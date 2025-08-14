গুৱাহাটী : অসমীয়া ছবি, ধাৰাবাহিক আৰু নাট্যমঞ্চত নিজৰ অনন্য অভিনয় শৈলীৰ জৰিয়তে খ্যাতি অৰ্জন কৰা ৰূপম চেতিয়াই অভিনয়প্রেমীৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে । বিশিষ্ট পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা পৰিচালিত ছবি 'অজেয়'ত অভিনয় কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল শৈশৱৰে পৰা । সৰুতে ভাওনাত অভিনয় কৰিছিল চেতিয়াই । পৰৱৰ্তী সময়ত বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পৰিচালক বাহাৰুল ইছলামৰ ওচৰত নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ লয় ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে অভিনেতাগৰাকীৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ-
শৈশৱৰ কথা কৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিল ৰূপম চেতিয়া
শৈশৱ ৰোমন্থন কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "শৈশৱ মোৰ বাবে খুব ভাল লগা এটা স্মৃতি । যোৰহাট জিলাৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা আহিছো । সেই গাঁওখনতে অতি সাধাৰণভাৱে মোৰ শৈশৱটো অতিবাহিত হৈছে । সমনীয়াৰ লগত খেল-ধেমালি, খেতি-পথাৰত ধেমালি, মাঁহত যেতিয়া পথাৰত ৰুবলৈ যায় বোকাই পানীয়ে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ কৰা ধেমালি, লগতে পথাৰত গৰু চৰাবলৈ যোৱা, বিহু মৰা, ভাওনা কৰা এনেকুৱা বহু স্মৃতিয়ে আজিও আমনি কৰে । খুব সুন্দৰ আছিল মোৰ শৈশৱটো । এইক্ষেত্ৰত মই নিজকে বহু ভাগ্যৱান বুলি ভাবো ।"
কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয়ৰ যাত্ৰা ?
অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "ভাওনাৰ পৰাই মোৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল । মোৰ দেউতা ভাওনা শিল্পী আছিল । সৰুৰে পৰা ভাওনা দেখি আহিছো । তেনেদৰে অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল । সৰুতে গাঁৱৰ নাটকৰ কৰ্মশালা এখনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা শেষ কৰা পাছত গুৱাহাটীলৈ আহি বি বৰুৱা মহাবিদ্যালত নামভৰ্তি কৰো । সেই সময়ত লক্ষ্য বেলেগ আছিল । গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত এদিন ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ৰবিজিতা গগৈৰ মৃত্যুৰ ডাঠ ছাঁ নাটকখন চাইছিলো । তাৰ আগতে মই ভ্ৰাম্যমাণ নাটক চাইছিলো, কিন্তু সেই নাটকখন চোৱাৰ পাছত ভ্ৰাম্যমাণ আৰু অপেছাদাৰী নাটকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উপলব্ধি কৰিলো । তাৰ পাছত মই ছিগালত নামভৰ্তি কৰো । তেনেকৈ লাহে লাহে অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিলো ।"
নাটকৰ পৰা ধাৰাবাহিক-ছবিলৈ যাত্ৰা
ছিগালত নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নাটক কৰিবলৈ লয় অভিনেতাগৰাকীয়ে । তাৰ পাছত এখন ধাৰাবাহিকত এটা সৰু চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰে তেওঁ । সেইটোৱে আছিল ধাৰাবাহিক জগতত চেতিয়াৰ প্ৰথম খোজ । তাৰ পাছত ২০০৯ চনত মুক্তি পোৱা এ এ এ এছ প্ৰডাকশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মিত মঞ্জু বৰা পৰিচালিত ছবি "আই ক’ত নাই" ৰ জৰিয়তে তেওঁ ছবিজগতত খোজ পেলায় । তেতিয়াই বহুত কথা শিকিবলৈ পালে বুলি উল্লেখ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
"অজেয়" ছবিখনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে ৰূপম চেতিয়াই
"মোৰ জীৱনত তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰাৰ বহু ইচ্ছা আছিল । ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া, মুনিন বৰুৱা আৰু জাহ্নু বৰুৱা । ইয়াৰে দুগৰাকীৰ সৈতে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য নহ’ল যদিও জাহ্নু বৰুৱাৰ 'অজেয়' ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাওঁ । যিটো মোৰ বাবে খুব এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা । ছবিখনৰ বাবে মই অসম ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটাৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মানো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৷" ৰূপম চেতিয়াৰ ভাষ্য ৷
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে মিড নাইট ছং ছবিখনৰ বাবে বষ্টন ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ শিতানৰ বাবে মনোনীত হয় । বৰ্তমান এখন ধাৰাবাহিকৰ বাবে চিত্ৰনাট্যৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ৰূপম চেতিয়া ।
