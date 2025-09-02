ETV Bharat / entertainment

মুক্তি পালে "হোমৱ’ৰ্ক" ৰ দ্বিতীয়টো গীত "কিতাপৰ বোজা" - FILM HOMEWORK SONG KITAPOR BUJHA

মুক্তি লাভ কৰিলে আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি "হোমৱ’ৰ্ক"ৰ দ্বিতীয়টো গীত "কিতাপৰ বোজা"। সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে মুক্তি দিয়া হয় গীতটি ।

achinta shankar directorial new assamese film Homework's song Kitapor Bujha by ereka releases
নতুন অসমীয়া ছবি "হোমৱ’ৰ্ক" (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : September 2, 2025 at 3:30 PM IST

Published : September 2, 2025 at 3:30 PM IST

গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয়ক লৈ অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব এখন নতুন অসমীয়া ছবিয়ে, নাম "হোমৱ’ৰ্ক" । "হোমৱ’ৰ্ক" শব্দটো শিশুসকলৰ বাবে ভয়লগা এটা শব্দ ৷ "হোমৱ’ৰ্ক" বুলি ক’লেই যেন প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে ভয় খায় !

শিশুকেন্দ্ৰিক এই বিষয়টো সামৰি আউট ৰীচ এডভাৰটাইজিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন । শিশুৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোৰে উপভোগ্য এই ছবিখনৰ পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰৰ ।

achinta shankar directorial new assamese film Homework's song Kitapor Bujha by ereka releases
অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয়ক লৈ অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহত (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখন মূলতঃ শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও এই ছবিখন উপযোগী । বৰ্তমান শিশুৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে পিতৃ-মাতৃৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কেও ইয়াত চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে ।

এটা আকৰ্ষণীয় কথা হ’ল ছবিখনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ নতুনকৈ সজাই তোলা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় "যন্ত্ৰ" গীতটি । ইতিমধ্যে মুক্তি দিয়া হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ "যন্ত্ৰ" ৰ নতুন সংস্কৰণটো । "যন্ত্ৰ" ৰ নতুন সংস্কৰণটোৰ শুভমুক্তিৰ পাছতে মুক্তিলাভ কৰিলে নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো গীত "কিতাপৰ বোজা"ই ।

সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে মুক্তি দিয়া হয় "কিতাপৰ বোজা" শীৰ্ষক গীতটি । শিশুসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অধ্যায়ক প্ৰতিফলিত কৰা এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে এৰিকাই । গীতৰ কথা ৰাজদ্বীপৰ আৰু সংগীত অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ ।

ছবিখনত অভিনয় কৰিছে দেৱজিৎ মজুমদাৰ, হিৰণ্য ডেকা, দেৱজিত হাজৰিকা, পদ্মৰাগ গোস্বামী, চিন্ময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিম্পী দাস, গায়ত্ৰী মহন্ত, শিশু শিল্পী সূৰ্যাংগ জিউ মাৰ্ঘেৰিটা, বৃত্তান্ত নয়ন কাশ্যপ, অলংকৃতা পদ্মৰাগ গোস্বামী আদিকে ধৰি বহুত নতুন-পুৰণি শিল্পীয়ে ৷

achinta shankar directorial new assamese film Homework's song Kitapor Bujha by ereka releases
শিশুকেন্দ্ৰিক এখন ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

হোমৱ’ৰ্কৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰৰ । সংগীত জুবিন গাৰ্গ আৰু অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ । ছবিখনৰ আন এটা উল্লেখনীয় দিশ হ’ল এই ছবিখন অসমীয়াৰ লগতে হিন্দী ভাষাতো মুক্তি দিয়া হ’ব ।

