দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে পাব উপহাৰ, কিমান বাঢ়িব মৰগীয়া বানচ

চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰা সম্ভাৱনা আছে । যি এক বৃহৎ বৃদ্ধি হিচাপে গন্য কৰা হৈছে ।

Three percent dearness allowance likely to hike before diwali how salary pensions to rise ahead
দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে পাব উপহাৰ, কিমান বাঢ়িব DA (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 2:45 PM IST

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনভোগীসকলে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে অষ্টম দৰমহা আয়োগ বলবৎ হোৱালৈ । ইয়াৰ মাজতে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ভিত্তিত ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । খবৰ অনুসৰি, চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত তিনি শতাংশ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এয়া এক ব্যাপক বৃদ্ধি হিচাপে গন্য কৰা হৈছে, কিয়নো দৰমহা আৰু পেন্সনো এই অনুসৰি বৃদ্ধি হ'ব ।

সাধাৰণতে চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে জানুৱাৰীৰ পৰা জুন আৰু জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ ৬ মাহৰ মূৰে মূৰে দুবাৰকৈ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰে । মৰগীয়া বানচৰ লক্ষ্য হৈছে কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন-যাপনত প্ৰয়োজনবোৰৰ মুদ্ৰাস্ফিতিৰ দৰ অনুসৰি সামঞ্জস্য বজাই ৰখা । যোৱাবাৰ বানচত ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, য'ত মৰগীয়া বানচ ৫৫ শতাংশ হৈছিলগৈ ।

৫৫ ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ৫৮ শতাংশ হ'ব পাৰে মৰগীয়া বানচ:

উল্লেখ্য যে মৰগীয়া বানচৰ গণনা মূল দৰমহাৰ শতাংশৰ ভিত্তিত কৰা হয়, সেয়ে ই প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰীৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব । সকলো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনভোগীসকলক তেওঁলোকে মূল দৰমহাৰ ভিত্তিত মৰগীয়া বানচ লাভ কৰে । সূত্ৰ অনসৰি, জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰ ২০২৫ ৰ সময়ৰ বাবে, চৰকাৰে আগন্তুক সপ্তাহত যিকোনো সময়ত মৰগীয়া বানচৰ পৰিমাণ ৫৫ ৰ পৰা ৫৮ শতাংশ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পৰা পেন্সন আৰু দৰমহাত ৩ শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব ।

কিন্তু চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ জাননী দিয়া নাই । এয়া কেৱল কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্যহে । বিজfনেজ টুডেৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াৰ ঘোষণা দীপাৱলীৰ আশে-পাশে কৰিব পাৰে । যদি মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ৫৮ শতাংশ হয়, তেন্তে দৰমহা আৰু পেন্সনত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব ।

পেন্সন-দৰমহাত প্ৰভাৱ:

যদি কোনো কৰ্মচাৰীৰ বেছিক দৰমহা ৫০,০০০ টকা, তেন্তে বৰ্তমান তেওঁ ৫৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচৰ হিচাপত ২৭,৫০০ টকা লাভ কৰে । কিন্তু ৫৮ শতাংশ মৰগীয়া বানচ বলবৎ হোৱাৰ পাছত বৃদ্ধি হৈ ২৯,০০০ হ'ব । একেদৰে, যিসকল পেন্সনভোগীৰ বেছিক পেঞ্চন ৩০,০০০ টকা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৫৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচৰ অধীনত ১৬,৫০০ টকা লাভ কৰি আছে । কিন্তু মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত এই ৰাশি বৃদ্ধি পাই ১৭,৪০০ টকা হ'ব ।

