ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যক্তিত্বৰ সমাহাৰেৰে আৰম্ভণি ঘটিল GAFF ৰ - GUWAHATI ASIAN FILM FESTIVAL

গুৱাহাটী : চলচিত্ৰ প্ৰেমীসকলক এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ‘‘গুৱাহাটী এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’’ ৷ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে ই নিশ্চয় এক সু-খবৰ । শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ‘‘গুৱাহাটী এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’’ৰ । তিনিদিনীয়াকৈ চলিবলগীয়া এই মহোৎসৱৰ অন্ত পৰিব ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৷

ইৰাণীয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বাবাক খাজেহপাচাৰ “In the Arms of the Tree”ৰ দ্বাৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হয় এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ । মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শ্ৰীলংকাৰ বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক প্ৰসন্ন ৱিথানাগে, বলীউডৰ অভিনেত্ৰী শ্বীবা চাড্ডা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মঞ্জু বৰা, আকাশ আদিত্য লামাকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিনিধি ।