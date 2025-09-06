ETV Bharat / entertainment

হাস্যমধুৰ ধাৰাৰ ছবিৰ প্ৰতি কোনোবাই আগ্ৰহী কৰি তুলিছে আলিয়াক

কমেডী ধাৰাত অভিষেক ঘটোৱাৰ ইংগিত দিছে আলিয়া ভাটে ৷ বুকুৰ আপোন কোনোবাই উপভোগ কৰিব পৰাকৈ এখন ধেমেলীয়া ছবি কৰিব বিচৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Alia Bhatt Hints At Making Comedy Debut she wants to do a film her Daughter Raha can enjoy
আলিয়া ভাট (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ এতিয়া আগতে কেতিয়াও চেষ্টা নকৰা এটা ধাৰা অন্বেষণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী, সেইটো হৈছে কমেডী ধাৰা । ৩২ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ কন্যা ৰাহাই তেওঁৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ ।

শেহতীয়াকৈ এখন আলোচনীৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আলিয়াই কয় যে বছৰ বছৰ ধৰি ছবিৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যথেষ্ট বিকাশ হৈছে, মাতৃত্বই তেওঁৰ সিদ্ধান্তত এক নতুন দৃষ্টিভংগী যোগ কৰিছে । "মই জানিবলৈ সদায় কৌতুহলী যে এইটো কি হয় যিয়ে আমাক জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত এই বিভিন্ন বাছনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰে । মই অনুভৱ কৰোঁ যে তাত এটা গভীৰ ভাৱ সোমাই থাকে । ই আপোনাৰ চৌপাশে ঘটি থকা কথাবোৰো নিৰীক্ষণ কৰে ৷”

তেওঁ আৰু বিতংকৈ বুজাই দিলে যে এতিয়া কমেডীৰ প্ৰতি তেওঁৰ কিয় আকৰ্ষণ বাঢ়িছে । "মই কমেডীৰ ফালে ঢাল খোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে মই আগতে কেতিয়াও কৰা নাই । আপুনি এনেকুৱা কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰে, যিয়ে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ লগতে আপোনাক ইয়াৰ ফালে টানিও নিয়ে ।" আলিয়াই লগতে কয় যে এই হেঁপাহ তেওঁৰ কণমানি কন্যাই উপভোগ কৰিব পৰাকৈ কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব বিচৰাৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে । "মই মোৰ ছোৱালীয়ে চাব পৰাকৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰা নাই, এইবোৰ ভিতৰৰ পৰা অহা সৰু সৰু কথা ।"

ভূমিকা বাছনি কৰাৰ সময়ত নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টিক বিশ্বাস কৰাৰ বাবে পৰিচিত অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁৰ বাবে উপযুক্ত বুলি অনুভৱ কৰা স্ক্ৰীপ্টহে বাছনি কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে তেওঁ । "কিন্তু দিনটোৰ শেষত যদি আপুনি আন কাৰোবাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ বেলেগ এটা পছন্দৰ সৈতে আগবাঢ়ি যায় আৰু আপুনি স্বাভাৱিকতে নিজৰ বাবে সেইটো সঠিক বুলি অনুভৱ নকৰে কিন্তু হিচাপ কৰি কামটো কৰে, তেন্তে আপুনি সদায় সেই পছন্দৰ বাবে অনুশোচনা কৰে । মই ইয়াক এনেদৰেই চাওঁ । জীৱনত মোৰ যে বহুত আক্ষেপ আছে এনে নহয় ।"

আলিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কমেডী প্ৰজেক্টৰ কথা নিশ্চিত নকৰিলেও তেওঁ ইংগিত দিছিল যে কিবা এটা ৰোমাঞ্চকৰ কাম আহিব পাৰে ।

চিনেমাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আলিয়াৰ হাতত ইতিমধ্যে দুটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আছে। শ্বৰৱৰী আৰু ববি দেউল অভিনীত শিৱ ৰাৱেলৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত একশ্যন ছবি আলফাত দেখিবলৈ পোৱা যাব আলিয়াক । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি লাভ এণ্ড ৱাৰত কাম কৰি আছে, য’ত তেওঁ ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু বিকী কৌশলৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰবীণ গায়কৰ কণ্ঠ ক্ল’নিঙৰ বাবে এ আইৰ ব্যৱহাৰক তীব্ৰ সমালোচনা বলীউডৰ গায়ক শ্বানৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ALIA BHATT NEW MOVIEই টিভি ভাৰত অসমALIA BHATT COMEDY FILMALIA BHATT DAUGHTER RAHAALIA BHATT UPCOMING FILMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.