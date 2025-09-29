টাটা নেক্সনৰ পৰা হুণ্ডাই ভেন্যুলৈ: জি এছ টি ২.০ ৰ পিছত কোনবোৰ বিলাসী বাহনৰ কমিল মূল্য
জি এছ টি ২.০ ৰ পিছত সকলোতকৈ বেছি মূল্য হ্ৰাস পোৱা চাব কম্পেক্ট এছ ইউ ভি বাহনসমূহৰ ভিতৰত আছে আগশাৰীৰ কেইবাটাও কোম্পানীৰ বিলাসী বাহন ৷
Published : September 29, 2025 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: জি এছ টি ২.০ ৰ প্ৰৱৰ্তনে ভাৰতত বিশেষকৈ আকাৰত সৰু এছ ইউ ভি বাহনৰ বাবে ৰিছেট বুটাম হিচাপে কাম কৰিছে । কৰ হ্ৰাস কৰি চৰকাৰে গাড়ী নিৰ্মাতাসকলক ভাৰতীয় ক্ৰেতালৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ।
কমপেক্ট এছ ইউ ভি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা সকলোৰে বাবে এইটো উৎসাহজনক ৷ কিয়নো অটো নিৰ্মাতাসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বাহনৰ নতুন মূল্য ঘোষণা কৰিছে, যিবোৰ এতিয়া জি এছ টি ২.০ ৰ বাবে বহুত কম হৈ পৰিছে ।
সম্প্ৰতি সৰ্বাধিক মূল্য হ্ৰাস পোৱা শীৰ্ষ পাঁচখন চাব-কম্পেক্ট এছ ইউ ভি বাহনৰ তালিকা:
কিয়া চাইৰ’ছ: এই ছেগমেণ্টত সৰ্বাধিক মূল্য হ্ৰাস পাইছে চাব কম্পেক্ট এছ ইউ ভি কিয়া চাইৰ’ছৰ, যিটো প্ৰায় ১.৮৬ লাখ টকা । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে এই বাহনখনক চাবকম্পেক্ট এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টত ষ্টাইলিছ আৰু টেক-পেকড বিকল্প হিচাপে স্থান দিছে । বৰ্তমানৰ জি এছ টিৰ সুবিধাই ইয়াক এক আকৰ্ষণীয় বিকল্প কৰি তুলিছে যিটোক আওকাণ কৰাটো ক্ৰেতাৰ বাবে কঠিন ।
এইচ টি কে ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৮,৬৭,০৫৩ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৷
মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি ৩এক্সঅ’: ডিজেলত উপলব্ধ মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি ৩এক্সঅ’ৰ মূল্য ১.৫৬ লাখ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে ৷ XUV 3XO ৰ লঞ্চে প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতীয় অটো নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে স্ক’ৰপিঅ’, থাৰ, বলেৰ’ আৰু বহুসংখ্যক SUV নিৰ্মাণ কৰিব জনাই নহয়, চাব-কম্পেক্ট SUV ও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে । শক্তিশালী পথৰ উপস্থিতি আৰু শক্তিশালী ইঞ্জিনৰ বাবে মহিন্দ্ৰা XUV3XO বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে এক প্ৰাথমিক পছন্দত পৰিণত হৈছে ৷
MX2 ডিজেল ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৮,৯৪,৯০০ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
কিয়া ছনেট: দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী কিয়াৰ আন এটা অফাৰ হৈছে আটাইতকৈ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কমপেক্ট এছ ইউ ভি কিয়া ছনেট । ইয়াৰ মূল্য ১.৬৪ লাখ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত ইয়াৰ মূল্যৰ পৰিসৰত বাহনৰ ক্ষেত্ৰখনত ই এক শক্তিশালী প্ৰতিযোগী হৈ পৰিছে । জি এছ টি ২.০ সংশোধনীৰ পিছত এই হ্ৰাসৰ জৰিয়তে চাইৰ’ছ আৰু ছ’নেট দুয়োখন বাহনেই যথেষ্ট লাভৱান হৈছে ।
HTE ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৭,৩০,১৩৮ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
টাটা নেক্সন: টাটা নেক্সন হৈছে টাটাৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা চাব-কম্পেক্ট এছ ইউ ভি বাহন ৷ যি ইয়াৰ শক্তিশালী নিৰ্মাণ, আকৰ্ষণীয় ৰূপ আৰু বিস্তৃত ভিন্নতাৰ বাবে পৰিচিত । প্ৰায় ১.৫৫ লাখ টকাৰ মূল্য কৰ্তনৰ ফলত নেক্সন আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । যিহেতু টাটাই নেক্সনক আপডেট কৰি থাকে, সেয়েহে ইয়াৰ হ্ৰাস পোৱা মূল্যই ক্ৰেতাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ সেইসকল গ্ৰাহকক যিয়ে সুৰক্ষাৰ লগতে বৈশিষ্ট্যও বিচাৰে ।
বাহনখনৰ স্মাৰ্ট ভেৰিয়েণ্টৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য 7,31,890 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৰ পৰা আৰম্ভ ৷
হুণ্ডাই ভেন্যু: হুণ্ডাই ভেন্যু বাহনখনৰ মূল্য প্ৰায় ১.২৪ লাখ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে । এক নিৰ্দিষ্ট বাজেটৰ ভিতৰৰ বাহনৰ ক্ৰেতাসকলৰ বাবে ভেন্যু প্ৰথম পছন্দ ৷ উন্নত ডিজাইন, বৈশিষ্ট্য আৰু হুণ্ডাইৰ বিস্তৃত সেৱা নেটৱৰ্কৰ সৈতে বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাড়ী ক্ৰয় কৰা লোকসকলৰ বাবে ভেন্যু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷
এম টি ই ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ এই বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৭,২৬,৩৮১ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৷
