নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে আক্ৰোশমূলকভাৱে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । পূৰ্বে ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা কৰিছিল যদিও এইবাৰ অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কৰ কথাও ঘোষণা কৰে । অৰ্থাৎ ভাৰতীয় পণ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত মুঠ ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিলে আমেৰিকাই । ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই শাস্তি হিচাপে ভাৰতৰ ওপৰত এই অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিলে আমেৰিকাই । লগে লগে দেশৰ বাণিজ্যিক খণ্ডত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো আমেৰিকাৰ এই ৫০ শতাংশ শুল্কৰ ফলত ভাৰতৰ বিভিন্ন খণ্ডত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব । উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে আমেৰিকাই ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ফলত চামৰা, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, জোতা, ৰত্ন আৰু গহনা, বস্ত্ৰ আৰু মিছা মাছ আদিৰ দৰে ঘৰুৱা ৰপ্তানি খণ্ড যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হ'ব ।
ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আমেৰিকাই একমাত্ৰ ভাৰতৰ ওপৰতে অতিৰিক্ত শুল্ক বা জৰিমনা আৰোপ কৰিছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চীন আৰু তুৰস্কৰ দৰে আন ক্ৰেতাসকলে এতিয়ালৈকে এনে কঠোৰ পদক্ষেপৰ সন্মুখীন হোৱা নাই । থিংক টেংক জিটিআৰআইয়ে কয় যে এই শুল্কই আমেৰিকাত ভাৰতীয় সামগ্ৰী বহু ব্যয়বহুল কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত আমেৰিকালৈ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ৪০–৫০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নতুন শুল্কৰ পিছত আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি হোৱা জৈৱিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ওপৰত অতিৰিক্ত ৫৪ শতাংশ শুল্ক প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি কোৱা হৈছে । উচ্চ শুল্ক প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া আন খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে কাৰ্পেট (৫২.৯ শতাংশ), পোছাক - উল (৬৩.৯ শতাংশ), পোছাক - খাদী (৬০.৩ শতাংশ), বস্ত্ৰ মেছিনত বনোৱা (৫৯ শতাংশ), হীৰা, সোণ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী (৫২.১ শতাংশ), যন্ত্ৰপাতি আৰু যান্ত্ৰিক সঁজুলি (৫১.৩ শতাংশ), আচবাব, বিচনাৰ কাপোৰ, মেট্ৰেছ (৫২.৩ শতাংশ) ।
৩১ জুলাইৰ পৰা ঘোষণা কৰা ২৫ শতাংশ শুল্ক ৭ আগষ্টৰ পৰা বলবৎ হ'ব । আনহাতে ২৭ আগষ্টৰ পৰা আমেৰিকাই ঘোষণা কৰা এই অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ কাৰ্যকৰী হ'ব । এইবোৰ আমেৰিকাত বৰ্তমানৰ মানক আমদানি শুল্কৰ ওপৰত হ'ব ।
২০২৪-২৫ চনত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৩১.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (৮৬.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ৰপ্তানি আৰু ৪৫.৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আমদানি) আছিল । ৫০ শতাংশ শুল্কৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া এই খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে বস্ত্ৰ/কাপোৰ (১০.৩ বিলিয়ন), ৰত্ন আৰু গহনা (১২ বিলিয়ন মাৰ্কিন), মিছা মাছ (২.২৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), চামৰা আৰু জোতা (১.১৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (২.৩৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), বৈদ্যুতিক আৰু যান্ত্ৰিক যন্ত্ৰপাতি (প্ৰায় ৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) ।
কলকাতাস্থিত সাগৰীয় খাদ্য ৰপ্তানিকৰ্তা তথা মেগা মোডাৰ এম ডি যোগেশ গুপ্তাই কয় যে এতিয়া ভাৰতৰ মিছা মাছ আমেৰিকাৰ বজাৰত ব্যয়বহুল হৈ পৰিব । গুপ্তাই কয়, "ইকুৱেডৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছো কাৰণ ইয়াৰ শুল্ক মাত্ৰ ১৫ শতাংশ । ভাৰতীয় মিছা মাছ ইতিমধ্যে ২.৪৯ শতাংশ এণ্টি ডাম্পিং শুল্ক আৰু ৫.৭৭ শতাংশ কাউণ্টাৰভেলিং শুল্ক প্ৰযোজ্য কৰিছে । এই ২৫ শতাংশৰ পিছত ৭ আগষ্টৰ পৰা শুল্ক ৩৩.২৬ শতাংশ হ'ব ।"
ভাৰতীয় বস্ত্ৰ উদ্যোগ সংঘই কয় যে ভাৰতৰ বাবে আমেৰিকাৰ কাৰ্যকৰী ৫০ শতাংশ শুল্ক হাৰৰ সম্ভাৱ্য বিৰূপ প্ৰভাৱক লৈ তেওঁলোক গভীৰভাৱে চিন্তিত । বস্ত্ৰ আৰু পোছাক ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰ ।
সংঘই কৈছে, "৬ আগষ্টত আমেৰিকাৰ শুল্ক ঘোষণা ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু পোছাক ৰপ্তানিকৰ্তাসকলৰ বাবে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় কাৰণ ই ইতিমধ্যে আমি যুঁজি থকা প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিক আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিছে আৰু আমেৰিকাৰ বজাৰত বৃহৎ অংশৰ বাবে আন বহু দেশৰ সৈতে ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আমাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট দুৰ্বল কৰি তুলিব ।"
এনে সংকটৰ সময়ত এই খণ্ডটোক সহায়ৰ বাবে জৰুৰী পদক্ষেপ ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সংঘই । কামা জুৱেলাৰীৰ এম ডি কলিন শ্বাহে কয় যে এই পদক্ষেপ ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ বাবে এক ভয়াৱহ বিপৰ্যয়, আমেৰিকাৰ বজাৰলৈ ভাৰতৰ প্ৰায় ৫৫ শতাংশ চালান প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে ।
৫০ শতাংশ পাৰস্পৰিক শুল্কই ফলপ্ৰসূভাৱে খৰচৰ বোজা জাপি দিয়ে, যাৰ ফলত আমাৰ ৰপ্তানিকৰ্তাসকল কম পাৰস্পৰিক শুল্ক থকা দেশৰ তুলনাত ৩০–৩৫ শতাংশ প্ৰতিযোগিতামূলক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বুলিও তেওঁ কয় । শ্বাহে কয়, "বহু ৰপ্তানি অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে স্থগিত ৰখা হৈছে কাৰণ ক্ৰেতাসকলে অধিক লেণ্ডেড খৰচৰ উৎসৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ মূল্যায়ন কৰে । বৃহৎ সংখ্যক এমএছএমই নেতৃত্বাধীন খণ্ডৰ বাবে এই হঠাৎ খৰচ বৃদ্ধি বহন কৰাটো কাৰ্যকৰী নহয় । মাৰ্জিন ইতিমধ্যে কম আৰু এই অতিৰিক্ত আঘাতে ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লায়েণ্ট হেৰুৱাবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে ।"
কানপুৰস্থিত গ্ৰ'ম'ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ এম ডি যাদবেন্দ্ৰ সিং ছাচনে কয় যে ৰপ্তানি বৃদ্ধি বজাই ৰাখিবলৈ ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে নতুন বজাৰ বিচাৰিব লাগিব । তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে ভাৰত-আমেৰিকাৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আগতীয়া চূড়ান্তকৰণে শুল্ক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত অন্তৱৰ্তীকালীন বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে আলোচনা এতিয়াও চলি আছে যদিও কৃষি সামগ্ৰী, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী আৰু জিনীয়ভাৱে পৰিৱৰ্তিত (জিএম) সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব ।
দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি (বিটিএ)ৰ আলোচনা চলি আছে । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে (অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ) এই চুক্তিৰ প্ৰথম পৰ্যায় সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য আছে ।
