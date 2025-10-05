ঘূৰাই দিয়া হ’ব বেংকত পৰি থকা ১.৮৪ লাখ কোটি টকাৰ দাবী নকৰা ধন, চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান, কেনেকৈ কৰিব দাবী ?
কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে ১.৮৪ লাখ কোটি টকাৰ দাবীহীন বিত্তীয় সম্পত্তি বেংক আৰু নিয়ন্ত্ৰকৰ ওচৰত নিৰাপদে পৰি আছে।
Published : October 5, 2025 at 4:26 PM IST
গান্ধী নগৰ: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে শনিবাৰে গান্ধীনগৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি কয় যে বেংক আৰু বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত বৰ্তমান প্ৰায় ১.৮৪ লাখ কোটি টকাৰ দাবীহীন বিত্তীয় সম্পত্তি আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই ধনৰাশি সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু চৰকাৰে ইয়াক নিজৰ সঠিক গৰাকীক ঘূৰাই দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ইয়াৰ বাবে তেওঁ তিনিমহীয়া এক বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰে । 'আপোনাৰ পুँজি, আপোনাৰ অধিকাৰ' যাৰ লক্ষ্য সজাগতা বৃদ্ধি আৰু প্ৰকৃত গৰাকীক তেওঁলোকৰ ধন দাবী কৰাত সহায় কৰা ।
দাবীহীন সম্পত্তি আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব:
সীতাৰমণে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই দাবীহীন ধন কেৱল পৰিসংখ্যাই নহয়, সাধাৰণ নাগৰিকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন । ইয়াৰ ভিতৰত বেংক জমা ধন, বীমাৰ দাবী, লভ্যাংশ, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বেলেঞ্চ, পেঞ্চন আদি অন্তৰ্ভুক্ত । এই ধনেৰে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ দৰে জটিল ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । গতিকে ইয়াৰ উচিত গৰাকীক ঘূৰাই দিয়াটো চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় ।
Smt @nsitharaman handed over cheques/orders to various claimants of Unclaimed Financial Assets during the launch of “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right) nationwide awareness campaign in Gandhinagar, Gujarat. pic.twitter.com/7IhkXfOrGf— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) October 4, 2025
দাবী প্ৰক্ৰিয়া:
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ব্যাখ্যা কৰে যে দাবী নকৰা ধন প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় । উদাহৰণস্বৰূপে, জমা ধন বেংকৰ পৰা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক (আৰ বি আই)লৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় আৰু শ্বেয়াৰ বা অন্যান্য বিনিয়োগৰ সৈতে জড়িত ধন ভাৰতীয় ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব’ৰ্ড (ছেবি)ৰ পৰা বিনিয়োগকাৰী শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা পুঁজি (আই ই পি এফ)লৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় । আৰ বি আইৰ ইউ ডি জি এ এম পৰ্টেল (অনক্লেইমড ডিপ’জিটছ গেটৱে টু এক্সেছ ইনফৰ্মেচন)ৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে দাবীদাৰসকলে সঠিক নথি-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ লগে লগে ধন লাভ কৰে ।
তিনিটা স্তম্ভ: সজাগতা, সুলভতা আৰু কাৰ্য:
সীতাৰমণে অভিযানৰ তিনিটা মূল স্তম্ভ— সজাগতা, সুলভতা আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । সজাগতাৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকসকলক তেওঁলোকৰ ধন ক’ত কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰি সেই বিষয়ে অৱগত কৰা । ডিজিটেল সঁজুলি আৰু সৰলীকৃত জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব যাতে সহজ দাবী প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুবিধা হয় । কাৰ্যৰ লক্ষ্য হৈছে সময়মতে আৰু স্বচ্ছ দাবী প্ৰক্ৰিয়াকৰণ নিশ্চিত কৰা ।
মানুহৰ কাষ চপা:
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক নাগৰিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ ধন নিৰাপদ আৰু সঠিক নথি-পত্ৰৰে সহজে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় । লগতে তেওঁ কয় যে দাবী নকৰা বীমা পলিচি আৰু জমা ধনৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য ব্যাপকভাৱে ভাগ-বতৰা কৰিব লাগে যাতে কোনো পৰিয়ালে কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ পৰা বঞ্চিত নহয় ।
এই অভিযানৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিজন নাগৰিকে যাতে সন্মানজনক আৰু সুবিধাজনকভাৱে নিজৰ প্ৰাপ্য ধন লাভ কৰে । সীতাৰমনে উল্লেখ কৰে যে এই পদক্ষেপে মানুহৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাই নহয়, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু নাগৰিকৰ মাজতো আস্থা বৃদ্ধি কৰিব ।