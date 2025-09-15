কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ খবৰ; পেন্সন হেৰুৱালে আকৌ নাপাব দ্বিতীয়টো সুযোগ

কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ খবৰ; পেন্সন হেৰুৱালে আকৌ নাপাব দ্বিতীয়টো সুযোগ
কৰ্মচাৰীৰ পেন্সনৰ সৈতে জড়িত এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কোনো সুযোগ নাথাকিব ।
Published : September 15, 2025 at 10:21 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 10:52 PM IST
নতুন দিল্লী : যদি আপুনি এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । পেন্সন আঁচনি সন্দৰ্ভত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ তাৰিখ ওচৰ চাপি আহিছে । যদি আপুনি ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পেন্সনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে আপুনি আৰু এটা সুযোগ নাপাব ।
আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ইউ পি এছ (ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি) বা এন পি এছ (নিউ পেন্সন আঁচনি) যিকোনো এটা বাছি ল’ব লাগে । এই সুযোগ ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত উপলব্ধ নহ’ব । বৰ্তমান এন পি এছৰ অধীনত থকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এই সুবিধা উপলব্ধ হ’ব । লগতে ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ অন্তিম তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব ।
চৰকাৰে দিয়া বিকল্প অনুসৰি ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ইউ পি এছৰ পৰা এন পি এছলৈ বদলি কৰিব পাৰিব । সময়সীমাৰ পিছত এন পি এছৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব । বিত্ত মন্ত্ৰালয়েও স্পষ্ট কৰি দিছে যে এবাৰ এন পি এছৰ বাবে আবেদন কৰিলে পুনৰ ইউ পি এছলৈ যাব নোৱাৰিব । অৰ্থাৎ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে এন পি এছত থকা কৰ্মচাৰীসকল এন পি এছত থাকিব লাগিব । তেওঁলোকৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে ইউ পি এছৰ দুৱাৰ ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰলৈ এবাৰ চকু ফুৰাব
- UPS ৰ পৰা NPS লৈ সলনি কৰাৰ পিছত, আপুনি UPS চিস্টেমলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে ।
- অৱসৰৰ কমেও এবছৰৰ আগতে কোনোবাই চুইচৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বা ভি আৰ এছ লোৱাৰ তিনিমাহ আগতেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ।
- যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিভাগীয় ব্যৱস্থা বাকী আছে বা আপুনি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, তেন্তে আপুনি চুইচিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে ।
- যিসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত চুইচটো বাছি লোৱা নাই তেওঁলোকে ইউ পি এছৰ অধীনত থাকিব ।
- এন পি এছ বাছি ল’লে কৰ্মচাৰীজনে এন পি এছৰ সুবিধা আৰু ৪% অতিৰিক্ত অৱদান লাভ কৰিব ।
- এই চুইচ বিকল্পটোৱে অৱসৰৰ পিছৰ আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিব ।
ইউ পি এছ আঁচনি কি ?
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নতুন পেন্সন আঁচনিৰ নাম দিয়া হৈছে ইউ পি এছ । এই আঁচনিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত আপুনি পেন্সন হিচাপে এটা নিৰ্দিষ্ট ধন লাভ কৰে । অৱসৰৰ তাৰিখৰ আগৰ এবছৰৰ গড় বেচিক পেমেণ্টৰ ৫০ শতাংশ পেন্সন হিচাপে পাব ।
Central Government employees – here’s why the Unified Pension Scheme (UPS) is your gateway to a worry-free retirement!— PFRDA (@PFRDAOfficial) September 11, 2025
Guaranteed monthly pension
Tax benefits & inflation protection
Dearness relief for added security
Flexibility of a one-time, one-way switch to NPS anytime… pic.twitter.com/lDA06CFRxG
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২৪ চনৰ ২৪ আগষ্টত ইউ পি এছ (ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি) আৰম্ভ কৰাত অনুমোদন জনায় । ইয়াৰ পিছত বিত্ত বিভাগে ২০২৫ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত এন পি এছৰ অধীনত বিকল্প হিচাপে ইউ পি এছক অৱগত কৰে । এন পি এছৰ অধীনত সামৰি লোৱা কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিকল্প বাছনি কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে ।
ইউ পি এছৰ কাৰ্যকৰী তাৰিখ ২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিল।যদি কোনোবাই ইউ পি এছৰ অধীনত ২৫ বছৰ কাম কৰিছে তেন্তে তেওঁক পেন্সন দিয়া হ’ব । যদি আপোনাৰ সেৱা ২৫ বছৰৰ কম কিন্তু ১০ বছৰৰ অধিক হয়, তেতিয়াও আপোনাক পেন্সন দিয়া হ’ব । কিন্তু পৰিমাণ কম হ’ব ।
এই আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল লাভৱান হ’বনে ? যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে তেতিয়াহে ইয়াৰ লাভ হ’ব, নহ’লে এই আঁচনি কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবেহে ।
এন পি এছতকৈ ইউ পি এছ ভাল নেকি ?
ইউ পি এছ মানুহে ভাল পায় কাৰণ এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি পেন্সন হিচাপে নিৰ্দিষ্ট ধন লাভ কৰি থাকে । অৱসৰৰ পিছত মানুহে ফিক্সড ইনকাম বিচাৰে আৰু এই আঁচনি তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল । লগতে ইউ পি এছত আপোনাৰ পেন্সনো মুদ্ৰাস্ফীতি অনুসৰি বৃদ্ধি পায় । কিন্তু এন পি এছত তেনে কোনো লাভ নাই ।
এন পি এছ হৈছে পেন্সনসহ বিনিয়োগ পৰিকল্পনা । ইয়াৰ অধীনত আপুনি যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেয়া বিনিয়োগ কৰা হয় । অৱসৰৰ পিছত ৬০ শতাংশ ধন এককালীনভাৱে উলিয়াব পাৰিব আৰু এই ধনৰাশি কৰমুক্ত । গতিকে বিনিয়োগ কৰা ধনৰ পৰা যদি অধিক আয় হয়, তেন্তে এই ধনৰাশি ডাঙৰ হ’ব পাৰে ।
যদি বিনিয়োগৰ পৰা ভাল উপাৰ্জন নহয়, তেন্তে আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কিন্তু ইউ পি এছ আৰু এন পি এছ দুয়োটাতে কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ দৰমহাৰ ১০ শতাংশ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে । এন পি এছত চৰকাৰে ১৪ শতাংশ বৰঙণি আগবঢ়ায় ।
ইউ পি এছত চৰকাৰৰ অৱদান ১৮.৫ শতাংশ । ২০০৪ চনৰ পৰা এন পি এছ বলবৎ হৈ আছে । ২০০৯ চনৰ পৰা ব্যক্তিগতখণ্ডও এই আঁচনিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।