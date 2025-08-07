Essay Contest 2025

মানুহক কন্দুৱাবলৈ সহজ, হঁহুৱাবলৈহে কঠিন: কিয় ক'লে অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাই - ACTOR MANMATH BARUA

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাৰ অভিনয়ৰ এই যাত্ৰা ? জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'খিচিৰি' কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল ? ই টিভি ভাৰতৰে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।

অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাৰ অভিনয় যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 6:19 PM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী: অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা মন্মথ বৰুৱা । মঞ্চত অভিনয়ৰ জড়িয়তে অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভনি কৰা এইগৰাকী অভিনেতাই পৰৱৰ্তী সময়ত কৌতুক অভিনয়েৰে সমগ্র অসমবাসীৰ মনত ঠাই লবলৈ সক্ষম হয় । দূৰদৰ্শনৰ কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৭০ খনকৈ ভি চি ডিত অভিনয় কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

আনহাতে বাণী দাস পৰিচালিত অসমীয়া ছবি 'মহাৰথী'ৰ জড়িয়তে অসমীয়া ছবিজগতত খোজ পেলাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । সমান্তৰালভাৱে এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'খিচিৰি'ৰ অন্যতম গুৰিধৰোতা আছিল বৰুৱা । ইফালে আন এখন জনপ্রিয় ধাৰাবাহিক 'ভাৰাঘৰ'ত কলিতা পুলিচৰ চৰিত্ৰটিৰ জৰিয়তেই দৰ্শকৰ মনত ঠাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে মন্মথ বৰুৱাৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।

মন্মথ বৰুৱাৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয়ৰ এই যাত্ৰা:

অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল নলবাৰী জিলাত । পঢ়া-শুনা নলবাৰী জিলাতে কৰিছিল । এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ জন্ম নলবাৰী জিলাত, তাতে মই ডাঙৰ-দীঘল হৈছোঁ । পঢ়া-শুনাও মই নলবাৰী জিলাতে কৰিছোঁ । সৰুতেও নাটক কৰিছিলোঁ । সৰুতে পূজাত গাঁৱত নাটক হয়, সেই নাটকত সৰু চৰিত্ৰ কিছুমানত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ । ইফালে সৰু থাকোঁতে মই গীটাৰ, তবলা শিকিছিলোঁ যদিও সেইসমূহ আধৰুৱা হৈ থাকিল । অভিনয়ৰ লগতহে মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ । পঢ়া শেষ কৰি গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত নাটক-ছবি-ধাৰাবাহিক আদিৰ লগত জড়িত হ'লোঁ । তেনেদৰে এই জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ ।"

নাটকৰ পৰা ভি চি ডিলৈ অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাৰ যাত্ৰা:

গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰথমে নাটকত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত নাটকৰ পৰা ধাৰাবাহিক, অসমীয়া ছবি, ভিচিডি আদিত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰে । এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়,"জীৱনৰ প্ৰথমখন নাটকত মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত থাকোতে অভিনয় কৰিছিলোঁ । এখন নাটকৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাত মই শিশুশিল্পীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ । তাত মই শ্ৰেষ্ঠ শিশুশিল্পীৰ বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ ।"

কৌতুক অভিনেতা মন্মথ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"তেনেদৰে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছতো নাটক কৰিলোঁ । কিন্তু আজিৰ নাটকতকৈ সেইসময়ৰ নাটক বহু বেলেগ আছিল । আমি যিবোৰে নাটক কৰোঁ, আৰ্থিকভাৱে খুব দুৰ্বল আছিলোঁ । আমি নিজেই পইচা তুলি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত নাটক কৰোঁ । কেতিয়াবা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ খোজ কাঢ়িও আহিবলগীয়া হয় । কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নাটকৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ।"

জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "তাৰ পাছত ধাৰাবাহিকত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ । সেই সময়ত দূৰদৰ্শনৰ কেইবাখনো অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিলোঁ, লগতে সেই সময়ত ভি চি ডিৰ এটা সোণোৱালী সময় আহিছিল । সেইসময়ত প্ৰায় ৬০/৭০ খনমান ভিচিডিত অভিনয় কৰিছিলোঁ । তেনেদৰে কেইবাখনো ছবিতো অভিনয় কৰিলোঁ ।

'খিচিৰি'ৰ পৰিকল্পনা কেনেদৰে মনলৈ আহিল:

এই সন্দৰ্ভত অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাই কয়, "'লাফিং এক্সপ্ৰেছ' নামেৰে আমাৰ এটা কমেডী গ্ৰুপ আছিল । এই গ্ৰুপটোৰ পৰা আহি আমি পিছত আমি এখন ধাৰাবাহিকৰ প্ৰস্তাৱ পাওঁ । ধাৰাবাহিকৰখনৰ নামটো আমিয়ে 'খিচিৰি' দিছিলোঁ । প্ৰথম অৱস্থাত অকমান কষ্ট হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে যেতিয়া আঁকোৱালি ল'লে আমি তেতিয়া ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ লগতে বাস্তৱ কিছু ঘটনাৰ ওপৰত কমেডীবোৰ কৰিবলৈ ললোঁ । এইটো এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা । ৰাইজে যথেষ্টখিনি মৰম দিছিল ।"

মন্মথ বৰুৱাৰ সৈতে সাংবাদিক দীপাঞ্জলি শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

কৌতুক অভিনয়ৰ জড়িয়তে আগবঢ়াৰ এই ধাৰণাটো কেনেদৰে মনলৈ আহিল:

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"প্ৰথমে মই ছিৰিয়াচ চৰিত্ৰতে অভিনয় কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত মই দূৰদৰ্শন ধাৰাবাহিকত কমেডী চৰিত্ৰ কিছুমানত অভিনয় কৰিলোঁ । আচলতে কৌতুক অভিনেতা বুলি কোনো অভিনেতা নাই, অভিনেতা মানেই অভিনেতাই । কিছুমান কমেডী চৰিত্ৰ আমাৰ মুখৰ অংগী-ভংগীত বেছি ভাল পাই তেনেদৰে এনেধৰণৰ চৰিত্ৰসমূহ কৰিবলৈ ল'লোঁ ।"

উল্লেখযোগ্য যে, বৰ্তমান 'বি এম এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰডাকচন হাউচ'ৰ স্বত্বাধীকাৰী অভিনেতাগৰাকী । শীঘ্ৰে এই বেনাৰত আহি আছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক 'বিয়লিৰ ৰহণ' । উক্ত ধাৰাবাহিকখনৰ কামত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে অভিনেতাগৰাকী ।

