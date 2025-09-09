ETV Bharat / entertainment

জন্মদিনত অনুৰাগীলৈ ধন্যবাদ অক্ষয় কুমাৰৰ, 'মোৰ সমানেই এয়া আপোনালোকৰো যাত্ৰা'

আজি ৫৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল অক্ষয় কুমাৰৰ । ছবিৰ জগতত ৩৪ বছৰীয়া যাত্ৰাত সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনায় অভিনেতাজনে ।

অক্ষয় কুমাৰ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 12:16 PM IST

হায়দৰাবাদ : আজি ৯ ছেপ্টেম্বৰত ৫৮ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিছে বলীউডৰ তাৰকা অক্ষয় কুমাৰে । বিশেষ দিনটোত অক্ষয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আন্তৰিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি অভিনয় কৰা বিভিন্ন চৰিত্ৰ সামৰি এটা কোলাজ পোষ্ট কৰিছে ।

কেপশ্যনত তেওঁ লিখিছে: "সকলোকে শুপ্ৰভাত ! ৫৮ বছৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ৩৪ বছৰ উদ্যোগত, ১৫০ খনতকৈও অধিক ছবি আৰু আগলৈও । যিসকলে কেতিয়াবা মোক বিশ্বাস কৰিছিল, যিসকলে টিকট কিনিছিল, যিয়ে মোক চহী কৰোৱাইছিল, মোক প্ৰযোজনা কৰিছিল, মোক পৰিচালনা কৰিছিল আৰু মোক গাইড কৰিছিল, তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা মোৰ দৰেই । মই মাত্ৰ ইয়াত প্ৰতিটো কাম, নিঃচৰ্ত সমৰ্থন আৰু উৎসাহজনক শব্দৰ বাবে এটা 'ধন্যবাদ' ক'বলৈ আহিছো । মই আপোনালোকৰ অবিহনে একো নহয়, মোৰ জন্মদিনটো সেই সকলোৰে নামত উৎসৰ্গা যিসকলে এতিয়াও মোক বিশ্বাস কৰে । প্ৰেম আৰু প্ৰাৰ্থনা, আপোনাৰ অক্ষয়..জয় মহাকাল"

লগতে বিশেষ ক'লাজখন সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ৰাহুল নন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অভিনেতাজনে । অক্ষয়ে লিখিছে- "পি.এছ.: অতি প্ৰতিভাশালী ৰাহুল নন্দলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, মোৰ প্ৰিয় মানুহ, মোৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে মোৰ জীৱনৰ কামবোৰ বন্দী কৰাৰ বাবে ।"

১৯৯১ চনত সৌগন্ধৰ সৈতে অক্ষয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু একশ্যন থ্ৰীলাৰ খিলাড়ীৰ সফলতাই তেওঁক ১৯৯০ চনত একশ্যন ষ্টাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যাৰ ফলত খিলাড়ী চলচ্চিত্ৰ ধাৰাবাহিকৰ কেইবাখনো ছবিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও আন একশ্যন ছবি যেনে মহৰা (১৯৯৪) আৰু জানোৱাৰ (১৯৯৯)তো তেওঁৰ অভিনয়ক দৰ্শকে পছন্দ কৰে ।

বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ বহু থ্ৰীলাৰ, কমেডী, দেশপ্ৰেমমূলক ছবিত অভিনয় কৰি নিজৰ বহুমুখী প্ৰতিভাক দাঙি ধৰিছে । ভাৰতীয় চিনেমালৈ তেওঁৰ অৱদানক স্বীকৃতি দি তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰেও সন্মানিত কৰা হৈছে ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত কুমাৰক আৰ্শ্বাদ ৱাৰ্ছিৰ বিপৰীতে Jolly LLB 3 ত দেখা যাব । ১২ আগষ্টত মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ টিজাৰটোৱে তেওঁলোকৰ হাস্যকৰ অথচ আদালতৰ ভিতৰৰ তীব্ৰ যুদ্ধৰ আভাস দিয়ে । ন্যায়াধীশ ত্ৰিপাঠী হিচাপে ঘূৰি আহিছে সৌৰভ শুক্লা । ২০২৫ চনৰ ১৯ ​​ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাব এই ছবিখন ।

২০১৩ চনত আৰ্শ্বাদ ৱাৰ্ছি আৰু সৌৰভ শুক্লাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল জলী এল এল বি ফ্ৰেঞ্চাইজি । ২০১৭ চনত অক্ষয়ে হুমা কুৰেশ্বীৰ সৈতে জলী এল এল বি ২ ত অভিনয় কৰিছিল । এতিয়া তৃতীয় খণ্ডত পূৰ্বৰ ছবি দুখনৰ মুখ্য অভিনেতা দুজনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ’ব ।

