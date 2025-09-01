মুম্বাই : ৩৮ বছৰ বয়সতে শেষ হ’ল জীৱন যাত্ৰা । টেলিভিছন অভিনেত্ৰী প্ৰিয়া মাৰাথেয়ে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে । ৩১ আগষ্ট দেওবাৰে মুম্বাইৰ মীৰা ৰোড অঞ্চলৰ নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ ।
হিন্দী ধাৰাবাহিক ‘পৱিত্ৰ ৰিস্তা’ৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী । তেওঁৰ মৃত্যুত তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু অনুৰাগীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
১৯৮৭ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত মুম্বাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰিয়া মাৰাথেই । স্কুল কলেজৰ শিক্ষা মুম্বাইতেই সম্পূৰ্ণ কৰিছিল তেওঁ । অভিনয়ৰ প্ৰতি সদায় আগ্ৰহ আছিল তেওঁৰ ৷ পঢ়া সামৰি তেওঁ মনোৰঞ্জন জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
প্ৰথমে মনোৰঞ্জন জগতত ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ান হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰিয়াই । মাৰাথেই টেলিভিছন কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল মাৰাঠী ধাৰাবাহিক ‘য়া সুখানোভা’ আৰু ‘চাৰ দিৱস ছাছুচে’ৰ জৰিয়তে । ইয়াৰ পিছতে শীঘ্ৰে অভিনয় দক্ষতাৰে হিন্দী টেলিভিছনত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰি ‘পৱিত্ৰ ৰিস্তা’ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই দৈনিক ধাৰাবাহিকখনত তেওঁৰ সহ-অভিনেতা আছিল প্ৰয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুত, যিয়ে সেই সময়ত অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ৷ পৱিত্ৰ ৰিস্তা আজিও এখন অন্যতম প্ৰিয় টিভি ধাৰাবাহিক ।
প্ৰিয়া মাৰাথেই বহু হিন্দী আৰু মাৰাঠী টিভি শ্ব’ত কাম কৰিছে । ‘কছম ছে’ ধাৰাবাহিকখনত বিদ্যা বালিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত ‘কমেডী চাৰ্কাছ’ৰ প্ৰথম ছিজনতো অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘বড়ে অচ্ছে লগতে হে’ত অভিনয় কৰে ।
মাৰাঠী ধাৰাবাহিক ‘টু তিথে মে’ত প্ৰিয়া মোহিতৰ নেতিবাচক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তেওঁ প্ৰভাৱ পেলাইছিল । ২০১৭ চনত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘সাথ নিভানা সাথিয়া’ত ভৱানী ৰাথোড়ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । আন এটা নেতিবাচক চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁক ৷
Shocked beyond words... Heartbreaking... RIP #PriyaMarathe... Heartfelt condolences to the family... Om Shanti 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/kzIGIm6kFR— Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) August 31, 2025
২০১২ চনত অভিনেতা শান্তনু মোঘেৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা প্ৰিয়া ২০২৪ চনৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত সক্ৰিয় হৈ থকা নাই । ২০২৪ চনৰ ১১ আগষ্টত শেষবাৰৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰা প্ৰিয়াই স্বামী শান্তনু মোঘেৰ সৈতে জয়পুৰ ভ্ৰমণৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
প্ৰিয়াই নিজৰ পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত জীৱনটো অতি ভালদৰে চম্ভালিছিল । প্ৰিয়াই নিজকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিছিল ।
প্ৰিয়াৰ অকাল মৃত্যু মাৰাঠী আৰু হিন্দী মনোৰঞ্জন জগতখনৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি । সহ-অভিনেতা, সহকৰ্মী আৰু অনুৰাগীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । বহুতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে থকা পুৰণা সময়ৰ কাহিনী আৰু অভিজ্ঞতাও ভাগ-বতৰা কৰিছে । সকলোৱে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান অভিনেত্ৰী আৰু এগৰাকী অতি ভাল মানুহ বুলি প্ৰিয়াক সদায় স্মৰণ কৰিব ।
