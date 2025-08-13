যোৰহাট: ৰাজ্যৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ৰ'দালিৰ উদ্যোগত অষ্টদশ ৰ'দালি বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে । অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বোলছবি, চুটি ছবি, ধাৰাবাহিক আৰু দৃশ্যশ্ৰব্য শিতানত বিগত সোতৰ বছৰে ৰ'দালি বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ৷
ৰ'দালি বঁটা এইবাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব উজনি অসম সংমণ্ডলৰ যোৰহাট জিলাত । ৰ'দালি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত প্ৰদান কৰিবলগীয়া অষ্টাদশ ৰ'দালি বঁটাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে ।
ৰ'দালি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা কৰ্মজীৱনৰ অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে এইবাৰো কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক আগবঢ়াব বিশেষ সন্মান । বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথলৈ সংগীতৰত্ন, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ড° অৰূপ বৰঠাকুৰলৈ নাট্যৰত্ন, শান্তো মণি শৰ্মালৈ নৃত্যসূৰ্য, ভোগপুৰ সত্ৰ তিতাবৰৰ মাণিক শইকীয়ালৈ সত্ৰীয়া নৃত্যগুৰু, কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনলৈ জাতীয়তাবাদী কণ্ঠশিল্পী, সমাজকর্মী নৃপেন দাস আৰু কমল জালানলৈ সমাজৰত্ন আৰু ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ বৰুৱালৈ যুৱ-সমাজ কর্মীৰ বিশেষ সন্মান প্রদান কৰা হ'ব ।
একেদৰে, ৰ'দালি বর্ষশ্রেষ্ঠ সাংবাদিকৰ বঁটা লাভ কৰিছে প্রাগ নিউজৰ গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক ববিতা গগৈ আৰু অসমীয়া প্রতিদিন কাকতৰ কাজিৰঙাৰ সংবাদদাতা ধ্ৰুৱজ্যোতি সাহাই । যোৰহাটৰ হোটেল জনতা পেৰেডাইজত অভিনেত্ৰী স্নিগ্ধাৰাণী বৰুৱা বৰদলৈয়ে আঁত ধৰা এক সংবাদমেলত ৰ'দালি সমাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ, উপ-সভাপতি দীপক নাথ আৰু মুখ্য সম্পাদক কংকন জ্যোতি বৰঠাকুৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
