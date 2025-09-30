ETV Bharat / entertainment

বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা দুৰ্গা পূজাভাগে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ বছৰ

আজি মহাঅষ্টমী । জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনাৰ মাজতে পূৰ্বৰ দৰে ধুম-ধামেৰে নহ’লেও আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই মংগল কামনা কৰি আশীষ বিচাৰিছে দুৰ্গতিনাশিনী চৰণত ।

বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰৰ ১০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : September 30, 2025 at 8:36 PM IST

গুৱাহাটী: জুবিন নোহোৱাৰ বেদনাৰ মাজতে অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গাপূজা । এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা গুৱাহাটীৰ এইখন এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা । বছৰ বছৰ ধৰি একেধৰণে পূজাভাগ কৰি আহিছে তেওঁলোকে । বিশিষ্ট চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ ৷

সুদীৰ্ঘ এশবছৰ ধৰি একেদৰেই মহানগৰীৰ উজান বজাৰত তেওঁলোকে দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰি আহিছে । জাক-জমকতাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰে তেওঁলোকে । এশবছৰ উপলক্ষে এইবাৰ পূজাখন বৰষাৰ আজোককাকে অনুষ্ঠিত কৰা ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । পুতলা নাচ, ঢুলীয়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছতে বাতিল কৰা হৈছে সকলো কাৰ্যসূচী ।

বিষয়া পৰিয়ালৰ এশ বছৰীয়া পূজাভাগ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াই কয়, “আচলতে অলপ সেমেকা অনুভূতি । যদিওবা এশ বছৰ হৈছে, আমাৰ পূজাভাগৰ মাংগলিক যিখিনি নিয়ম সেই অনুযায়ী আমি পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে বহুত কিবা কিবি পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, কিন্তু জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ আঁতৰি যোৱাৰ বাবে সেইসমূহ পৰিকল্পনা আমি বাতিল কৰিলো । মোৰ আজোককাই ঘট পূজাৰে এই পূজাভাগৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । মোৰ ককা ক্ষিৰদাকান্ত বিষয়াই হেনো বহুত অনুষ্ঠান কৰিছিল ৷ পুতলা নাচ, যাত্ৰা পাৰ্টী দেখুৱাইছিল ৷ সেই সকলোখিনি আমি এইবাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলো । কিন্তু এইবাৰ মনত আচলতে আমাৰ তেনেধৰণৰ আনন্দ নাই সেয়ে আমি বাতিল কৰিলোঁ ৷”

জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনা (Photo : ETV Bharat Assam)

বৰষাই লগতে কয়, “আমাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম দৌল যাত্ৰাৰ পৰাই ঘৰতে আৰম্ভ হয় । এইবাৰ আমাৰ প্ৰতিমা আগৰ দৰেই বৃহৎ আকাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মিশ্ৰিত এক অনুভূতি, আমাৰ ছোৱালীৰ প্ৰথম পূজা বুলি মনত এটা আনন্দ, আনফালে জুবিন দাৰ কথাটো মনত পৰিলেই মনটো খেলিমেলি লাগি যায় ।”

মংগল কামনা কৰি আশীষ বিচাৰিছে দুৰ্গতিনাশিনীৰ চৰণত (Photo : ETV Bharat Assam)
বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰৰ দুৰ্গা পূজা (Photo : ETV Bharat Assam)

অশোক কুমাৰ বিষয়াই পূজাখন সন্দৰ্ভত কয়, “এই পূজাভাগ মোৰ ককাদেউতা বৰদাকান্ত বিষয়াই আৰম্ভ কৰিছিলে । প্ৰথমে ঘট পূজা কৰা হৈছিল । ১৯২৬ চনৰ পৰা মূৰ্তি পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ল । তাৰ পাছৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে এই পূজাভাগ চলি আছে ।”

ভক্তগণৰ ভিৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
বৰষাৰ ঘৰৰ দুৰ্গা পূজাই অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ বছৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এই পূজাভাগৰ বাবে দুৰ্গা মাৰ কাপোৰ কলকতাৰ পৰা আহে আৰু অলংকাৰবোৰ বৰষাৰাণী বিষয়াৰ ককাকে বনাই থৈ যোৱা ।

