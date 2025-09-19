চিনেমাত AI ৰ ব্যৱহাৰ : খৰচ ৰাহিৰ আহিলা নে সৃষ্টিশীল দুৰ্যোগ ?
"এ আইক লৈ যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অন্তিম পৰ্যায়টো হ'ল শিল্পীৰ অভিনয়, লেখা বা অতি আৱেগিকভাৱে সৃষ্টি কৰা যিকোনো বস্তু ৷"-পৰিচালক শকুন বাট্ৰাই ।
বৰ্তমান বলীউড আছে দোমোজাত, বিভিন্ন দিশৰ পৰা ই বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই (AI) চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক ৰূপান্তৰিত কৰি ভিজুৱেল ইফেক্ট আৰু সম্পাদনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ ছবি সৃষ্টি কৰা আৰু ছবি এখনৰ অন্তিম দৃশ্য সলনি কৰালৈকে সকলোখিনি কৰি পেলাইছে ।
কিছুমানে এ আইক সৃষ্টিকৰ্তাক শক্তিশালী কৰিব পৰা খৰচ ৰাহিৰ আহিলা হিচাপে গণ্য কৰিলেও অনুৰাগ কাশ্যপ, বিক্ৰমাদিত্য মটৱানে আদি পৰিচালককে ধৰি আন বহুতে ইয়াক সৃষ্টিশীল সততা আৰু কলাত্মক প্ৰকাশৰ প্ৰতি ভাবুকি হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।
Raanjhanaa ৰ পৰিৱৰ্তিত সমাপ্তিৰ সৈতে ছবিৰ পৰিৱৰ্তনত এ আইৰ ভূমিকাক লৈও বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । আগষ্ট মাহত Raanjhanaaৰ নতুন সংস্কৰণ মুক্তি পোৱাৰ পিছত ছবিখনৰ মুখ্য নায়ক ধনুশে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল যে, এই পৰিৱৰ্তিত সমাপ্তিয়ে ছবিখনৰ মূল ভাষা কাঢ়ি লৈ গৈছে ।
ছবিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এআইৰ ব্যৱহাৰক শিল্প আৰু শিল্পী উভয়ৰে বাবে গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক বুলি অভিহিত কৰি ধনুশে কয়, “মোৰ স্পষ্ট আপত্তি থকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহে এনে কৰিছিল ।” তেওঁ লগতে কয় যে ই গল্প কোৱাৰ স্বাধীনতা আৰু চিনেমাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
পৰিচালক আনন্দ এল ৰায়ে কয় যে এআই যদিও "নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যত... ই অতীত সলনি কৰিব নোৱাৰে ৷"
শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ এ আইসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি চিৰঞ্জীবী হনুমান -- মনোৰঞ্জন সংস্থা কালেকটিভ আৰ্টিষ্ট নেটৱৰ্কৰ দ্য ইটাৰ্নেলৰ ঘোষণাই বহু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিলে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত মটৱানে লিখিছে, “আৰু তেনেকৈয়ে, ই আৰম্ভ হয় । "'মেড ইন এআই' হ'লে লেখক আৰু পৰিচালকৰ প্ৰয়োজন কাক ?" ২০২৬ চনত মুক্তি পাবলগীয়া এই পৌৰাণিক মহাকাব্যখনৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ বাবে প্ৰাচীন কিংবদন্তিক অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা, য’ত হিন্দু বান্দৰ দেৱতা হনুমানৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
কাশ্যপে এই প্ৰকল্পটোক মানৱ শিল্পী, লেখক, পৰিচালকসকলৰ প্ৰতি কৰা বিশ্বাসঘাতকতা বুলি গৰিহণা দিয়ে । কাশ্যপে অভিযোগ কৰে যে কালেকটিভ আৰ্টিষ্ট নেটৱৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু গ্ৰুপ চিইঅ’ বিজয় সুব্ৰমণিয়ামে সৃষ্টিকৰ্তাতকৈ লাভক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ৷ লগতে তেওঁ অভিনেতাসকলক এনে উদ্যোগক সমৰ্থন কৰা এজেন্সীসমূহ এৰি যাবলৈ আহ্বান জনাই আৰু ছবিখনক উদ্যোগটোৰ অৱনতিৰ চিন বুলি অভিহিত কৰে । এই বিতৰ্কই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণত এআইৰ ভূমিকা আৰু মানৱ শিল্পকলাৰ মূল্যৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ ওপৰত এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বহু শিল্পী আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে কিছুমানে অন্য দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে । বৰঞ্চ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে এ আয়ে, সৰ্বোত্তম ৰূপত উদ্যোগটোক নতুন ধাৰণাসমূহৰ বাবে বাট দিব ।
পৰিচালক শেখৰ কাপুৰৰ দৰে সমৰ্থকসকলে এআইক এনে এক আহিলা হিচাপে গণ্য কৰিছে, যিয়ে সৃষ্টিকৰ্তাক সবলীকৰণ কৰিব পাৰে, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণক গণতান্ত্ৰিক কৰি তুলিব পাৰে, আনকি সম্পূৰ্ণ নতুন এ আইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা তাৰকা আৰু চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ দিশতো নেতৃত্ব দিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক ই উপকৃত কৰিব পাৰে ।
“বৃহৎ বাজেটৰ ছবি এখন কৰাৰ বিপৰীতে এ আইত কিবা এটা কৰাৰ খৰচ ইমান কম আৰু সেয়েহে এ আয়ে অতি কম সম্পদৰ প্ৰয়োজন হোৱাকৈ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সেইবাবেই ই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণক গণতান্ত্ৰিক কৰি তোলে”-এইদৰে কয় প্ৰবীণ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা মাছুম, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ১৯৯৮ চনৰ সাতটা একাডেমী বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা চিনেমা এলিজাবেথৰ দৰে ক্লাছিক ছবিৰ পৰিচালক কাপুৰে ।
"এ আই এক বিশাল গণতান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তি কাৰণ ই কেতিয়াও সুযোগ নোপোৱাসকলকো সুযোগ দিয়ে । ভাৰতৰ কেইজন মানুহৰ ফিল্ম স্কুললৈ যোৱাৰ সামৰ্থ্য আছে ? এআইয়ে সৃষ্টিকৰ্তাসকলক শক্তিশালী কৰিব, স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে বাট মসৃণ কৰিব, আনকি সম্পূৰ্ণ নতুন, এআই-উৎপন্ন চিনেমাৰ তাৰকা আৰু চৰিত্ৰৰ সৃষ্টিৰ দিশতো নেতৃত্ব দিব ।” আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো বুলি কাপুৰে উল্লেখ কৰে যে এআইয়ে ভাল কাহিনী উপস্থাপনৰ স্থান ল’ব নোৱাৰে বা পৰ্দাত ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনয় সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ।
"শ্ৰেষ্ঠ কাহিনীবোৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ আৰু এআইয়ে আকস্মিক পৰিস্থিতিক চম্ভালিব নোৱাৰে । লগতে, এআইয়ে এই মুহূৰ্তত পৰ্দাত ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে -- কাৰণ যদি আপুনি এই পৃথিৱীৰ যিকোনো ডাঙৰ তাৰকালৈ চাই, তেন্তে তেওঁলোকৰ চকুৱেহে কাম কৰে, তেওঁলোকৰ চেহেৰাই নহয়," কাপুৰে কয় ৷ তেওঁ এআইক নিজৰ কামত সক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে (ৱাৰলৰ্ডৰ সৈতে, এখন বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী ধাৰাবাহিক)। তেওঁ আনকি মুম্বাইৰ ধৰৱী বস্তিত এ আইকেন্দ্ৰিক চলচ্চিত্ৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে । ৱাৰলৰ্ড হৈছে মুম্বাইস্থিত ষ্টুডিঅ’ ব্ল’ৰ সহযোগত এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কল্পবিজ্ঞান ধাৰাবাহিক ।
কাপুৰৰ মতে এ আই কেৱল অনুমান কৰিব পৰা আৰু সূত্ৰ থকা ছবিৰ নিৰ্মাণ কৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবেহে ধ্বংসাত্মক হ’ব । কাপুৰে কয়, "যদি আপোনাৰ চিনেমাবোৰ অনুমান কৰিব পৰা হয়... তেন্তে অৱশ্যেই এ আয়ে আপোনাক ধ্বংস কৰি পেলাব । হয়তো ক'ৰবাত কোনোবা শিশুৱে আপুনি যি কৰি আছে সেয়া কৰিব পাৰিব ।"
এ আই চালিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থানৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন কণ্টেণ্ট ষ্টুডিঅ’ ষ্টুডিঅ’ ব্ল’ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া দিপাংকৰ মুখাৰ্জীয়ে কাপুৰৰ সৈতে সহমত প্ৰকাশ কৰে ।
“এ আয়ে পৰম্পৰাগত খৰচৰ এক অংশত উৎপাদনৰ পৰিসৰ ১০০গুণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াৰ ফলত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে নতুন কাহিনী, নতুন মুখ, নতুন পৃথিৱী চেষ্টা কৰাৰ লগত জড়িত বিপদসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই মুহূৰ্তত আমি এনে এখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ কাম কৰি আছো যিখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো ব্যয়বহুল বুলি ১০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি উদ্যোগটোৱে বন্ধ কৰি থৈ দিছে। অৱশেষত এআইয়ে এই ছবিখনৰ পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহৰ সৈতে ন্যায় কৰাটো সম্ভৱ কৰি তুলিছে । আনকি মিষ্টাৰ কাপুৰৰ ৱাৰলৰ্ড, য’ত আমি তেওঁৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি গৌৰৱান্বিত, এআইৰ সহায় অবিহনে নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন । এআইয়ে কেৱল এই উদ্যোগটোক উপকৃত কৰাই নহয়; ই ইয়াক ৰক্ষাও কৰিব । ভাৰতীয় চিনেমাৰ অৰ্থনৈতিক আৰ্হি ভাঙি গৈছে । আৰু এআইয়ে ইয়াক জোৰা লগাব”, মুখাৰ্জীয়ে কয় ।
কাপুৰৰ মতে এ আইৰ উত্থানে প্ৰথম অৱস্থাত উচ্চ বাজেটৰ ছবি যেনে ছুপাৰহিৰো চিনেমাক আঘাত কৰিব যিবোৰ চিনেমা একশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু হয়তো পৌৰাণিক ছবি যিবোৰে সেই চৰিত্ৰবোৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
“কিন্তু প্ৰথমে ই অতি উচ্চ বাজেটৰ ছবিবোৰক আঘাত কৰিব যিবোৰে বহুত vfx ব্যৱহাৰ কৰে যেনে অৱতাৰ, ধূম, ষ্টাৰ ৱাৰ্ছ ...এইবোৰ AI ৰ সৈতে কৰাটো সহজ, তাৰ পিছত যিকোনো ডাঙৰ মাৰ্ভেল চিনেমা ...বেটমেন, ছুপাৰমেন, স্পাইডাৰমেন ...যেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক চাই, তেওঁলোকে অভিনেতা সলনি কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ সাজ-পোছাক সলনি নকৰে, কিয়নো ছুপাৰহিৰো বা ছুপাৰমেনক তেওঁৰ সাজ-পোছাকৰ দ্বাৰাই জনা যায় । সেই ছবিবোৰত মাত্ৰ পাঁচ-ছটা মৌলিক আৱেগ থাকে । বেটমেনৰ সাজত অভিনেতাজন কোন সেইটোও গম নাপাব ৷ সেই ছুপাৰহিৰো ছবি আৰু হয়তো পৌৰাণিক ছবিবোৰৰ বেছিভাগেই এআইয়ে কৰিব আৰু ইয়াক কৰাটো সহজ হ’ব কাৰণ আপুনি আচলতে অভিনেতাসকলৰ অভিনয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা নাই, আপুনি একশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । AI ত হনুমান নিৰ্মাণ কৰাটো ভাল কথা । এই পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে বহি থকা শিশুৱে (যুৱ উচ্চাকাংক্ষী পৰিচালক) নিউয়ৰ্ক বা তেওঁ যাব বিচৰা যিকোনো স্থানৰ মাজেৰে স্পাইডাৰমেনক লৈ যাব পাৰে । সেইবোৰ ছবি প্ৰথমে তললৈ নামি যাব কাৰণ সেই ছবিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমাৰ হাতত আৰু বৃহৎ বাজেট নাই, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়েও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে ।”
“এতিয়া মই মাছুম: দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন কৰি আছো কিন্তু মই এআইত মাছুমৰ কাম কৰা নাই, কাৰণ ই আৱেগ আৰু অভিনয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে”, কাপুৰে লগতে কয় ।
পৰিচালক শকুন বাট্ৰাই সন্মতি প্ৰকাশ কৰি মাত দিয়ে । এক মেইন ঔৰ একক তু, কাপুৰ এণ্ড ছন্স আৰু গেহৰাইয়ানৰ দৰে আৱেগিক বলীউডৰ নাটকৰ বাবে পৰিচিত বাট্ৰাই কয়, “এআইৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰে ভিএফএক্স গধুৰ ছবিৰ বাজেট হ্ৰাস কৰিব, যিটোৰ বাবে আপুনি কোটি কোটি টকা আৰু মাহেকীয়া প্ৰস্তুতিত খৰচ কৰে আৰু সেইটো ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পাব । এআই ক লৈ যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ শেষ কথাটো হ’ল যে ই শিল্পীৰ অভিনয়, লিখা বা ব্যক্তিগত আৱেগিক গতিশীলতা থকা যিকোনো বস্তুত প্ৰভাৱ পেলাব-সেইটো আমি চিন্তা কৰা উচিত নহয় । এআইয়ে আপোনাক কেৱল মৌলিক জেনেৰিক কাহিনীহে দিব পাৰে । আৰু সেই আৱেগিক চিনেমাবোৰ যিকোনো প্ৰকাৰে কঠোৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা হয়, ই কেৱল ডাঙৰ তাৰকাৰ মাচুলহে হ’ব পাৰে আৰু এনেকুৱা সময় আহিব যেতিয়া আপুনি এজন অভিনেতাৰ পৰা মাত্ৰ ৪০ বা ৫০ দিনৰ ভিতৰতে এখন ডাঙৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ অনুমতি আৰু সন্মতি সাপেক্ষে আপুনি এআইৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব । আশা কৰোঁ, আপুনি যদি ডাঙৰ একশ্যন ছবি কৰি আছে তেন্তে ই আপোনাৰ গধুৰ খৰচ কমাই দিব পাৰিব, আপোনাৰ অভিনেতাৰ মাচুল কমি আহিব পাৰে । কোনোবা এটা স্তৰত যুঁজি থকা উদ্যোগটোৱেও এনে এটা বাজেটত ছবি চিনেমা নিৰ্মাণৰ উপায় পাব য’ত লাভৰ হাৰত ভাল আশা থাকিব ।”
মুখাৰ্জীয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰি কয়, “ষ্টুডিঅ’ ব্ল’ত আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এআইয়ে কেমেৰাৰ স্থানহে ল’ব পাৰে, ইয়াৰ আঁৰৰ মানুহৰ স্থান নহয় । লেখক, পৰিচালক, চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ, প্ৰডাকশ্যন ডিজাইনাৰ আদিৰ দৃষ্টিভংগী অনন্য আৰু এআইৰ সৈতে এই কলাত্মক ভাৱ ফুটাই তোলাটো কঠিন ।
২০২৬ চনত বিজ্ঞাপন আৰু চিনেমাৰ মাজেৰে ছবি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা যাব । এআই প্ৰি-প্ৰডাকশ্যন, প্ৰডাকশ্যন আৰু ভিএফএক্স আদি কামৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিব । ইয়াৰ ফলত শিল্পীসকলক নাইকিয়া হৈ নাযায়, বৰঞ্চ তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে সেইটোহে মূল কথা হ’ব ৷ মই লগ পোৱা বেছিভাগ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই হয় এআইক উপহাস কৰে নহয় ভয় কৰে । শিল্পীসকলে সহযোগিতা কৰাৰ ফলত এআইৰ সম্ভাৱনাসমূহ দেখুওৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হয় ।”
কিন্তু শেহতীয়াকৈ এআই ব্যৱহাৰ কৰি পাঁচটা খণ্ডৰ চুটি ছবিৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰা বাট্ৰাই অনুভৱ কৰে যে প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ সৃষ্টিশীলতাক অতিক্ৰম কৰিব নালাগে, ই পৰিপূৰকহে হ’ব লাগিব । তেওঁ কয়, “সৰ্বোত্তম ভৱিষ্যত তেতিয়া আহিব যেতিয়া দুটা দক্ষ গোট একত্ৰিত হ’ব । মই এআইক মানুহৰ ভাৱধাৰা প্ৰকাশৰ প্ৰতিস্থাপক হিচাপে উৎসাহিত নকৰো । গতিকে, আমাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ভয়টো ন্যায্য বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ । ধৰক ১০০ জনীয়া এটা দলে যিটো কাম কৰিছিল এতিয়া বহুত কম মানুহৰ সহায়ত কৰিব পৰা যাব । কিন্তু ই নতুন পদৰ সৃষ্টিও কৰিব, নতুন, কম বয়সীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ উত্থান ঘটিব যাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে সমান্তৰাল উদ্যোগ এটাৰ সৃষ্টি হ’ব । কিন্তু অভিনেতা, লেখক, কাৰিকৰী বিদ্যাবিদৰ বাবে বিশেষকৈ পশ্চিমীয়া দেশৰ দৰে কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । মই ভাবো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ।"
"চাওক, এআই আহিছেই ইতিমধ্যে, ছবিৰ ব্যৱসায়টো অতিশয় পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিৰ ধাৰণা এটাৰ ওপৰত চলি আছে । এআইয়ে খৰচ ব্যাপকভাৱে হ্ৰাস কৰিব যিটো বৰ্তমান ক্ষতিগ্ৰস্ত উদ্যোগটোৰ বাবে এক বৃহৎ প্লাছপইণ্ট হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ই বহুত বেছি সুযোগ মুকলি কৰিব আৰু স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে ধনৰ বাবে পাঁচ বছৰ অপেক্ষা কৰিব নালাগিব । ই তৰোৱালৰ দৰে । ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আশাব্যঞ্জক ধাৰণা আছে আৰু স্পষ্টভাৱে ই বৰ্তমানৰ চাকৰিসমূহকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই, যি যিকোনো উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে ঘটে”-বাট্ৰাই কয় ।
বাট্ৰাই আৰু কয়, “মই সঁচাকৈয়ে আশা কৰিছো, যে প্ৰতিটো ষ্টুডিঅ' আৰু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিয়ে যাতে এই বুজাবুজিত উপনীত হয় যে যিকোনো সময়তে আমি এআইক ৩০ শতাংশতকৈ অধিক বাজেট আবণ্টন নিদিওঁ আৰু ৭০ শতাংশ মানৱ সম্পদৰ ফালে যাও, মানুহ...যাতে পৰম্পৰাগত চাকৰিবোৰৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে আৰু সকলোৱে শিকিবলৈ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সময় পায় । মই ভবা নাছিলো যে এ আয়ে ডাইলগ আৰু লিপ চিংক কৰিব পাৰিব কিন্তু ই অতি সোনকালে সেয়াও কৰিলে ৷ আপুনি কল্পনা কৰাতকৈও বেছি বেগেৰে কথাবোৰ আগবাঢ়ে । এতিয়া AI চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগতকৈ বহুত ডাঙৰ উদ্যোগ । সঠিক উপায়টো হ'ল প্ৰশিক্ষণ, সক্ষম আৰু নিৰ্মাণ কৰা যাতে আমি পৰম্পৰাগত চাকৰিসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰো আৰু একে সময়তে আমাৰ দলসমূহক নিযুক্তি আৰু এআই বুজিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াত অলপ ধন খৰচ কৰিব পাৰো ।"
কাপুৰ, বাটৰা, Raanjhanaa পৰিচালক আনন্দ এল ৰায় আৰু বেছিভাগ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই অৱশ্যে অনুভৱ কৰে যে Raanjhanaa ছবিখনৰ শেষৰ দৃশ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰা বিষয়টোক এ আয়ে উদ্যোগটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত কৰা উচিত নহয় ।
বাট্ৰাই কয়, “Raanjhanaa এ আইৰ বিষয় নহয়, সন্মতিৰ বিষয় আৰু আইনী সংস্থাসমূহৰ সৈতে কথা-বতৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে, আজি যদি মই মোৰ পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হওঁ তেন্তে মই ক’ব পাৰিব লাগে, ‘হেৰা, যদি কোনো এ আইৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব লাগে মোৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজন’ ।
Raanjhanaaৰ পৰিচালকে কয় যে মুক্তিৰ ১২ বছৰৰ পাছতো অপৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণটোক সমৰ্থন কৰা অনুৰাগীৰ সমৰ্থনে তেওঁক সান্ত্বনা দিছিল । ৰায়ে কয়, "এআইৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, সেয়া মই যি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলো তাতকৈ বহুত ওপৰত । এইখন মোতকৈ বেঠি তেওঁলোকৰ ছবি ।"
