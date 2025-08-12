ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সোমবাৰে চীনৰ সৈতে বাণিজ্যিক যুদ্ধবিৰতি আৰু ৯০ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰি অন্ততঃ বিশ্বৰ দুখন বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ মাজত পুনৰ বিপজ্জনক যযুধানত বিলম্ব ঘটায়।
ট্ৰাম্পে তেওঁৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল প্লেটফৰ্মত পোষ্ট কৰি জনায় যে তেওঁ এই বৃদ্ধিৰ কাৰ্যবাহী আদেশত স্বাক্ষৰ কৰিছে, আৰু “চুক্তিখনৰ বাকী সকলো উপাদান একেই থাকিব।” একে সময়তে বেইজিঙে চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা ছিনহুয়াৰ জৰিয়তে শুল্ক বিৰতি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে।
পূৰ্বৰ সময়সীমা মঙলবাৰে পুৱা ১২:০১ বজাত শেষ হোৱাৰ কথা আছিল। তেনেস্থলত আমেৰিকাই ইতিমধ্যে চীনৰ ওপৰত আৰোপ হৈ থকা ৩০% উচ্চ আমদানি কৰ অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু বেইজিঙে ইয়াৰ উত্তৰত চীনলৈ আমেৰিকাৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত প্ৰতিশোধমূলক পদক্ষেপেৰে শুল্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন।
এই স্থবিৰতাই দুয়োখন দেশৰ কিছুমান মতানৈক্যৰ সমাধানৰ বাবে সময় সৃষ্টি কৰিছে ৷ হয়তো চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ট্ৰাম্প আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ মাজত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পথ মুকলি কৰি দিছে আৰু চীনৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰা আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহে ইয়াক আদৰণি জনাইছে।
আমেৰিকা-চীন ব্যৱসায়িক পৰিষদৰ সভাপতি শ্বেন ষ্টেইনে কয় যে দুয়োখন চৰকাৰক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাৰ বাবে সময় দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ “গুৰুত্বপূৰ্ণ” যি কাৰণে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ীসকলে আশা কৰিছে যে চীনত তেওঁলোকৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি ঘটিব আৰু কোম্পানীসমূহে মধ্যম আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব।
ষ্টেইনে কয় যে ফেণ্টানিলৰ ওপৰত এনে এক চুক্তি নিশ্চিত কৰাটো যিয়ে আমেৰিকাৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰে আৰু চীনৰ প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থাসমূহ ৰোলবেক কৰে, আমেৰিকাৰ কৃষি আৰু শক্তি ৰপ্তানি পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ অতি প্ৰয়োজনীয়। চীনৰ সৈতে চুক্তিত উপনীত হোৱাটো ট্ৰাম্পৰ বাবে এতিয়াও এক অসম্পূৰ্ণ কাম হৈয়েই আছে, যিয়ে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ প্ৰায় প্ৰতিখন দেশতে দুটা সংখ্যাৰ কৰ – শুল্ক – আৰোপ কৰি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যৱস্থাটোক অস্থিৰ কৰি তুলিছে।
মন কৰিবলগীয়া যে ইউৰোপীয় সংঘ, জাপান আৰু অন্যান্য বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশসমূহে ট্ৰাম্পৰ সৈতে একপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তিত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, এসময়ৰ অভাৱনীয়ভাৱে আমেৰিকাৰ উচ্চ শুল্ক (উদাহৰণস্বৰূপে জাপান আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আমদানিৰ ওপৰত ১৫%) গ্ৰহণ কৰি আৰু এক অনাহূত পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবলৈ।
ট্ৰাম্পৰ বাণিজ্য নীতিয়ে আমেৰিকাক বিশ্বৰ অন্যতম মুকলি অৰ্থনীতিৰ পৰা সুৰক্ষাবাদী দুৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাজেট লেবৰ মতে, বছৰৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাৰ গড় শুল্ক প্ৰায় ২.৫%ৰ পৰা ১৮.৬%লৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ১৯৩৩ চনৰ পিছত সৰ্বাধিক।
কিন্তু চীনেও আমেৰিকাৰ বাণিজ্য নীতিৰ সীমা পৰীক্ষা কৰিছিল, যি নীতিৰ আধাৰত আমেৰিকাই শুল্কক এটা অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলৰ পৰা স্বীকাৰোক্তি আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। বেইজিঙৰ হাততো এটা অস্ত্ৰ আছিল: ইলেকট্ৰিক যানবাহন পৰা আৰম্ভ কৰি জেট ইঞ্জিনলৈকে সকলোবোৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ‘ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেল’ আৰু চুম্বকসমূহৰ যোগান কাটি দিয়া বা মন্থৰ কৰা।’’
জুন মাহত দুয়োখন দেশ উত্তেজনা লাঘৱ কৰাৰ বাবে চুক্তিত উপনীত হৈছিল। আমেৰিকাই কয় যে কম্পিউটাৰ চিপ প্ৰযুক্তি আৰু পেট্ৰ’কেমিকেল উৎপাদনৰ ফিডষ্টক ইথেনৰ ওপৰত থকা ৰপ্তানিৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। ইপিনে চীনে আমেৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ‘ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেল’ লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ সন্মত হয়। আৰ্নল্ড এণ্ড পৰ্টাৰৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা চীন বিষয়ৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধি ক্লেয়াৰ ৰিডে কয় যে, ‘আমেৰিকাই উপলব্ধি কৰিছে যে ই সুবিধাজনক অৱস্থাত নাই।
মে’ মাহত আমেৰিকা আৰু চীনে পৰস্পৰৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত জাপি দিয়া বৃহৎ শুল্ক হ্ৰাস কৰি অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয় ৰোধ কৰিছিল, যিটো চীনৰ বিৰুদ্ধে ১৪৫% আৰু আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ১২৫% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল
সেই ত্ৰি-সংখ্যাৰ শুল্কই আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত বাণিজ্যৰ কাৰ্যত অন্ত পেলোৱাৰ ভাবুকি আনিছিল আৰু বিত্তীয় বজাৰত ভয়ংকৰ বিক্ৰীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। জেনেভাত মে’ মাহৰ এখন বৈঠকত তেওঁলোকে নৰম মনোভাৱ লৈ কথা পাতিবলৈ সন্মত হয়: আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত শুল্ক পুনৰ হ্ৰাস পাই এতিয়াও উচ্চ হৈ থকা ৩০% আৰু চীনৰ ক্ষেত্ৰত ১০% লৈ নামি গ’ল। তেতিয়াৰ পৰাই ইজনে সিজনক আঘাত দিয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি দুয়ো দেশে আলোচনা চলাই গৈছে ।
আমেৰিকা-চীন সম্পৰ্কৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ আলী ৱাইনে কয় যে, “চীনক অৰ্থনৈতিক আঘাত কৰিবলৈ গৈ নিজৰ কঠোৰ শুল্ক আৰোপ ক্ষমতাক অতিমাত্ৰা মূল্যায়ন কৰি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে কেৱল যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ একত্ৰিক প্ৰভাৱৰ সীমাবদ্ধতাসমূহক উজাগৰ কৰা নাই, বৰঞ্চ বেইজিঙক এই বিশ্বাস কৰাৰ বাবে উপযুক্ত কাৰণ দিছে যে, ই ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেল ৰপ্তানি কমোৱাৰ ভাবুকি দি আগন্তুক আলোচনাসমূহত অসীমকাললৈকে আমেৰিকাতকৈ আগত থাকিব পাৰে।"
আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযোগক লৈ ৱাশ্বিংটন আৰু বেইজিঙে এক বৃহৎ দৰদাম কৰিব পাৰে নেকি সেয়া স্পষ্ট নহয়। ইয়াৰ ভিতৰত চীনৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ শিথিল সুৰক্ষা আৰু বেইজিঙৰ ৰাজসাহায্য আৰু অন্যান্য ঔদ্যোগিক নীতি আছে যিয়ে আমেৰিকানসকলৰ মতে চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক বিশ্ব বজাৰত অন্যায়ভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰে আৰু যোৱা বছৰ চীনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ ২৬২ বিলিয়ন ডলাৰৰ ব্যাপক বাণিজ্যিক ঘাটিত অৰিহণা যোগাইছে।
ৰিডে সীমিত চুক্তিৰ বাহিৰে বেছি আশা কৰা নাই যেনে চীনে অধিক আমেৰিকান সৰিয়হ কিনিম বুলি কোৱা আৰু ফেণ্টানাইল তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ প্ৰবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে আৰু আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ চুম্বকৰ প্ৰবাহ অব্যাহত ৰখাৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে অধিক কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া।
কিন্তু কঠিন বিষয়সমূহ সম্ভৱতঃ ৰৈ যাব, আৰু “বাণিজ্য যুদ্ধখন ভৱিষ্যতে বছৰ বছৰ ধৰি আগবাঢ়ি যাব,” জেফ মুনে কয়, যিজন আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ আৰু বাণিজ্যিক বিষয়া যিয়ে এতিয়া চীন মুন ষ্ট্ৰেটেজিছ কনচালটেন্সি চলাই আছে।
