দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ঐশ্বৰ্য ৰায়
পৰিচয়, ভুৱা ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী আৰু অশ্লীল এ আই ফটোৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰিছে ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে ।
Published : September 9, 2025 at 5:03 PM IST
নতুন দিল্লী : ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু বাণিজ্যিক সামগ্ৰীসমূহৰ মাজেৰে নাম, ফটো আৰু ৰাজহুৱা ভাবমূৰ্তিৰ ব্যাপক অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি ব্যক্তিগত অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰিছে বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে ।
এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ন্যায়াধীশ তেজস কাৰিয়াৰ সন্মুখত, যিয়ে কয় যে আদালত এনে উলংঘা বন্ধ কৰাৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ৰিয় । ২০২৬ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধিক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সন্দীপ শেঠীয়ে কয় যে ৰায়ৰ পৰিচয় সন্মতি অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, লাভৰ লগতে আপত্তিজনক বিষয়বস্তুৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । তেওঁ দাবী কৰে যে কেইবাটাও ৱেবছাইটে নিজকে তেওঁৰ অফিচিয়েল প্লেটফৰ্ম হিচাপে মিছাকৈ চিত্ৰিত কৰি অনুৰাগী আৰু গ্ৰাহকক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ ফটো আৰু নাম থকা মগ, টি-চাৰ্ট, পানীয়ৰ দৰে ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী আইনী অনুমোদন অবিহনে অনলাইনত বিক্ৰী কৰা হৈছিল ।
ঐশ্বৰ্য নেশ্যন ৱেলথ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ চৰকাৰী নথি-পত্ৰত ৰায়ক অধ্যক্ষ হিচাপে মিছাকৈ তালিকাভুক্ত কৰা গোচৰ এটাও শেঠীয়ে আদালতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে ৷ তেওঁ ইয়াক প্ৰৱঞ্চনামূলক কাম বুলি অভিহিত কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অভিনেত্ৰীগৰাকী এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নহয় ।
বাণিজ্যিক অপব্যৱহাৰৰ বাহিৰেও শেঠীয়ে সমগ্ৰ ইণ্টাৰনেটত ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ মৰ্ফড, অশ্লীল আৰু এ আই-জেনেৰেটেড ফটোৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ এই কথাটোক তেওঁৰ মৰ্যাদাৰ গুৰুতৰ উলংঘা বুলি গৰিহণা দি অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৌন্দৰ্যক যৌনতাৰ বাবে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
গুগলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অধিবক্তা মমতা ৰাণীয়ে বিষয়বস্তু আঁতৰোৱাৰ পদ্ধতিগত দিশটোক সম্বোধন কৰে, ব্যাখ্যা কৰে যে ফলপ্ৰসূ টেকডাউন ব্যৱস্থাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট URLসমূহ প্ৰদান কৰিব লাগিব । ন্যায়াধীশ কাৰিয়াই উল্লেখ কৰে যে যদিও এটা "ঐক্যবদ্ধ" আদেশ সকলোৰে বাবে থাকিব, কিন্তু বিভিন্ন উলংঘাৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰতিবাদীক পৃথক নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।
আদালতে আৰু কয় যে ব্যক্তি এজনে হয় ব্লক কৰাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ইউ আৰ এল দাখিল কৰিব পাৰে নতুবা ব্লক আৰু স্ক্ৰীণিং নিৰ্দেশনা (বি এছ আই) ব্যৱস্থাৰ কাষ চাপিব পাৰে । ইয়াত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে যদি সকলো উলংঘা সামৰি লোৱা এক উমৈহতীয়া আদেশ সম্ভৱপৰ নহয়, তেন্তে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পৃথকে পৃথকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ’ব ।
