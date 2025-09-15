ETV Bharat / business

কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ খবৰ; পেন্সন হেৰুৱালে আকৌ নাপাব দ্বিতীয়টো সুযোগ

কৰ্মচাৰীৰ পেন্সনৰ সৈতে জড়িত এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কোনো সুযোগ নাথাকিব ।

SWITCH FROM NPS TO UPS
প্ৰতিকী ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 10:21 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 10:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : যদি আপুনি এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । পেন্সন আঁচনি সন্দৰ্ভত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ তাৰিখ ওচৰ চাপি আহিছে । যদি আপুনি ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পেন্সনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে আপুনি আৰু এটা সুযোগ নাপাব ।

আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ইউ পি এছ (ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি) বা এন পি এছ (নিউ পেন্সন আঁচনি) যিকোনো এটা বাছি ল’ব লাগে । এই সুযোগ ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত উপলব্ধ নহ’ব । বৰ্তমান এন পি এছৰ অধীনত থকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এই সুবিধা উপলব্ধ হ’ব । লগতে ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ অন্তিম তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব ।

Switch from NPS to UPS last chance for government employees know which is better
ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি (PIB)

চৰকাৰে দিয়া বিকল্প অনুসৰি ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ইউ পি এছৰ পৰা এন পি এছলৈ বদলি কৰিব পাৰিব । সময়সীমাৰ পিছত এন পি এছৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব । বিত্ত মন্ত্ৰালয়েও স্পষ্ট কৰি দিছে যে এবাৰ এন পি এছৰ বাবে আবেদন কৰিলে পুনৰ ইউ পি এছলৈ যাব নোৱাৰিব । অৰ্থাৎ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে এন পি এছত থকা কৰ্মচাৰীসকল এন পি এছত থাকিব লাগিব । তেওঁলোকৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে ইউ পি এছৰ দুৱাৰ ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰলৈ এবাৰ চকু ফুৰাব

  • UPS ৰ পৰা NPS লৈ সলনি কৰাৰ পিছত, আপুনি UPS চিস্টেমলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে ।
  • অৱসৰৰ কমেও এবছৰৰ আগতে কোনোবাই চুইচৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বা ভি আৰ এছ লোৱাৰ তিনিমাহ আগতেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ।
  • যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিভাগীয় ব্যৱস্থা বাকী আছে বা আপুনি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, তেন্তে আপুনি চুইচিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে ।
  • যিসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত চুইচটো বাছি লোৱা নাই তেওঁলোকে ইউ পি এছৰ অধীনত থাকিব ।
  • এন পি এছ বাছি ল’লে কৰ্মচাৰীজনে এন পি এছৰ সুবিধা আৰু ৪% অতিৰিক্ত অৱদান লাভ কৰিব ।
  • এই চুইচ বিকল্পটোৱে অৱসৰৰ পিছৰ আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিব ।

ইউ পি এছ আঁচনি কি ?

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নতুন পেন্সন আঁচনিৰ নাম দিয়া হৈছে ইউ পি এছ । এই আঁচনিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত আপুনি পেন্সন হিচাপে এটা নিৰ্দিষ্ট ধন লাভ কৰে । অৱসৰৰ তাৰিখৰ আগৰ এবছৰৰ গড় বেচিক পেমেণ্টৰ ৫০ শতাংশ পেন্সন হিচাপে পাব ।

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২৪ চনৰ ২৪ আগষ্টত ইউ পি এছ (ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি) আৰম্ভ কৰাত অনুমোদন জনায় । ইয়াৰ পিছত বিত্ত বিভাগে ২০২৫ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত এন পি এছৰ অধীনত বিকল্প হিচাপে ইউ পি এছক অৱগত কৰে । এন পি এছৰ অধীনত সামৰি লোৱা কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিকল্প বাছনি কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে ।

ইউ পি এছৰ কাৰ্যকৰী তাৰিখ ২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিল।যদি কোনোবাই ইউ পি এছৰ অধীনত ২৫ বছৰ কাম কৰিছে তেন্তে তেওঁক পেন্সন দিয়া হ’ব । যদি আপোনাৰ সেৱা ২৫ বছৰৰ কম কিন্তু ১০ বছৰৰ অধিক হয়, তেতিয়াও আপোনাক পেন্সন দিয়া হ’ব । কিন্তু পৰিমাণ কম হ’ব ।

এই আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল লাভৱান হ’বনে ? যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে তেতিয়াহে ইয়াৰ লাভ হ’ব, নহ’লে এই আঁচনি কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবেহে ।

এন পি এছতকৈ ইউ পি এছ ভাল নেকি ?

ইউ পি এছ মানুহে ভাল পায় কাৰণ এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি পেন্সন হিচাপে নিৰ্দিষ্ট ধন লাভ কৰি থাকে । অৱসৰৰ পিছত মানুহে ফিক্সড ইনকাম বিচাৰে আৰু এই আঁচনি তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল । লগতে ইউ পি এছত আপোনাৰ পেন্সনো মুদ্ৰাস্ফীতি অনুসৰি বৃদ্ধি পায় । কিন্তু এন পি এছত তেনে কোনো লাভ নাই ।

এন পি এছ হৈছে পেন্সনসহ বিনিয়োগ পৰিকল্পনা । ইয়াৰ অধীনত আপুনি যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেয়া বিনিয়োগ কৰা হয় । অৱসৰৰ পিছত ৬০ শতাংশ ধন এককালীনভাৱে উলিয়াব পাৰিব আৰু এই ধনৰাশি কৰমুক্ত । গতিকে বিনিয়োগ কৰা ধনৰ পৰা যদি অধিক আয় হয়, তেন্তে এই ধনৰাশি ডাঙৰ হ’ব পাৰে ।

যদি বিনিয়োগৰ পৰা ভাল উপাৰ্জন নহয়, তেন্তে আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কিন্তু ইউ পি এছ আৰু এন পি এছ দুয়োটাতে কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ দৰমহাৰ ১০ শতাংশ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে । এন পি এছত চৰকাৰে ১৪ শতাংশ বৰঙণি আগবঢ়ায় ।

ইউ পি এছত চৰকাৰৰ অৱদান ১৮.৫ শতাংশ । ২০০৪ চনৰ পৰা এন পি এছ বলবৎ হৈ আছে । ২০০৯ চনৰ পৰা ব্যক্তিগতখণ্ডও এই আঁচনিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে পাব উপহাৰ, কিমান বাঢ়িব মৰগীয়া বানচ
Last Updated : September 15, 2025 at 10:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SWITCH FROM NPS TO UPSNPS TO UPSইটিভি ভাৰত অসমপেঞ্চনUPS NPS KNOW BETTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.