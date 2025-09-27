ETV Bharat / business

ভাৰতীয় জেনেৰিক ঔষধৰ বিকল্প আমেৰিকাৰ হাতত নাই: নেটকো ফাৰ্মাৰ CEO ৰাজীৱ নান্নাপানেনী

তেওঁ কয় যে আমেৰিকাত ইয়াৰ উৎপাদন সম্ভৱ নহয় । কিয়নো জেনেৰিক ঔষধৰ কেঁচামাল ভাৰত আৰু চীনতহে উপলব্ধ ।

Generic Drugs
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 3:17 PM IST

5 Min Read
হায়দৰাবাদ : নেটকো ফাৰ্মাৰ উপাধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰাজীৱ নান্নাপানেনীয়ে বিশ্বাস কৰে যে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই আৰোপ কৰা বাণিজ্যিক শুল্কৰ পৰা ভাৰতীয় ফাৰ্মা খণ্ডলৈ কোনো ভাবুকি নাহে । কিয়নো দেশখন ৯২% ভাৰতীয় জেনেৰিক ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "বিশ্বজুৰি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে আন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাৰ এক ধাৰা আছে । আমেৰিকাই এতিয়া এই কাম কৰি আছে । কিন্তু বহু দেশে এই দিশত দীৰ্ঘদিন ধৰি চেষ্টা কৰি আহিছে ।"

তেওঁ কয় যে ইয়াত থকা ৰেহাইৰ বাবে আন খণ্ডৰ তুলনাত বাণিজ্যিক শুল্কৰ পৰা প্ৰভাৱ ফাৰ্মা খণ্ডত কম পৰে । "আমাৰ দেশে বিশ্বৰ বজাৰলৈ বৃহৎসংখ্যক জেনেৰিক ঔষধ যোগান ধৰি আহিছে । আনকি আমেৰিকাতো জেনেৰিক ঔষধৰ ৰপ্তানি অধিক । আমেৰিকা এনে পৰিস্থিতিত আছে যে ভাৰতীয় ঔষধ পৰিত্যাগ কৰাৰ সামৰ্থ্য নাই । চিঙৰা আৰু বস্ত্ৰশিল্প আন দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰি । অৱশ্যে ঔষধৰ কথা আহিলে ইয়াৰ আন কোনো উপায় নাই । বৰ্তমান আমেৰিকাত ইয়াৰ উৎপাদন সম্ভৱ নহয় । আনকি জেনেৰিক ঔষধ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেঁচামালো ভাৰত আৰু চীনতহে উপলব্ধ ।" তেওঁ লগতে কয় ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ২০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি সন্দৰ্ভত নান্নাপানেনীয়ে কয় যে ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ পক্ষত । কিয়নো তাত ভাৰতৰ বৃহৎ বজাৰ আছে ।

Generic Drugs
নেটকো ফাৰ্মাৰ CEO ৰাজীৱ নান্নাপানেনী (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতৰ পৰা টেবলেট আৰু কেপচুল কিনিব লাগিব । এই কাৰণেই ফাৰ্মা আমদানিৰ ওপৰত উচ্চ শুল্ক আৰোপ কৰাটো কিছু জটিল বিষয় । ভৱিষ্যতে কি হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় । আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ অনিশ্চিত পৰিৱেশত একো ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিব নোৱাৰি । গতিকে এই সময়ত কোনো ব্যৱসায়িক সত্তাৰ বাবে আমেৰিকাত বিনিয়োগ আৰু উৎপাদন কাৰ্যকলাপ গ্ৰহণ কৰাটো সহজ নহয় ।"

উল্লেখ্য যে নতুনকৈ প্ৰদান কৰা এইচ-১বি ভিছাৰ ওপৰত ১,০০,০০০ ডলাৰ মাচুল আৰোপ কৰা হৈছে, যিয়ে ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী, কোম্পানীসমূহৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । নন্নাপানেনিয়ে কয় যে ইয়াক এক বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । কিয়নো বিশ্বায়নে বিশ্বৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীক বিশেষ উপকাৰ কৰা নাই ।

পশ্চিমীয়া দেশত সুশিক্ষিতসকলৰ বাবে চাকৰিৰ চাহিদা আছে । কিন্তু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বাবেও একেধৰণৰ চাকৰিৰ সুযোগ নাই । তেওঁ মতামত আগবঢ়ায়, "আচলতে বিশ্বায়নৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ আয়ৰ মাত্ৰা আৰু অধিক হ্ৰাস পাইছে । কোনো ব্যৱস্থাই নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাক স্বীকৃতি নিদিয়াকৈ আগবাঢ়িব পৰা নাই । ট্ৰাম্পৰ সিদ্ধান্তকো এই দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা উচিত ।"

মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ৫০%ই আমেৰিকা । সেয়েহে ভাৰতে আমেৰিকাৰ বজাৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "আমি আন দেশৰ সৈতেও ব্যৱসায় কৰোঁ আৰু এতিয়াও ইয়াক বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ । অৱশ্যে আমি আমেৰিকাক আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো ই হৈছে সৰ্বোচ্চ গ্ৰাহক । শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে বহু ব্যৱসায় পঞ্জীয়ন কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমেৰিকাৰ বজাৰত সম্প্ৰসাৰণ । যদিও ৰাছিয়া আৰু চীনত আমাৰ কিছু সুযোগ আছে, তথাপিও তেওঁলোক আমেৰিকাৰ দৰে ডাঙৰ বজাৰ নহয় ।"

বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আমেৰিকাৰ সৈতে উল্লেখযোগ্য ব্যৱসায় কৰা ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে কি কৌশল গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ হ’ল নতুন বজাৰত সম্প্ৰসাৰণ আৰু অনা আমেৰিকান দেশসমূহত বৰ্তমানৰ ব্যৱসায় অধিক বৃদ্ধি কৰা ।

তেওঁ কয়, "বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশেই আন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ বেছিভাগ সামগ্ৰী নিজেই উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । আমেৰিকাতো একেই কথা দেখা গৈছে, যিটো ট্ৰাম্পৰ সিদ্ধান্তত প্ৰতিফলিত হৈছে । আমেৰিকাকে ধৰি বহু দেশেও একে ধৰণে চিন্তা কৰিছে । গতিকে আমাৰ দেশ আৰু আমাৰ ব্যৱসায় দুয়োটাই এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ নিজৰ কৌশল সলনি কৰাটো প্ৰয়োজন ।"

ভাৰতীয় ফাৰ্মা কোম্পানীসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি নন্নাপানেনিয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ মডেল হৈছে কম খৰচত ঔষধ উৎপাদন কৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰপ্তানি কৰা । তেওঁ লগতে কয়, "যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও এই কাম কৰি থাকে তেন্তে সেয়া সম্ভৱ নহ’বও পাৰে । আমি ভবা উচিত নহয় যে এইটোৱে কাম কৰিব পৰা একমাত্ৰ মডেল হ'ব । ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে । আমি আন দেশত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, প্ৰযুক্তি স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব, ফেক্টৰী স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু তাত উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰিব লাগিব ।"

সম্প্ৰসাৰণৰ অংশ হিচাপে নেটকো ফাৰ্মাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এডকক নামৰ কোম্পানী এটাৰ অংশীদাৰিত্ব ২০০০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰি অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰৱেশৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে । তেওঁ কয়, "আমি ব্ৰাজিল আৰু কানাডালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছোঁ । যদি আমি নতুন কৌশল লৈ আগবাঢ়ি নাযাওঁ, তেন্তে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ’ব ।"

তেওঁ কয় যে চলিত বাণিজ্য শুল্কৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰতে সমাধান পোৱাৰ আশা আছে আৰু সেই দিশত কিছু লক্ষণ দেখা গৈছে । দুয়োপক্ষই আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তে ইয়াৰ পৰা ওলাই অহাৰ পথ আশা কৰিব পৰাকৈ অনুকূল চৰ্ত আছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

