গুৱাহাটী : অসমীয়া ছবি 'প্ৰতিঘাত'ৰ লগতে বিগত বর্ষত মুক্তি লাভ কৰা অসমীয়া ছবি 'অভিমন্যু'ৰ সফলতাৰ পাছত পৰিচালক অচিন্ত শংকৰৰ পৰিচালনাৰে শীঘ্ৰে আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি "হোমৱৰ্ক"। শিশুকেন্দ্ৰিক এটি কাহিনীৰে আউট ৰীচ এডভাৰটাইজিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বাণিজ্যিক চিনেমাখন । শেহতীয়াকৈ সামাজিক পোষ্ট যোগে ছবিখনৰ এক আভাস দিয়ে পৰিচালকগৰাকীয়ে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত পৰিচালকগৰাকীয়ে জনাই, "ছবিখন মূলতঃ শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও উপযোগীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এখন শিশুকেন্দ্ৰিক ছবি হ'ব এইখন, বৰ্তমান শিশুৰ মনস্তাত্বিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে পিতৃ-মাতৃৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কে ইয়াত চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে । অহা ১৭ আগষ্টত ছবিখনৰ গান এটা আৰু পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হ'ব l জুবিন গাৰ্গৰ যন্ত্ৰ নামৰ গানটো চিনেমাখনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ নতুনকৈ সজাই লোৱা হৈছে ।” লগতে ১৭ আগষ্টত চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জনাই পৰিচালকগৰাকীয়ে ।
ছবিখনত অভিনয় কৰিছে দেৱজিৎ মজুমদাৰ, হিৰণ্য ডেকা, দেৱজিত হাজৰিকা, পদ্মৰাগ গোস্বামী, চিন্ময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিম্পী দাস, গায়ত্ৰী মহন্ত, শিশু শিল্পী সূৰ্যাংগ জিউ মাৰ্ঘেৰিটা, বৃত্তান্ত নয়ন কাশ্যপ, অলংকৃতা পদ্মৰাগ গোস্বামী আদিকে ধৰি বহুত ন-পুৰণি শিল্পীৰ অভিনয়ৰে সমৃদ্ধ হোমৱৰ্কৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰৰ । সংগীত জুবিন গাৰ্গ আৰু অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ । উল্লেখ্য যে, শিশু ছবিৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া চিনেমা ইমান বেছি চহকী বুলি ক’লেও ভুলকৈ কোৱা নহ'ব । অৱশ্যে আন আন ভাষাতো শিশু চিনেমাৰ সংখ্যা তাকৰ ।
১৯৭০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্ৰজেন বৰুৱা পৰিচালিত 'মুকুতা' আছিল প্ৰথম অসমীয়া শিশু চিনেমা । গুণসিদ্ধু হাজৰিকা পৰিচালিত অবুজ বেদনা(১৯৯৩), ব্ৰজেন বৰা পৰিচালিত 'শ্ৰীমান মাইমন'(১৯৯৩), ভাৰতৰ শিশু চলচ্চিত্ৰ সমিতি প্ৰযোজিত তথা জাহ্নু বৰুৱা পৰিচালিত তৰা (২০০৩) আদি পৰৱৰ্তী সময়ৰ অসমীয়া শিশু চিনেমা । এই তালিকাত নতুনকৈ সংযোজিত হ'ব অচিন্ত শংকৰৰ নতুন চিনেমা হোমৱৰ্ক ।
লগতে পঢ়ক : বোলছবিৰ ৰূপত আহি আছে 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'