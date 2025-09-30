বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা দুৰ্গা পূজাভাগে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ বছৰ
আজি মহাঅষ্টমী । জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনাৰ মাজতে পূৰ্বৰ দৰে ধুম-ধামেৰে নহ’লেও আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই মংগল কামনা কৰি আশীষ বিচাৰিছে দুৰ্গতিনাশিনী চৰণত ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 8:36 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন নোহোৱাৰ বেদনাৰ মাজতে অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গাপূজা । এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা গুৱাহাটীৰ এইখন এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা । বছৰ বছৰ ধৰি একেধৰণে পূজাভাগ কৰি আহিছে তেওঁলোকে । বিশিষ্ট চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ ৷
সুদীৰ্ঘ এশবছৰ ধৰি একেদৰেই মহানগৰীৰ উজান বজাৰত তেওঁলোকে দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰি আহিছে । জাক-জমকতাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰে তেওঁলোকে । এশবছৰ উপলক্ষে এইবাৰ পূজাখন বৰষাৰ আজোককাকে অনুষ্ঠিত কৰা ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । পুতলা নাচ, ঢুলীয়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছতে বাতিল কৰা হৈছে সকলো কাৰ্যসূচী ।
এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াই কয়, “আচলতে অলপ সেমেকা অনুভূতি । যদিওবা এশ বছৰ হৈছে, আমাৰ পূজাভাগৰ মাংগলিক যিখিনি নিয়ম সেই অনুযায়ী আমি পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে বহুত কিবা কিবি পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, কিন্তু জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ আঁতৰি যোৱাৰ বাবে সেইসমূহ পৰিকল্পনা আমি বাতিল কৰিলো । মোৰ আজোককাই ঘট পূজাৰে এই পূজাভাগৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । মোৰ ককা ক্ষিৰদাকান্ত বিষয়াই হেনো বহুত অনুষ্ঠান কৰিছিল ৷ পুতলা নাচ, যাত্ৰা পাৰ্টী দেখুৱাইছিল ৷ সেই সকলোখিনি আমি এইবাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলো । কিন্তু এইবাৰ মনত আচলতে আমাৰ তেনেধৰণৰ আনন্দ নাই সেয়ে আমি বাতিল কৰিলোঁ ৷”
বৰষাই লগতে কয়, “আমাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম দৌল যাত্ৰাৰ পৰাই ঘৰতে আৰম্ভ হয় । এইবাৰ আমাৰ প্ৰতিমা আগৰ দৰেই বৃহৎ আকাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মিশ্ৰিত এক অনুভূতি, আমাৰ ছোৱালীৰ প্ৰথম পূজা বুলি মনত এটা আনন্দ, আনফালে জুবিন দাৰ কথাটো মনত পৰিলেই মনটো খেলিমেলি লাগি যায় ।”
অশোক কুমাৰ বিষয়াই পূজাখন সন্দৰ্ভত কয়, “এই পূজাভাগ মোৰ ককাদেউতা বৰদাকান্ত বিষয়াই আৰম্ভ কৰিছিলে । প্ৰথমে ঘট পূজা কৰা হৈছিল । ১৯২৬ চনৰ পৰা মূৰ্তি পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ল । তাৰ পাছৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে এই পূজাভাগ চলি আছে ।”
উল্লেখ্য যে, এই পূজাভাগৰ বাবে দুৰ্গা মাৰ কাপোৰ কলকতাৰ পৰা আহে আৰু অলংকাৰবোৰ বৰষাৰাণী বিষয়াৰ ককাকে বনাই থৈ যোৱা ।
