়াৰৰ গ্ৰাফত কেইবাখনো ব্লকবাষ্টাৰ হিট চিনেমা আছে । অৱশ্যে নব্বৈৰ দশকৰ এই চিনেমাখন যদি তেওঁ এৰি নিদিলেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁৰ হিট ছবিৰ তালিকাত আন এখন ছুপাৰহিট চিনেমাৰ শিৰোনাম থাকিলহেঁতেন ।
মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ চিনেমাৰ নাম আৰু সংলাপ দৰ্শকৰ মাজত সদায় জনপ্ৰিয় । খ্যাতিৰে যেতিয়া এই অভিনেতাজন জিলিকি আছিল, তেতিয়া পৰিচালক শেখৰ কাপুৰ চিনেমাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল । কিন্তু বিগ বিয়ে সেই চিত্ৰনাট্য নাকচ কৰিলে । পিছলৈ সেই চিনেমাখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হৈ পৰিল । সেই সময়ত শ্বেহেনশ্বাহৰ কেৰিয়াৰত ‘শ্বোলে’, ‘দীৱাৰ’, ‘জঞ্জীৰ’, ‘চিলচিলা’ আৰু ‘কভী কভী’ৰ দৰে হিট চিনেমা আছিল ।
অমিতাভ কোনখন চিনেমা কৰিবলৈ সন্মত নহ’ল জানেনে ?
সেই চিনেমাখন হৈছে ‘মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া’ । হয়, অমিতাভ বচ্চনে অনিল কাপুৰ-শ্ৰীদেৱী, অমৃশ পুৰী অভিনীত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া চিনেমাখনৰ চিত্ৰনাট্য নাকচ কৰিলে । বিগ বিৰ পিছত শেখৰ কাপুৰ ৰাজেশ খান্নাৰ ওচৰলৈ গৈছিল চিনেমাখনৰ চিত্ৰনাট্য লৈ । প্ৰথমে অমিতাভ বচ্চনক মনত ৰাখি মূল চৰিত্ৰটো বিখ্যাত লেখক যুটি ছেলিম-জাভেদে লিখিছিল । কাৰণ চৰিত্ৰটোৰ আটাইতকৈ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছিল তেওঁৰ কণ্ঠ । অৱশ্যে বিগ বিয়ে এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে । তাৰ পিছত ৰাজেশ খান্নাইও চিত্ৰনাট্য শুনি নাকচ কৰিলে । শেখৰ কাপুৰে ইয়াৰ পাছত ছবিৰ প্ৰস্তাৱ অনিল কাপুৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল । ১৯৮৭ চনৰ ২৫ মে’ত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা এই ছবিখন সেই বছৰৰ দ্বিতীয়খন ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা আছিল ।
কিয় বিগ বিয়ে ‘মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া’ কৰিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল ?
মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া চিনেমাখনত প্ৰায়ে মেজিক ঘড়ীৰ বাবে মূল চৰিত্ৰটো নোহোৱা হ’বলগীয়া হয় । আৰু এনে এটা ধাৰণাত শ্বেহেনশ্বাহ সুখী নাছিল । তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে বিগ বিক পৰ্দাত অনুপস্থিত দেখি দৰ্শক অসন্তুষ্ট হ’ব । অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ নোহোৱা হৈ যাব আৰু কেৱল তেওঁৰ মাতটো শুনিব, তেতিয়া হয়তো দৰ্শকে ভাল নাপাব । ৰাজেশ খান্নাইও একেটা কাৰণ উল্লেখ কৰি ছবিখন নাকচ কৰে । অৱশ্যে এই ছবিখন অনিল কাপুৰৰ কেৰিয়াৰৰ এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হয় ।
মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য তৈয়াৰ কৰাৰ ধাৰণা
এটা সাক্ষাৎকাৰত জাভেদ আখতাৰে কয়, "প্ৰমোদ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এখন ছবিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । সেই সময়ত অমিতাভ ইউৰোপত শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছিল । ফলত ছবিখনৰ মহুৰতৰ বাবে অমিতাভ নাথাকিলেও তেওঁৰ কণ্ঠৰ সহায়ত মহুৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল । তাৰ পৰাই মোৰ ছবিখনৰ ধাৰণাটো আহিল । যদি তেওঁৰ কণ্ঠ ইমান জনপ্ৰিয় আৰু দৰ্শকৰ ওপৰত ছাপ পেলাব পাৰে, তেন্তে মই তেওঁক এজন অদৃশ্য ব্যক্তি হিচাপে লৈ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম ।"
চিত্ৰনাট্যকাৰ-গীতিকাৰগৰাকীয়ে আৰু কয়, “কিন্তু পিছত পৰিস্থিতি সলনি হ’ল । তেওঁ আৰু ছেলিম খানে বেলেগ বেলেগ পথ বাছি লৈছিল । চিত্ৰনাট্যখন ছেলিমৰ হাতত থাকি গ’ল । পিছত বনী কাপুৰে চিত্ৰনাট্য ক্ৰয় কৰে । পিছলৈ তেওঁ অনিল কাপুৰ আৰু শ্ৰীদেৱীৰ সৈতে এই ছবিখনৰ কাম কৰে । সেই সময়ত অমিতাভৰ বাবেই জাভেদ-ছেলিমৰ বিচ্ছেদ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছিল ।” আজিও মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াই মনোৰঞ্জন জগতৰ ইতিহাসত এখন অনন্য ছবি হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰি আছে ।
