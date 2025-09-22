লখিমপুৰত জুবিনৰ এখন বিশাল ছবিয়ে কন্দুৱাইছে অনুৰাগীক
লখিমপুৰৰ বাইপাছত আছে জুবিনৰ এখন বিশাল চিত্র। যিখন চিত্র অংকন কৰিছিল শিল্পী নিলীম মহন্তই ।
লখিমপুৰ : অচিনা দেশলৈ গ’লগৈ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন জুবিন গাৰ্গ । সকলোৰে হৃদয়ক ব্যথিত কৰি সাগৰৰ বিশালতাক সাবটি জুবিন গ’লগৈ । কাহানিও উভতি নহাৰ পথেৰে কায়িকভাৱে জুবিন গুচি যোৱাৰ পাছত শোকাগ্নিয়ে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ।
দুচকুৰ লোতক মচিহে তত পাইছে সকলোৱে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ দিনে-নিশাই বাহিৰত আছে হেজাৰ-বিজাৰ লোক ।
লখিমপুৰতো সকলোতে একেই পৰিৱেশ । চকুলোৰে বাট নেদেখা অৱস্থা সকলোৰে ৷ লখিমপুৰৰ বাইপাছত ৰেলৱে দলঙৰ তলত আছে জুবিনৰ এখন বিশাল চিত্ৰ । ৰেলৱে দলঙৰ তলৰ পকী দেৱালত ২০২০ চনত জুবিনৰ এই ছবিখন অংকন কৰিছিল শিল্পী নিলীম মহন্তই । ছবিখনৰ কাষতে লিখা আছে "মন যায়"।
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গে নিজে আহি এই ছবিখন চাই গৈছিল । চিলা চিলা শীর্ষক গীতটোত চিত্ৰায়নো কৰা হৈছিল এই ছবিখন । সময়ৰ সোঁতত ছবিখন কিছু পৰিমাণে বেয়া হৈছে যদিও সৰহ অংশ ভাল হৈয়েই আছে । জুবিনৰ স্মৃতি বিজৰিত এই ছবিখনক লৈ এতিয়া বহুতে কান্দিছে ।
ছবিখনৰ তলত ধূপ-চাকি জ্বলাই, গামোচা দি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অনুৰাগীসকলে । দেৱালখন সাবটি বহুতে এতিয়া হুকহুকাই কান্দিছে । কাৰণ হৃদয়ত সোমাই থকা প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বিদায় জনোৱাটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া জুবিনক ভালপোৱাসকলেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ পিছে অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে বিনোদনৰ বাবে সাঁতুৰিবলৈ গৈ অচেতন হৈ পৰে জুবিন ৷ লগে লগে ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিনক ৷ পিছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসকৰ দল ৷
