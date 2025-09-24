ETV Bharat / entertainment

অসমীয়া ছবি ৰঙাটাপু ১৯৮২ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা গ্ৰহণ প্ৰযোজক অৰুণ কুমাৰ ৰায়ৰ

৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে প্ৰযোজক অৰুণ কুমাৰ ৰায়ক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।

71st National Film Awards Assamese film Rangatapu 1982 Filmmaker Arun Kumar Rai up Ghazipur resident wins National Award Read success story
প্ৰযোজক অৰুণ কুমাৰ ৰায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান (Photo : ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ: আশীৰ দশকৰ অসমৰ বেদনা চিত্ৰিত কৰা ৰঙাটাপু ১৯৮২ নামৰ ছবিখনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ ব্যৱসায়ী তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰুণ কুমাৰ ৰায়ে ৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰে । দুবছৰ পূৰ্বে মুক্তি পাইছিল ৰঙাটাপু ১৯৮২ ।

প্ৰযোজক অৰুণ কুমাৰ ৰায়ৰ ব্যক্তিগত সম্পাদক চন্দন কুমাৰে ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, অৰুণ কুমাৰ ৰায় মূলতঃ গাজীপুৰৰ দহিনৱাৰ গাঁৱৰ । তেওঁৰ পিতৃ ওম প্ৰকাশ ৰায়ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে । তেওঁৰ ভাতৃ অজয় ​​কুমাৰ ৰায় বৰ্তমান বি আৰ চি গ্ৰুপৰ পৰিচালক । গাজীপুৰৰ পৰা আহি অৰুণ ৰায়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে অসমত নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে । ১৯৬০ চনত তেওঁৰ পৰিয়ালে অসমত চাহ বাগিচাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছত বহু উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

ৰঙাটাপু ১৯৮২ৰ প্ৰযোজকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা (ETV Bharat)

২০২৩ চনত মুক্তি লাভ কৰে ছবিখন:

বি আৰ চি গোটটো নিৰ্মাণ, হোটেল, সুৰা ব্যৱসায়, আমদানি-ৰপ্তানি আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কামতো জড়িত । মঙলবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অৰুণ কুমাৰ ৰায়ে অসমীয়া ছবি ৰঙাটাপু ১৯৮২ ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে । ২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা এই প্ৰশংসিত অসমীয়া ছবিখনে আশীৰ দশকৰ অসমৰ পটভূমিত নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহৰ সংগ্ৰাম আৰু হিংসাক চিত্ৰিত কৰিছে । চাৰিগৰাকী মহিলাৰ কাহিনীৰ জৰিয়তে হিংসা, আঘাত, জীয়াই থকাৰ ইচ্ছাক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে পৰিচালক আদিত্যম শইকীয়াই ।

ৰঙাটাপু ১৯৮২ৰ প্ৰযোজকে ল’লে বঁটা (Photo : ETV Bharat)

বি আৰ চি গ্ৰুপে অধিক ছবি নিৰ্মাণ কৰিব:

প্ৰযোজক হিচাপে অৰুণ কুমাৰ ৰায়ে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে । ছবিখনত আইমী বৰুৱা, গুঞ্জন ভৰদ্বাজ, ৰিম্পী দাস আদিয়ে অভিনয় কৰিছিল । বি আৰ চি গ্ৰুপৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ছবিখন । চন্দন কুমাৰৰ মতে, ভৱিষ্যতে বি আৰ চি গ্ৰুপৰ বেনাৰত আৰু অধিক ছবি নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । এই ছবিসমূহে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু সমাজৰ সৈতে জড়িত কাহিনীসমূহ ডাঙৰ পৰ্দালৈ আনিব । অৰুণ কুমাৰৰ এই সাফল্যই উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক নিশ্চয়কৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, ৮০ৰ দশকত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজন কৰা সন্দেহযুক্ত লোক আৰু স্থানীয় খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত সঘনাই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল । ৮০ৰ দশকত সেই বহিৰাগত লোকসকলৰ সৈতে থলুৱা খিলঞ্জীয়া লোকৰ সংঘাত-সংগ্ৰামৰ ঘটনাক সামৰি এটা সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছবিখন ।

