SIIMA 2025 ৰ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ তালিকা: সম্বৰ্ধিত আল্লু অৰ্জুন, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাছান

ডুবাইত অনুষ্ঠিত SIIMA 2025 ত তেলুগু ছবি ‘Pushpa 2: The Rule’ আৰু ‘Kalki 2898 AD’ ছবিয়ে বঁটা লাভ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 6:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা (SIIMA) ২০২৫ ৷ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনটোত তেলুগু ছবি ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ আৰু ‘কল্কী ২৮৯৮ এডি’য়ে জয়লাভ কৰে । তেলুগু আৰু কানাড়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অভিনয়, সংগীত, আৰু কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিভাক সন্মান জনোৱা হয় এই মঞ্চত ।
শীৰ্ষ অভিনয়ৰ বঁটা লাভ কৰে আল্লু অৰ্জুন আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাই । নাগ অশ্বিনৰ ‘কল্কী ২৮৯৮ এডি’ আৰু কানাড়া ছবি ‘গৌৰী’য়েও একাধিক বঁটা লাভ কৰে ।
SIIMA 2025 ৰ এই সংস্কৰণৰ বাবে বঁটা বিজয়ীসকলৰ তালিকা-
SIIMA ২০২৫ বিজয়ী (তেলুগু)
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা: আল্লু অৰ্জুন (পুষ্পা ২: দ্য ৰুল)
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী: ৰশ্মিকা মান্দান্না (পুষ্পা ২: দ্য ৰুল)
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক: সুকুমাৰ (পুষ্প ২: দ্য ৰুল)
শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ: কল্কী ২৮৯৮ এডি
শ্ৰেষ্ঠ খলনায়ক: কমল হাছান (কল্কী ২৮৯৮ এডি)
শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা: অমিতাভ বচ্চন (কল্কী ২৮৯৮ এডি)
শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্ৰী: আন্না বেন (কল্কী ২৮৯৮ এডি)
আল্লু অৰ্জুনে এই বঁটাৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ লগতে এই যাত্ৰাত তেওঁৰ কাষত থিয় দি তেওঁক বিশ্বাস কৰি কাম দিয়া লোকসকলক ধন্যবাদ জনাইছে । একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে আল্লু অৰ্জুনে ।
আল্লু অৰ্জুনে আজি ৬ ছেপ্টেম্বৰত নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "অহৰহ মৰমৰ বাবে SIIMAক ধন্যবাদ, একেৰাহে ৩টা SIIMA বঁটা লাভ কৰিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ, বিজয়ী আৰু মনোনীত সকললৈ অভিনন্দন, এই বঁটাৰ ক্ৰেডিট মোৰ পৰিচালক সুকুমাৰ জীলৈ, মোৰ শিল্পী, মোৰ টেকনিচিয়ান, মোৰ প্ৰযোজক আৰু পুষ্পাৰ সমগ্ৰ দলটোলৈ আৰু মোৰ অনুৰাগীসকলেও ইয়াৰ ক্ৰেডিট পায় ।" ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ চনত মুক্তি পোৱা পুষ্পা দ্য ৰাইজ আৰু আলা বৈকুণ্ঠপুৰমুলু (২০২১) ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ SIIMA বঁটা লাভ কৰিছে আল্লু অৰ্জুনে ।
চলচ্চিত্ৰ হনুমান: শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক (সমালোচক)- প্ৰশান্ত বৰ্মা
চলচ্চিত্ৰ হনুমান: শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা (সমালোচক)- তেজা সাজ্জা
চলচ্চিত্ৰ লাকী ভাস্কৰ: শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী (সমালোচক)- মীনাক্ষী চৌধুৰী
ফিল্ম দেৱৰা: শ্ৰেষ্ঠ গীতিকাৰ- ৰামাজোগ্যায় শাস্ত্ৰী
চলচ্চিত্ৰ দেৱৰা: শ্ৰেষ্ঠ প্লেবেক গায়িকা- শিল্পা ৰাও, গীত- ‘চুত্তমল্লে’
চলচ্চিত্ৰ দেৱৰা: শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ- ৰত্নভেলু
চলচ্চিত্ৰ মট্টু বদলাৰা ২: শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান- সত্য
চলচ্চিত্ৰ মিষ্টাৰ বচ্চন: শ্ৰেষ্ঠ অভিষেক অভিনেত্ৰী, ভাগ্যশ্ৰী বৰছে
চলচ্চিত্ৰ সমিতি কুৰ’ল্লু: শ্ৰেষ্ঠ আত্মপ্ৰকাশ প্ৰযোজক- নিহাৰিকা কনিডেলা
