'আৰ ৰাজকুমাৰ' অভিনেতা মুকুল দেৱৰ মৃত্যু, তাৰকাসকলৰ শোক প্ৰকাশ - - ACTOR MUKUL DEV PASSES AWAY

অভিনেতা মুকুল দেৱৰ মৃত্যু ( Photo : IANS )

হায়দৰাবাদ : ‘‘আৰ ৰাজকুমাৰ’’ আৰু ‘‘ছন অফ চৰ্দাৰ’’ৰ বাবে পৰিচিত অভিনেতা মুকুল দেৱৰ মাত্ৰ ৫৪ বছৰ বয়সতে মৃত্যু হয় । অসুস্থতাৰ বাবে কিছুদিন তেওঁ আই চি ইউত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুত স্তব্ধ হৈ পৰিছে শিল্পীসমাজ ৷ শোক প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেতা নীল নীতিন মুকেশে । তেওঁ লিখিছে, "মুকুলৰ হঠাৎ মৃত্যুত গভীৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত । তেওঁ আছিল এজন শক্তিশালী অভিনেতা । তেওঁ আছিল এজন দয়াশীল ব্যক্তি । তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । ওম শান্তি ।"

