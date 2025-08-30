হায়দৰাবাদ : দক্ষিণৰ দুই জনপ্ৰিয় তাৰকাই হেৰুৱালে আইতাকক ৷ আল্লু অৰ্জুন আৰু ৰাম চৰণৰ আইতাকে সামৰিলে জীৱন পৰিক্ৰমা ৷ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আল্লু পৰিয়ালে । কিংবদন্তি অভিনেতা আল্লু ৰামালিংগাইয়াৰ পত্নী ৯৪ বছৰীয়া কণকাৰত্নম্মাই শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত নিজা বাসগৃহত বয়সৰ লগত জড়িত ৰোগৰ বাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
শনিবাৰে (৩০ আগষ্ট) বিয়লি কোকাপেটত তেওঁৰ চূড়ান্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হ’ব । কণকাৰত্নম্মাৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে, আল্লু অৰ্জুনৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা ককাক চিৰঞ্জীৱীকে ধৰি মেগা পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকল লৰালৰিকৈ আল্লু আৰাবিন্দৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৷ শ্বুটিঙৰ বাবে মহীশূৰত থকা ৰাম চৰণ আৰু বৰ্তমান মুম্বাইত থকা আল্লু অৰ্জুন দুপৰীয়াৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদ আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা চিৰঞ্জীৱী আৰু আল্লু অৰবিন্দৰ তত্বাৱধানত আছে । চিৰঞ্জীৱীৰ ভাতৃদ্বয় পৱন কল্যাণ আৰু নাগা বাবুৱে কাইলৈ আল্লু পৰিয়াললৈ গৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই শোকৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিব ।
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কেইবাগৰাকীও চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অনুৰাগীসকলেও শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গোট খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ভিৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ বাসগৃহত আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
