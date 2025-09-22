ETV Bharat / entertainment

বন্ধু জুবিনৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত যতীন বৰাৰ পোষ্ট

ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰকৃততে হ’ল কি ? জুবিনৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত যতীন বৰাৰ পোষ্ট ।

Jatin Bora
সামাজিক মাধ্যমত যতীন বৰাৰ পোষ্ট (Photo : Jatin Bora Instagram)
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু অসমীয়াৰ বাবে অসহনীয় ৷ ছিংগাপুৰত প্ৰকৃততে ঘটিছিল কি সেই লৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ ।

শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ঘটনাৱলী ৰহস্যৰ আৱৰ্তত থাকিলেও পানীত ডুবিয়েই তেওঁৰ যে মৃত্যু ঘটিছে সেয়া নিশ্চিত হৈছে । ছিংগাপুৰ চৰকাৰে দিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেটত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই তথ্য ।

এই তথ্য প্ৰকাশৰ পাছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । সন্দেহ উপজিছে শিল্পীগৰাকীৰ মেনেজাৰক লৈও । হাৰ্টথ্ৰৱৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই । দেওবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যম যোগে অভিনেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাই উল্লেখ কৰে, “মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ডেথ্ চাৰ্টিফিকেটত পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ আছে । অসমৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণৰ লগতে মই যতীন বৰাইও এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হোৱাটো বিচাৰো যাতে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী লগতে মোৰ সহকৰ্মী, মোৰ বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঘাত লগতে প্ৰশ্ন প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত থাকি নাযায় ।”

কেৱল অভিনেতা যতীন বৰাই নহয় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই এতিয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত তদন্ত বিচাৰিছে । ইফালে, দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হয় জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ কিছু চাঞ্চল্যকৰ স্ক্ৰীণশ্বট । জুবিনৰ সংগী বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰে এক জুবিন ফেন ক্লাৱৰ সদস্যৰ হোৱা হোৱাটছএপৰ কথোপকথোনৰ এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । সেই কথোপকথনত ছিংগাপুৰত মৃত্যুৰ সময়ত জুবিনৰ লগতে থকা শেখৰজ্যোতিৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কৰা কিছু কথাবতৰাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৷ সামাজিক মাধ্য়মত এতিয়া কথা-বতৰা ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত সকলোৱে এতিয়া বিচাৰিছে উচিত তদন্ত ।

