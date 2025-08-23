ETV Bharat / entertainment

ছ’চিয়েল মিডিয়া এখন ডাঙৰ মঞ্চ, আনকি কেতিয়াবা থেৰাপীও: ছানী হিন্দুজা - ACTOR SUNNY HINDUJA ON SOCIAL MEDIA

অভিনেতা ছানী হিন্দুজাই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ মাজত ইয়াৰ ইতিবাচক দিশটো পছন্দ কৰে ৷

অভিনেতা ছানী হিন্দুজা (Photo : IANS)
Published : August 23, 2025 at 3:40 PM IST

হায়দৰাবাদ: অভিনেতা ছানী হিন্দুজাই কয় যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা বহুত আছে যদিও ইয়াৰ ইতিবাচক দিশটো তেওঁ পছন্দ কৰে ৷ ইয়াক সংযোগ স্থাপনৰ মাধ্যম বুলি অনুভৱ কৰাৰ লগতে কেতিয়াবা ই থেৰাপীৰ দৰে কাম কৰে বুলিও তেওঁ কয় ।

হিন্দুজা এই কথাত সন্মত যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ লাভ-লোকচান দুয়োটা আছে, কিন্তু তেওঁ ইতিবাচক দিশটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়াটো পচন্দ কৰে ।

তেওঁৰ মতে ইয়াক বুদ্ধিমানৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, নিজৰ সুবিধাৰ বাবে, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে নহয় । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বৈধকৰণ তেওঁৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি বুলি সোধাত ছানীয়ে কয়, “ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ লাভ-লোকচান আছে । আমাৰ উদ্যোগত আমি যি ধৰণে কাম কৰো, আমি বুজাবলগীয়া হয় যে আমি এই ধৰণৰ কাম কৰি আছো, আৰু ই এটা মাধ্যমৰ দৰে ।”

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “ আগতে এনেকুৱা একো নাছিল— ৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম ।” তেওঁ এই কথাত সন্মত যে মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ ই এটা ভাল উপায়, কিন্তু একে সময়তে, “মই আগতে কোৱাৰ দৰে বুদ্ধিমান হ’ব লাগিব—তাৰ পৰা কি ল’ব লাগে আৰু তাৰ পৰা কি ল’ব নালাগে জানিব লাগিব”, এই ভাষ্য তেওঁৰ ।

“বহু এনেকুৱা বস্ত আছে যিবোৰ ইতিবাচক নহয়, কিন্তু নিশ্চিতভাৱে, বহুতো কথা আছে যিবোৰ ইতিবাচক । গতিকে, আপুনি কি কামত সময় বিনিয়োগ কৰে সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান হোৱাটো প্ৰয়োজন ।” অভিনেতাজনে ধেমালিতে ইয়াক কেতিয়াবা “গ্ৰেট থেৰাপী”ৰ দৰে কাম কৰে বুলিও কয় ।

“মই কেৱল আশীৰ্বাদবোৰহে চাওঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে ই এটা ডাঙৰ মঞ্চ । আনকি কেতিয়াবা ই এক ডাঙৰ থেৰাপীও—আপোনাক হঁহুৱায় । গতিকে, মই ভাবো ইয়াক আপোনাৰ লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত; প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক । ইয়াক সৰ্বোত্তমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু বাকীখিনি প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ এৰি দিয়ক ।”

অভিনেতাগৰাকীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ২০২১ চনত টি ভি এফৰ ৱেব ছিৰিজ এস্পিৰেন্সছত সন্দীপ ভাইয়াৰ চৰিত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিনয় কৰি ছানীয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । টিভি ধাৰাবাহিক দ্য ফেমিলি মেন, চাচা বিধায়ক হে হমৰে ছিজন ২ আৰু যমুন আদিতো তেওঁ কাম কৰিছে ।

তেওঁৰ শেহতীয়া মুক্তি হৈছে নেটফ্লিক্সৰ ধাৰাবাহিক “ছাৰে জাহা ছে আচ্চা,” যিয়ে পাকিস্তানৰ গভীৰতম অংশত বিপজ্জনক মিছনত নিযুক্তি দিয়া ৰ’ এজেণ্ট বিষ্ণু শংকৰৰ আকৰ্ষণীয় যাত্ৰা অনুসৰণ কৰে ।

TAGGED:

