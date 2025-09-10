দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে পাব উপহাৰ, কিমান বাঢ়িব মৰগীয়া বানচ

দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে পাব উপহাৰ, কিমান বাঢ়িব মৰগীয়া বানচ
চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰা সম্ভাৱনা আছে । যি এক বৃহৎ বৃদ্ধি হিচাপে গন্য কৰা হৈছে ।
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনভোগীসকলে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে অষ্টম দৰমহা আয়োগ বলবৎ হোৱালৈ । ইয়াৰ মাজতে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ভিত্তিত ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । খবৰ অনুসৰি, চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত তিনি শতাংশ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এয়া এক ব্যাপক বৃদ্ধি হিচাপে গন্য কৰা হৈছে, কিয়নো দৰমহা আৰু পেন্সনো এই অনুসৰি বৃদ্ধি হ'ব ।
সাধাৰণতে চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে জানুৱাৰীৰ পৰা জুন আৰু জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ ৬ মাহৰ মূৰে মূৰে দুবাৰকৈ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰে । মৰগীয়া বানচৰ লক্ষ্য হৈছে কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন-যাপনত প্ৰয়োজনবোৰৰ মুদ্ৰাস্ফিতিৰ দৰ অনুসৰি সামঞ্জস্য বজাই ৰখা । যোৱাবাৰ বানচত ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, য'ত মৰগীয়া বানচ ৫৫ শতাংশ হৈছিলগৈ ।
৫৫ ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ৫৮ শতাংশ হ'ব পাৰে মৰগীয়া বানচ:
উল্লেখ্য যে মৰগীয়া বানচৰ গণনা মূল দৰমহাৰ শতাংশৰ ভিত্তিত কৰা হয়, সেয়ে ই প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰীৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব । সকলো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনভোগীসকলক তেওঁলোকে মূল দৰমহাৰ ভিত্তিত মৰগীয়া বানচ লাভ কৰে । সূত্ৰ অনসৰি, জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰ ২০২৫ ৰ সময়ৰ বাবে, চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত যিকোনো সময়ত মৰগীয়া বানচৰ পৰিমাণ ৫৫ ৰ পৰা ৫৮ শতাংশ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পৰা পেন্সন আৰু দৰমহাত ৩ শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব ।
কিন্তু চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ জাননী দিয়া নাই । এয়া কেৱল কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্যহে । বিজfনেজ টুডেৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াৰ ঘোষণা দীপাৱলীৰ আশে-পাশে কৰিব পাৰে । যদি মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ৫৮ শতাংশ হয়, তেন্তে দৰমহা আৰু পেন্সনত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব ।
পেন্সন-দৰমহাত প্ৰভাৱ:
যদি কোনো কৰ্মচাৰীৰ বেছিক দৰমহা ৫০,০০০ টকা, তেন্তে বৰ্তমান তেওঁ ৫৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচৰ হিচাপত ২৭,৫০০ টকা লাভ কৰে । কিন্তু ৫৮ শতাংশ মৰগীয়া বানচ বলবৎ হোৱাৰ পাছত বৃদ্ধি হৈ ২৯,০০০ হ'ব । একেদৰে, যিসকল পেন্সনভোগীৰ বেছিক পেঞ্চন ৩০,০০০ টকা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৫৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচৰ অধীনত ১৬,৫০০ টকা লাভ কৰি আছে । কিন্তু মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত এই ৰাশি বৃদ্ধি পাই ১৭,৪০০ টকা হ'ব ।